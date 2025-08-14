Лідери Європи висловлюють обережний оптимізм після розмови з Трампом, але на них може чекати гірке пробудження. Акценти світових ЗМІ 14 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 14 серпня.

Лідери Європи висловлюють обережний оптимізм після розмови з Трампом

фото: gettyimages

Європейські лідери висловили обережний оптимізм після розмови з Дональдом Трампом за два дні до його зустрічі з Путіним в Алясці, де вони обговорять питання припинення війни в Україні, повідомляє BBC.

За повідомленнями, Трамп сказав європейцям, що його метою на саміті є досягнення перемир'я між Москвою і Києвом. Він також погодився, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися за участю Володимира Зеленського, а гарантії безпеки мають бути частиною угоди, за словами президента Франції Емманюеля Макрона.

Як додав Макрон, розмова з Трампом дозволила йому "уточнити свої наміри" і дала європейцям можливість "висловити свої очікування".

Трамп і віцепрезидент Дж. Д. Венс провели переговори з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Польщі, а також з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і главою НАТО Марком Рютте. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться із Зеленським у Лондоні в четвер вранці. Їхні переговори відбудуться в резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт за 24 години до саміту Трампа і Путіна.

Європейці були відсторонені від поспішно організованого саміту в Алясці, і їхній телефонний дзвінок у середу був останньою спробою зберегти інтереси України та безпеку континенту в центрі уваги Трампа. Певною мірою це, здається, спрацювало. У середу ввечері Трамп оцінив зустріч на "10" і заявив, що Росія зазнає "дуже серйозних" наслідків, якщо не припинить війну в Україні. Він також сказав, що якщо п'ятнична зустріч пройде добре, він спробує організувати "швидку другу" за участю Путіна і Зеленського.

Проте у своїх заявах європейські лідери знову наголосили на необхідності залучення Києва до будь-якого остаточного рішення, виказавши при цьому певні хвилювання, що Путін може в кінцевому підсумку переконати Трампа поступитися українськими територіями в обмін на припинення вогню.

"Найважливіше, щоб Європа переконала Дональда Трампа, що Росії не можна довіряти", – заявив польський прем'єр Дональд Туск.

А німецький канцлер Фрідріх Мерц підкреслив, що лідери "чітко дали зрозуміти, що Україна повинна бути за столом переговорів, як тільки відбудуться наступні зустрічі". Якщо російська сторона відмовиться йти на будь-які поступки, додав також Мерц, "тоді США і ми, європейці, повинні й будемо посилювати тиск".

Як нагадує BBC, від моменту оголошення про саміт США-Росія минулого тижня Трамп кілька разів згадав про "обмін територіями" між Києвом і Москвою, що викликало серйозне занепокоєння в Україні та за її межами, що він може готуватися поступитися давній вимозі Путіна про захоплення значних територій України. А речник МЗС Росії Олексій Фадєєв повторив, що позиція Росії не змінилася з червня 2024 року, коли її озвучив Путін. Тоді він заявляв, що перемир'я почнеться в ту ж хвилину, коли український уряд виведе свої війська з чотирьох частково окупованих Росією регіонів – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Він також зазначив, що Україна повинна офіційно відмовитися від своїх прагнень приєднатися до військового альянсу НАТО. Це максималістські вимоги, які ні Київ, ні його європейські партнери не вважають реалістичними.

Зеленський заявив, що переконаний, що Росія використає будь-який регіон, який їй дозволять залишити, як плацдарм для майбутніх вторгнень.

З весни Великобританія і Франція очолюють зусилля зі створення так званої "Коаліції охочих" групи країн, які зобов'язалися стримати Росію від подальшого вторгнення в Україну. У середу група заявила, що готова "відігравати активну роль", зокрема розгорнути "миротворчі сили після припинення бойових дій", хоча форма, склад і роль таких сил поки що не визначені.

Тим часом на передовій лінія фронту російського літнього наступу продовжує просуватися вперед. Говорячи про раптовий наступ військ Москви поблизу Добропілля в охопленому бойовими діями Донецькому регіоні, Зеленський заявив, що Путін удає, ніби санкції не завдають шкоди російській економіці.

"Я сказав Трампу і нашим європейським союзникам, що Путін блефує", – заявив український президент, закликавши їх "посилити тиск" на Росію.

Зі свого боку, Трамп, здається, визнав, що навіть під час особистої зустрічі з Путіним він, можливо, не зможе переконати його припинити вбивства цивільних в Україні.

На лідерів ЄС може чекати гірке пробудження після оптимізму, викликаного розмовою з Трампом

Трамп і Путін, фото: gettyimages

У Politico вважають, що після обережного оптимізму на тлі розмови з Трампом на лідерів ЄС може чекати гірке пробудження.

Європейські лідери можуть тепер трохи полегшено зітхнути після того, як отримали запевнення від президента США Дональда Трампа, що він не збирається втілювати в життя їхні найгірші кошмари і продавати Україну на саміті з Путіним.

Але, підкреслюють журналісти Politico, лише трохи полегшено. З огляду на те що долю України обговорюють такі маніпулятивні люди, як Путін, і такі мінливі, як Трамп, існує велика небезпека, що ситуація може прийняти несподіваний оборот, коли ці двоє зустрінуться в Алясці.

