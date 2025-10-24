Китай та Індія можуть скоротити імпорт російської нафти, а Стармер хоче посилити постачання зброї великої дальності для України. Акценти світових ЗМІ 24 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 жовтня.

Чи спрацює санкційний удар по Росії?

Вперше за свій другий термін президент Трамп запроваджує нові санкції, але вони можуть і не змінити хід війни Росії в Україні, пише видання The New York Times.

Трамп давно погрожував новими санкціями проти Росії за відмову погодитися на припинення вогню в Україні, але він не запровадив жодних санкцій протягом свого другого терміну. У середу Сполучені Штати заблокували операції по всьому світу, пов'язані з двома найбільшими російськими нафтовими компаніями, "Роснєфтю" та "Лукойлом". Європейський Союз запровадив нові санкції проти російської енергетики у четвер.

Світові ціни на нафту зросли більш ніж на п'ять відсотків після цієї новини, що може спонукати деяких основних клієнтів Росії, зокрема в Індії, припинити купувати російську нафту, пишуть міжнародні оглядачі.

Міністерство фінансів США заявило, що воно націлилося на дві нафтові компанії, оскільки вони генерують дохід для "військової машини" Москви.

Крім того, у четвер Європа вирішила заборонити до 2027 року всі закупівлі зрідженого природного газу з Росії, який щорічно генерує мільярди доларів. ЄС схвалив масштабні санкції, спрямовані проти російського газу та криптовалют.

Європейські лідери підписали нові заходи лише через кілька годин після того, як президент Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній.Індія та Китай реагують на "нафтові санкції США"

Китай та Індія, ймовірно, скоротять імпорт російської нафти, йдеться на The Guardian. Володимир Путін заявив, що Росія ніколи не піддасться тиску США, але визнав, що нові санкції можуть спричинити певні економічні труднощі, оскільки, за повідомленнями, Китай та Індія скорочують імпорт російської нафти після того, як Вашингтон наклав санкції на двох найбільших виробників Москви.

Заходи проти "Роснефти" і "Лукойлу", які разом забезпечують трохи менше половини експорту російської нафти, і які слідують за санкціями Великобританії проти цих компаній, стали першими санкціями, введеними проти Москви з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім. Останні обмеження від США забороняють іноземним країнам та компаніям вести бізнес з основними виробниками нафти Москви та відрізають їх від значної частини міжнародної фінансової системи.

Найбільший покупець російської нафти в Індії, приватна компанія Reliance Industries, натякнула, що готується скоротити або навіть тимчасово припинити закупівлі. "Перекалібрування імпорту російської нафти триває, і Reliance буде повністю відповідати рекомендаціям (уряду Індії)", – повідомив речник Reuters.

Кілька джерел також повідомили Reuters, що державні нафтові компанії Китаю призупинили закупівлі морської російської сирої нафти, принаймні в короткостроковій перспективі, через побоювання щодо порушення нових санкцій.

Нафтогазовий сектор становить приблизно п'яту частину ВВП Росії, і раптове падіння попиту з боку двох основних покупців Росії стане руйнівним ударом по нафтових доходах Кремля, одночасно підштовхнувши світові ціни до зростання.

Китай, найближчий союзник Росії, та Індія, яка прагнула залишатися нейтральною у війні в Україні, досі відкидали тиск Заходу щодо обмеження закупівель російської енергоносіїв як порожні погрози. Дотримання санкцій означатиме відмову від доступу до зниженої російської сирої нафти, яка допомогла захистити їхні економіки від зростання світових цін на енергоносії.

У четвер ЄС додав до свого списку санкцій проти Росії два китайські нафтопереробні заводи – Liaoyang Petrochemical та Shandong Yulong Petrochemical. Ці два підприємства є найбільш економічно значущими китайськими підприємствами, внесеними ЄС до списку на сьогодні.

Нові далекобійні ракети для України

Стармер буде наполягати на постачанні союзниками до України далекобійних ракет на саміті в Лондоні, зазначають на сайті BBC. Про це він говоритиме на зустрічі в Лондоні.

Прем'єр-міністр Великої Британії прийме президента України Володимира Зеленського разом із "коаліцією охочих", до якої входять понад 20 союзників України, які погодилися надати Києву гарантії безпеки після укладення перемир'я.

Зеленський вже кілька тижнів просить Захід надати більше зброї великої дальності, але Росія попередила, що це призведе до ескалації конфлікту. Стармер сподівається підтримати цей імпульс, посиливши тиск на Москву з метою проведення переговорів про закінчення війни.

Серед лідерів, які візьмуть участь у п'ятничному саміті, будуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і Дік Шуф з Нідерландів. Інші, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона, приєднаються віртуально.

Він закликатиме лідерів посилити постачання зброї великої дальності після успішного удару по хімічному заводу в Брянську, Росія, з використанням ракет Storm Shadow, поставлених Великобританією.

Російські літаки випробовують НАТО

На територію Литви залетіли два російські винищувачі. Це прокоментував посол Литви в США Гедимінас Варвуоліс, пише CNN. Він каже, що частота таких випадків, ймовірно, означає, що росіяни "випробовують НАТО" та його протоколи.

Посол попередив, що Росія веде гібридну війну проти Європи, до якої слід ставитися "дуже серйозно", а також попередив, що Росія спробує знайти спосіб обійти санкції.

"Це не кінець історії. Вони знайдуть або спробують знайти способи обійти санкції. Але ми повинні наполегливо діяти", – сказав Варвуоліс.

Крім того, пише BBC, Стармер також оголосить, що 100 додаткових ракет протиповітряної оборони будуть доставлені в Україну раніше, ніж планувалося за угодою на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів.

"Ми раз за разом пропонуємо Путіну можливість припинити його безглузде вторгнення, зупинити вбивства і відкликати свої війська, але він неодноразово відхиляє ці пропозиції і будь-яку можливість миру", – сказав британський прем'єр.