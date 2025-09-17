Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Король Чарльз – надія України вплинути на Трампа, а Мерц заявляє, що німецька свобода "під загрозою". Акценти світових ЗМІ 17 вересня
Огляд

Король Чарльз – надія України вплинути на Трампа, а Мерц заявляє, що німецька свобода "під загрозою". Акценти світових ЗМІ 17 вересня

Андріана Стахів
17 вересня, 2025 середа
13:40
Світ про Україну

У фокусі міжнародних видань – зустріч короля Чарльза з Дональдом Трампом, і король як надія для Києва вплинути на президента США, а також заява Мерца про загрозу німецькій свободі поряд із застереженням від "диктованого миру" в Україні

Зміст

Про це й не тільки писати світові станом на ранок ЗМІ 17 вересня. 

Король Чарльз – надія України вплинути на Трампа

Король Чарльз III

Король Чарльз III, фото: reuters

Союзники України роблять усе можливе, щоб утримати Дональда Трампа на своєму боці. Цього тижня для цього залучили навіть короля Англії, пише Politico.

Разом із першою леді Меланією Трамп він стане першим президентом США, якого офіційно приймуть у Віндзорському замку, що є ще одним безпрецедентним елементом вже й так незвичайного другого державного візиту лідера, який любить бути особливим.

Їх зустрінуть з усією пишністю і урочистістю, на яку здатна Британія, з банкетами, почесною вартою і парадом військової авіації, який раніше вже вразив Трампа і який нагадує про довгу історію військового партнерства між Британією та США.

Є надія, що королівська чарівна кампанія закладе основу для прем'єр-міністра Кіра Стармера та його старших помічників, щоб докласти нових зусиль для переконання Трампа в необхідності чинити більший тиск на Путіна в прагненні до миру в Україні.

Хоча це може не з'явитися в жодній програмі візиту, політичні та королівські помічники очікують, що це питання буде порушене кулуарно. Високопоставлений представник міністерства оборони на умовах анонімності сказав, що король "дуже близько" знайомий з деталями переговорів про припинення вогню і з самим президентом України Володимиром Зеленським.

Це дає прем'єр-міністру зброю, якої не мають багато інших європейських лідерів, вважають у Politico: прихильного монарха, який тихо, але послідовно демонструє свою підтримку Києву і готовий зробити все від нього залежне, щоб подолати скептицизм США щодо цієї справи.

Президент США, який так часто відкидає інші конвенції, глибоко поважає і любить королівську сім'ю. Перед відльотом до Великої Британії описав свій другий візит як "велику честь".

І тут видання нагадує, що Трамп був набагато менш шанобливим до Зеленського, м'яко кажучи, неодноразово натякаючи, що той несе відповідальність за вторгнення Росії в його країну, і принижуючи його під час їхньої сумнозвісної зустрічі в Овальному кабінеті на початку цього року. Тому, у час, коли підтримка з боку США є вкрай непевною, український лідер знайшов союзника в особі короля.

Чарльз несподівано запросив Зеленського на чай у Сандрінгемі після події в Овальному кабінеті, а потім на обід у Віндзорському замку напередодні червневого саміту НАТО.

Керівниця програми України в Чатем-Хаусі Орися Луцевич сказала, що прояв підтримки з боку короля став сигналом "солідарності та нагадуванням про те, хто є жертвою, а хто агресором" на тлі "спотворення фактів і дезінформації" від Путіна.

Колишній високопоставлений британський дипломат зазначив, що хоча король не висловлюється публічно з питань урядування, він "вміє знаходити інші способи висловити свою думку". І в нього буде достатньо часу для цього: президент залишиться на ніч у Віндзорському замку, де на нього чекає прогулянка на кареті територією маєтку та обід у королівській обідній залі перед головним заходом – державним банкетом у вечірніх костюмах.

"Не буде нічого дивного, якщо він скористається нагодою, щоб приватно закликати президента більш ефективно підтримувати Україну", – сказав той самий колишній дипломат.

Королівський помічник підтвердив зацікавленість короля Україною, зазначивши, що він закликав до «справедливого і тривалого миру» в Україні в посланні солідарності з нагоди Дня незалежності країни минулого місяця.

Король може згадати Україну під час своєї промови на державному банкеті, як він це зробив під час недавнього візиту французького лідера Емманюеля Макрона, але в іншому випадку його дипломатичні зусилля, ймовірно, відбуватимуться за закритими дверима, підкріплені символізмом протягом усієї поїздки, покликаним підкреслити історію двох країн як союзників у часи війни.

Складнішим питанням є те, чи матимуть значення кроки короля. 

Один з радників уряду вказав на королівський прийом Трампа у Нідерландах, стверджуючи, що це допомогло підготувати грунт для успішного саміту НАТО, на якому він підтвердив свою прихильність до альянсу. 

Трампа в поїздці супроводжуватимуть держсекретар Марко Рубіо та посланець Стів Віткофф, що означає, що також буде можливість вплинути на його провідних дипломатів.

Водночас спонукати Трампа до більш рішучих дій на підтримку України залишається складним завданням. Хоча президент, здається, став більш скептично ставитися до Путіна, це ще не перетворилося на рішучі дії з метою покарати його.

Президент чітко дав зрозуміти у своєму дописі в Truth Social, що він очікує від союзників у НАТО припинення закупівель російської нафти та введення значних мит для Китаю за його підтримку війни Росії, перш ніж США введуть додаткові санкції проти Росії.

Директорка Трансатлантичної ініціативи з безпеки в аналітичному центрі Atlantic Council Торрі Таусіг зазначила, що в поєднанні зі стриманою реакцією Трампа на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, "це останнє позиціонування не залишає Стармеру багато місця для маневру".

Разом із тим вона додала, що хоча симпатія Трампа до королівської родини "може надати ваги" зверненню короля щодо України, вона "не переконана", що президент змінить курс.

Мерц заявляє, що німецька свобода "під загрозою", застерігаючи від "диктованого миру" в Україні

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц, фото: reuters

Під час відкриття дебатів у Бундестазі канцлер Фрідріх Мерц окреслює завдання на цю осінь, заявляючи, що Німеччина стоїть перед вибором "не щодо дрібниць, а щодо дуже фундаментальних питань", які визначать її майбутнє, пише The Guardian.

"Ми повинні тверезо дивитися на реальність, щоб вибрати правильний шлях для нашої країни", – сказав він.

Мерц підкреслив, що "наша свобода перебуває під загрозою" через зростання "почуття незахищеності", а економічна модель Німеччини також "є під тиском нової форми протекціонізму".

Він також застерігає від "політичних сил всередині країни та за кордоном", які ставлять під сумнів соціальну згуртованість і підривають німецьку демократію.

Щодо безпеки, канцлер починає з того, що російське вторгнення в Україну "має дуже конкретний вплив на наше життя".

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, – наголошує він, проте додає, визнаючи: – Є підстави побоюватися, що вона триватиме ще деякий час".

Мерц наголошує, що "закінчення війни ціною політичного суверенітету та територіальної цілісності України є неприпустимим", і попереджає, що "диктований мир" може "лише заохотити Путіна шукати наступну ціль".

Також канцлер засудив нещодавні вторгнення російських дронів до Польщі та Румунії.

"Путін вже давно випробовує межі, – підкреслив він, але переконливо зазначив: – Ми цього не дозволимо".

