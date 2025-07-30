Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ про Україну Москва глузує з зусиль Трампа зупинити війну, а ЄС дає позики на переозброєння України. Акценти світових ЗМІ 30 липня
Огляд

Москва глузує з зусиль Трампа зупинити війну, а ЄС дає позики на переозброєння України. Акценти світових ЗМІ 30 липня

Юрій Мартинович
30 липня, 2025 середа
11:11
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – чергова хвиля російського терору по цивільній інфраструктурі, що забрала життя десятків українців, а також, як європейські банки будуть фінансувати переозброєння України

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 30 липня.

Росія продовжує забирати життя українців 

москва, кремль

фото: gettyimages

 

У The Washington Post написали, що російські удари по Україні забрали життя десятків людей, попри заклики Трампа до припинення вогню. 

"Через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп скоротив термін, за який Росія повинна досягти припинення вогню з Україною, внаслідок російських ударів загинуло щонайменше 27 людей, зокрема вагітна жінка в пологовому будинку", - йдеться у повідомленні. 

Серед загиблих також 23-річна вагітна жінка, відзначили у New Your Post, де пишуть, що "Москва глузує з зусиль Трампа припинити війну".

"23-річна українка, яка чекала на свою першу дитину після кількох викиднів, була серед трьох людей, які загинули внаслідок російського авіаудару по її лікарняній палаті рано вранці у вівторок у Кам’янському. Вона була на сьомому місяці вагітності", - пишуть журналісти. 

Російські війська часто атакували й продовжують атакувати прифронтову частину Запоріжжя з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, пишуть у BBC.

Раніше в понеділок Трамп заявив, що він "розчарований" тим, що президент Росії Володимир Путін не зміг запровадити режим припинення вогню. Невдовзі після цього Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії протягом 10-12 днів, якщо ситуація не зміниться, перенісши попередній термін, встановлений на початок вересня.

У Fox News написали, що 10-денний термін президента стосується доходів Росії від нафти у розмірі 192 мільярдів доларів.

"Останні коментарі Трампа підкреслюють певний скептицизм щодо того, чи його погроза запровадити 100% тарифи та вторинні тарифи для третіх країн, які купують російську нафту, суттєво вплине на рішення Путіна щодо його воєнних цілей в Україні", - відзначають у виданні. 

Китай та Індія залишаються ключовими покупцями російської нафти та навряд чи зможуть швидко переорієнтуватися на інші ринки, відзначають у Fox News. Також там кажуть, що досі незрозуміло, як Трамп зможе застосувати вторинні санкції проти цих країн на тлі триваючих торговельних переговорів. США ще не уклали торговельну угоду з Китаєм, попри перемовини у Стокгольмі. До 12 серпня США мали вирішити: продовжити тарифну паузу чи підвищити мита на китайські товари на 145%.

Мільярдні позики для переозброєння України 

ядерна зброя

фото: gettyimages

 

У Politico написали, що європейські країни позичать мільярди у ЄС, щоб переозброїти Україну. 

Основні європейські союзники України планують звернутися до ЄС за позиками на десятки мільярдів євро для спільної закупівлі зброї для України та зміцнення власної оборони. Ця ініціатива є частиною програми ReArm Europe, яка передбачає 150 мільярдів євро на безпекову допомогу, спрямовану на підтримку європейської оборонної промисловості та зменшення залежності від США. Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина, Литва, а також, ймовірно, Франція та Греція, подадуть заявки на кредити до дедлайну. Німеччина, Швеція та Нідерланди, ймовірно, відмовляться.

Спільні закупівлі дозволяють знизити ціни на зброю для України. Навіть країни, які не беруть позик, можуть брати участь у закупівлях для економії. Європейські країни відчувають тиск щодо збільшення військової допомоги Україні, особливо після заяв Трампа про скорочення фінансування. Деякі держави розглядають закупівлю зброї в українських компаній для підтримки їхнього виробництва.

Позики на 45 років із початковим внеском до 15% фінансуватимуться через борг ЄС із рейтингом "ААА". Хоча програма спочатку була орієнтована на 20 країн із вигідними ставками, багаті скандинавські країни, як-от Швеція та Данія, вагаються через високі кредитні рейтинги. Країни з великими боргами, як Австрія та Італія, також обережні через ризик порушення бюджетних правил ЄС. Франція, попри бюджетні обмеження, ймовірно, візьме позики, а Греція запросить 1,2 мільярда євро, Бельгія — від 7 до 11 мільярдів. Остаточна сума стане відома після дедлайну, але Брюссель готовий розглядати й запізнілі заявки.

