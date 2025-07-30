Москва глузує з зусиль Трампа зупинити війну, а ЄС дає позики на переозброєння України. Акценти світових ЗМІ 30 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 30 липня.

Росія продовжує забирати життя українців

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У The Washington Post написали, що російські удари по Україні забрали життя десятків людей, попри заклики Трампа до припинення вогню.

"Через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп скоротив термін, за який Росія повинна досягти припинення вогню з Україною, внаслідок російських ударів загинуло щонайменше 27 людей, зокрема вагітна жінка в пологовому будинку", - йдеться у повідомленні.

Серед загиблих також 23-річна вагітна жінка, відзначили у New Your Post, де пишуть, що "Москва глузує з зусиль Трампа припинити війну".

"23-річна українка, яка чекала на свою першу дитину після кількох викиднів, була серед трьох людей, які загинули внаслідок російського авіаудару по її лікарняній палаті рано вранці у вівторок у Кам’янському. Вона була на сьомому місяці вагітності", - пишуть журналісти.

Російські війська часто атакували й продовжують атакувати прифронтову частину Запоріжжя з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, пишуть у BBC.

Раніше в понеділок Трамп заявив, що він "розчарований" тим, що президент Росії Володимир Путін не зміг запровадити режим припинення вогню. Невдовзі після цього Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії протягом 10-12 днів, якщо ситуація не зміниться, перенісши попередній термін, встановлений на початок вересня.

У Fox News написали, що 10-денний термін президента стосується доходів Росії від нафти у розмірі 192 мільярдів доларів.

"Останні коментарі Трампа підкреслюють певний скептицизм щодо того, чи його погроза запровадити 100% тарифи та вторинні тарифи для третіх країн, які купують російську нафту, суттєво вплине на рішення Путіна щодо його воєнних цілей в Україні", - відзначають у виданні.

Китай та Індія залишаються ключовими покупцями російської нафти та навряд чи зможуть швидко переорієнтуватися на інші ринки, відзначають у Fox News. Також там кажуть, що досі незрозуміло, як Трамп зможе застосувати вторинні санкції проти цих країн на тлі триваючих торговельних переговорів. США ще не уклали торговельну угоду з Китаєм, попри перемовини у Стокгольмі. До 12 серпня США мали вирішити: продовжити тарифну паузу чи підвищити мита на китайські товари на 145%.

Мільярдні позики для переозброєння України

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У Politico написали, що європейські країни позичать мільярди у ЄС, щоб переозброїти Україну.

Основні європейські союзники України планують звернутися до ЄС за позиками на десятки мільярдів євро для спільної закупівлі зброї для України та зміцнення власної оборони. Ця ініціатива є частиною програми ReArm Europe, яка передбачає 150 мільярдів євро на безпекову допомогу, спрямовану на підтримку європейської оборонної промисловості та зменшення залежності від США. Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина, Литва, а також, ймовірно, Франція та Греція, подадуть заявки на кредити до дедлайну. Німеччина, Швеція та Нідерланди, ймовірно, відмовляться.

Спільні закупівлі дозволяють знизити ціни на зброю для України. Навіть країни, які не беруть позик, можуть брати участь у закупівлях для економії. Європейські країни відчувають тиск щодо збільшення військової допомоги Україні, особливо після заяв Трампа про скорочення фінансування. Деякі держави розглядають закупівлю зброї в українських компаній для підтримки їхнього виробництва.

Позики на 45 років із початковим внеском до 15% фінансуватимуться через борг ЄС із рейтингом "ААА". Хоча програма спочатку була орієнтована на 20 країн із вигідними ставками, багаті скандинавські країни, як-от Швеція та Данія, вагаються через високі кредитні рейтинги. Країни з великими боргами, як Австрія та Італія, також обережні через ризик порушення бюджетних правил ЄС. Франція, попри бюджетні обмеження, ймовірно, візьме позики, а Греція запросить 1,2 мільярда євро, Бельгія — від 7 до 11 мільярдів. Остаточна сума стане відома після дедлайну, але Брюссель готовий розглядати й запізнілі заявки.

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