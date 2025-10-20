Майбутнє Донбасу визначить кінець війни, а ЄС лише за 2 роки відмовиться від російського газу. Акценти світових ЗМІ 20 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 20 жовтня.

РФ не може здолати Україну, а Київ не здатний знищити військовий потенціал Москви

фото: gettyimages

У CNN написали, що російські війська продовжують наступ на кількох ділянках фронту, попри заклик президента США Дональда Трампа "заморозити" бойові дії. Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні Трамп закликав обидві сторони "зупинитися на місці", однак росіяни прагнуть закріпити здобуте перед зимою.

Аналітики зазначають, що Москва вдосконалила тактику – дрони тепер ефективно виявляють і знищують українські позиції, а бронетехніка та ракети стали потужнішими. На фронті найгарячіше під Куп’янськом і Покровськом. У Куп’янську тривають вуличні бої, у Вовчанську ворог намагається закріпитися, а під Покровськом українці відбили близько 112 квадратних кілометрів території.

Експерти кажуть, що через зменшення ефекту фінансових стимулів Кремль може перейти до мобілізації резервістів. Україна ж робить ставку на удари по російській енергетичній інфраструктурі, вже пошкодивши близько 20% нафтопереробних потужностей РФ. Водночас Путін не демонструє готовності до переговорів.

Понад 1300 днів триває повномасштабна війна, однак Росія не може здолати Україну, а Україна не здатна знищити військовий потенціал противника.

У BBC відзначили, що президент Володимир Зеленський повернувся додому з Білого дому "з порожніми руками" після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що не готовий постачати Україні крилаті ракети "Томагавк".

Зустріч Трампа та Зеленського відбулася через день після того, як Трамп поговорив телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним і домовився про зустріч з ним найближчим часом в Угорщині.

Трамп пропонує поділити Донбас

фото: 100 ОМБР Сухопутних військ України

Джерела Reuters повідомляють, що Трамп закликав Зеленського піти на поступки Росії під час напруженої зустрічі. Трамп також відмовився надати Україні ракети "Томагавк" і розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві, що збентежило українську делегацію.

Після зустрічі із Зеленським Трамп публічно закликав до припинення вогню на нинішніх лініях фронту, позицію, яку президент України потім підтримав у коментарях журналістам. Джерела повідомили виданню, що Трамп виступив з цією пропозицією під час зустрічі після того, як Зеленський заявив, що добровільно не поступиться жодною територією Москві.

"Зустріч завершилася рішенням (Трампа) укласти "угоду там, де ми знаходимося, на лінії розмежування", – сказало джерело.

Трамп підкреслив цю позицію у виступі перед журналістами в неділю.

"Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться, на лініях фронту", – сказав він у ефірі Air Force One. "Решту дуже важко обговорити, якщо ви збираєтеся сказати: "Ви берете це, ми беремо те".

У The Guardian написали красномовний заголовок, що Трамп після зустрічі із Зеленським "пропонує розділити Донбас, щоб покласти край війні". Вони відзначають, що Дональд Трамп припустив, що найкращим способом припинити війну в Україні було б "розподілити" Донбас таким чином, щоб більша його частина залишилася під контролем Росії, після того, як, як повідомляється, він тиснув на Володимира Зеленського на зустрічі в Білому домі, щоб той відмовився від частин території.

"Нехай його розріжуть так, як є", – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One у неділю. "Зараз його розрізали", – сказав він, додавши, що ви можете "залишити його так, як є зараз".

"Вони можуть домовитися про щось пізніше", – сказав він. Але зараз обидві сторони конфлікту повинні "зупинитися на лінії бою – повернутися додому, припинити боротьбу, припинити вбивати людей".

Водночас колумніст The Guardian Саймон Дженкінс написав, що це "марна гра" намагатися зрозуміти справжні мотиви президента Трампа. З іншого боку він ставить питання, а чи мають значення "наші побоювання, якщо результатом буде швидке закінчення війни"?

"З огляду на те, що лише минулого місяця Трамп припустив, що Україна може повернути всю свою територію, окуповану Росією, його примхливість слід враховувати. Будь-що може нічого не означати. ​​Але сучасна дипломатія рідко стосується ідеології чи послідовності. Вона стосується его та показухи. Вона означає ловити кожну мить, коли вона настає, і дивитися, що станеться", - пише експерт.

Він додає, що політика Заходу щодо України втратила послідовність. НАТО, ЄС та ООН обмежуються заявами підтримки Зеленського, постачаючи рівно стільки допомоги, щоб війна тривала, але не завершилася перемогою Києва. Лідери Заходу воліють говорити про жорстокість Путіна, ніж змінювати баланс сил на полі бою.

Хоч критики Трампа вважають, що припинення вогню лише повторить сценарій Мінських угод 2015 року, дозволивши Росії закріпити окуповані території й знецінити жертви українців, відзначає експерт. Для багатьох ганебний мир гірший за війну. Вони переконані: поступки Москві – це удар не лише по Україні, а й по Заходу, який заплатив високу ціну за підтримку Києва.

"І Газа, і Україна були територіальними конфліктами, від яких Захід теоретично міг би залишатися осторонь. Історія розсудить, чи справді характер і рівень участі сприяли вирішенню конфлікту чи встановленню тривалого миру. У випадку з Україною США та НАТО принаймні відреагували реалізовано та обережно. Джо Байден встановив жорсткі обмеження на військову допомогу, щоб мінімізувати небезпеку ескалації. Трамп мудро дотримувався цієї лінії. Тепер він каже, що хоче покласти край конфлікту. Побачимо, на що погодиться Путін натомість, ймовірно, щоб Трамп міг влаштувати ще одне свято слави в стилі Гази. Якщо це ціна за припинення цієї війни, то вона буде дешевою. Але Путін – це не Нетаньяху, і Трампу бракує важелів впливу на нього. Він ризикує", - підсумовує Саймон Дженкінс.

Європа все ближче до угоди про кінець купівлі російського газу

Танкер зі зрідженим газом, фото: Група "Нафтогаз"

Тим часом країни ЄС наближаються до угоди про заборону російського газу до кінця 2027 року, пише Bloomberg.

Зазначається, що міністри енергетики Європейського Союзу мають на меті узгодити спільну позицію щодо планів заборони всіх поставок газу з Росії до кінця 2027 року, оскільки блок прагне остаточно покінчити зі своєю залежністю від енергетики з Москви.

У понеділок у Люксембурзі відбудеться зустріч офіційних осіб, щоб узгодити свою позицію щодо подальших переговорів щодо закону, який починається із заборони російських поставок за існуючими короткостроковими контрактами до середини червня, за винятком країн, що не мають виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина. Заборона на довгострокові угоди настане через 18 місяців.

У Bloomberg додають, що Європа перебуває під тиском США, щоб пришвидшити розрив енергетичних зв'язків з Москвою та купувати більше американського зрідженого природного газу. У спільній заяві щодо торгівлі між ЄС та США було заявлено про обіцянку укласти енергетичні угоди на суму 750 мільярдів доларів протягом наступних трьох років.

"Переговори з Європейським парламентом, який закликає до швидшого виходу з-під російського газу та припинення імпорту нафти з початку наступного року, все ще мають відбутися. Мета полягає в тому, щоб досягти остаточної угоди до кінця року", - пишуть у виданні.