Заяви Трампа про обмін територіями, зроблені ним протягом останніх днів, викликали паніку в Європі, що США збираються розділити Україну в рамках мирної угоди з Москвою, укладеної без їхнього відома.

Швидкі дипломатичні переговори в середу, здавалося, розвіяли ці побоювання, принаймні на цю мить. Європейці вийшли з телефонної розмови переконані, що Трамп розуміє: будь-які переговори про територію мають передувати припинення вогню, а Україна повинна мати місце за столом переговорів. Деякі європейці навіть помітили ознаки того, що американці, зробивши крутий поворот, почали тепліше ставитися до ролі гарантів післявоєнної безпеки України.

"Ми всі на одній хвилі" щодо остаточної мирної угоди, зауважила прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня, зберігаючи також оптимістичний тон.

Звичайно, відзначають у Politico, це те, що вони мають сказати. Прогнозувати, що насправді відбудеться, – це інша справа. Одна особа, обізнана з перебігом зустрічі, висловила обережність. Хоча "загалом атмосфера була позитивною", як вона повідомила виданню, "Трамп, як завжди, багато говорив про те, що він зробить, але так, що ніхто не міг сказати, що саме він збирається робити".

Погляди Трампа на Росію та Путіна, якого він колись називав "генієм", дійсно здаються все більш жорсткими. Прагнучи отримати Нобелівську премію миру, він обіцяє "суворі наслідки", якщо Путін не продемонструє на Алясці серйозних намірів щодо закінчення війни, маючи на увазі, ймовірно, що США посилять вторинні санкції проти країн, які торгують з Росією.

Але європейці добре усвідомлюють, що не так давно Трамп публічно принизив Зеленського, змусив Україну оплатити витрати на війну через угоду про корисні копалини та розмірковував про переваги великих угод з Путіним про економічний розвиток. Вони будуть дуже обережними, щоб Путін і Трамп не перевели розмову на вигідні контракти на енергоносії та рідкісні копалини, відволікаючи увагу від таких тем, як репарації та викрадені діти.

Навіть Венс, відомий як затятий критик України після своєї тиради проти Зеленського в Овальному кабінеті в лютому, змінив свою думку, за словами європейського чиновника.

"Люди були дуже вражені Венсом, який шукає рішення, одночасно чітко даючи зрозуміти, що Путін тут є поганим хлопцем", – зауважив інший чиновник.

Під час відпустки у Великій Британії Венс провів суботу в заміській резиденції міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі, де зустрівся з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умеровим та главою Офісу президента Зеленського Андрієм Єрмаком.

Чи вплинуло це на Венса? Якщо так, то лише частково.

"Ми закінчили з фінансуванням війни в Україні, – у своїй традиційній манері сказав він в ефірі Fox News. – Я думаю, що американці втомилися продовжувати відправляти свої гроші, свої податки на цей конкретний конфлікт. Але якщо європейці хочуть активізуватися і насправді купувати зброю в американських виробників, ми не проти, але ми більше не будемо фінансувати це самі".

Це не зовсім звучить так, ніби США більше зацікавлені в наданні післявоєнних гарантій безпеки. Однак привабливість ролі миротворців, здається, набирає обертів в адміністрації.

Глава німецького відділення аналітичного центру Eurasia Group Ян Техау також попередив, що Трамп прийшов на зустріч з європейцями з іншими цілями, ніж вони.

Для Трампа головне – не вийти з саміту в Алясці "переможеним". Думка, що Путін може перехитрити його, змушує його кипіти від гніву у своєму акаунті Truth Social.

Техау сказав, що Трамп і його адміністрація були мотивовані до взаємодії з європейцями в середу бажанням зрозуміти тактику Путіна і не виглядати так, ніби він "обдурив" їх на Алясці.

"Він [Трамп] не може повністю розібратися в Путіні. Він розуміє, що Путін має інший план, ніж він спочатку думав. У цьому сенсі європейці допомагають йому отримати інформацію і підтримати його, якщо все піде шкереберть", – додав аналітик.

Існують також серйозні побоювання, що Путін насправді не має наміру укладати угоду. Його основною метою, якої він досі не досяг, є знищення демократичної, незалежної української держави.

Техау висловив думку, що Путін може використати зустріч, щоб зробити незначний жест, наприклад, призупинити бомбардування в певному регіоні України, щоб переконати Трампа в тому, що він прагне миру.

Європейська сторона особливо стурбована тим, що Трамп може укласти з Путіним угоду, яка не відповідатиме їхнім вимогам, наприклад, закликаючи Україну відмовитися від більшої території або вимагаючи від країн ЄС скасувати санкції проти Росії як передумову угоди.

Київ і його європейські союзники можуть відхилити недосконалу угоду. Але якщо вони це зроблять, Трамп може розвести руками, заявити, що зробив все, що міг, і звинуватити європейців у тому, що вони стоять на заваді миру, попередив Техау.

"Це було б зручно для Трампа. Він може сказати, що справжні вороги миру знаходяться деінде: це українці та європейці, які стоять на заваді", – сказав він.

Дійсно, Трамп ще не приєднався до вимог Європи щодо остаточної мирної угоди. І, мабуть, найтривожніше те, що він продовжує повторювати проросійські наративи про війну в Україні.