Читайте також: Які новинні ресурси поширюють російську пропаганду в Румунії

Теги:
Статті
Новини
ЄС
зброя
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
оборона та безпека
Читайте також:
шахед
Автор Ірена Моляр
28 липня, 2025 понедiлок
До осені побачимо стрибок виробництва: авіаексперт Долінце про розширення заводу "шахедів" в Алабузі
Автор Анатолій Буряк
26 липня, 2025 субота
Дорогою до навчального центру мобілізований вже є військовослужбовцем й за втечу передбачено до 10 років в'язниці: пояснення від ТЦК
на фото Верховна Рада України
Автор Ксенія Золотова
29 липня, 2025 вiвторок
Антикорупційний комітет ВР підтримав президентський законопроєкт про незалежність НАБУ та САП
Київ
+19.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
30 липня
11:34
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Доки позиція Росії не зміниться, перемовини між Зеленським і Путіним неможливі, - Чубаров
11:32
Оновлено
Росіяни обстріляли Харківщину
Обстріл Новоплатонівки на Харківщині: кількість загиблих зросла до шести
11:16
Ексклюзив
Toyota
У Держспецзв'язку дали детальну специфікацію авто, щоб отримати саме люксові Toyota Land Cruiser Prado, - волонтер Літинський
11:14
Дефіцит медпрацівників на окупованих територіях сягає 40%, - ЦНС
10:55
Готував "прориви" росіян на Харківщині: СБУ затримала агента ФСБ в одному з підрозділів Сил оборони
10:42
Андрій Єрмак
"Необхідно діяти": Єрмак в інтервʼю американцям заявив, що вірить у Трампа
10:25
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн, Давос
Мораторій в Європі на критику української влади було знято одним законопроєктом, - кореспондентка Висоцька
10:16
Негода повністю або частково знеструмила 156 населених пунктів у 9 областях: ситуація в енергосистемі 30 липня
10:11
Партизани розвідали авіазавод у Луганську, де росіяни таємно виробляють дрони і готують фахівців
10:06
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 липня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:04
OPINION
Чому щоб стати нардепом, довідка психіатра не потрібна?
09:45
У Києві водій вистрелив в обличчя перехожому через зауваження про паркування авто і втік
09:45
OpenAI
"Покрокові інструкції замість швидких відповідей": у ChatGPT впровадили режим "навчання"
09:27
Ексклюзив
"Закерзоння"
"Це потрібно було робити раніше": журналістка Попович про закон, що визнає депортованими українців, примусово переселених з території Закерзоння
09:25
Олена Дума
Голова АРМА Дума подала заяву на відставку
09:23
ППО
Сили ППО вночі знешкодили 51 з 78 російських дронів
08:59
Німеччина солдат армія
"Зменшити залежність від США": Німеччина готує велике замовлення на літаки та бронетехніку
08:46
Оновлено
атака РФ на Харків, 30.07.25
Росія атакувала Україну дронами: у Харкові є постраждалі, на Дніпровщині пошкоджено залізничну інфраструктуру
08:37
Ексклюзив
НАТО
В НАТО вважають, що країни Альянсу, які межують з Росією, вже можуть стати обʼєктом вторгнення й операцій із саботажу, - дипломат Джиджора
08:30
Скотт Бессент, міністр фінансів США
Бессент попередив Китай про 100% мита у випадку купівлі російської нафти
08:22
Росіяни просунулись біля села Маліївка на Дніпровщині, - DeepState
08:14
Оновлено
За добу на фронті зафіксували 156 боїв: Сили оборони уразили 8 районів зосередження окупантів, їхньої зброї та техніки
08:00
OPINION
Ультиматум Трампа: торги будуть довгими
07:51
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що дозволить українським біженцям залишитися у США до завершення війни
07:39
Оновлено
цунамі
На Камчатці після землетрусу магнітудою 8,8 сталось цунамі: існує загроза для Японії, США, Канади та інших тихоокеанських країн
07:15
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го кваліфікаційного раунду
07:00
втрати окупантів
Танк, 30 артсистем і 890 військових: втрати армії РФ за добу на фронті
06:54
Канада
У Канаді розглядають визнання державності Палестини, - ЗМІ
06:46
Оновлено
Кір Стармер
Велика Британія визнає Палестину, якщо до вересня Ізраїль не припинить війну в Газі, - Стармер
06:22
Німеччина
У Німеччині розбився гелікоптер Бундесверу: загинули 2 військових
00:58
Генасамблея ООН
Мальта визнає Палестину як державу під час засідання Генасамблеї ООН у вересні
00:00
Мая Санду
Санду скликає Раду безпеки через ймовірне іноземне втручання у вибори
2025, вiвторок
29 липня
23:41
"Динамо" - "Хамрун Спартанс"
"Динамо" перемогло "Хамрун Спартанс" й вийшло у 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів
23:29
Вибух в Ірані
РФ завдала ракетного удару по навчальному закладу Сухопутних військ ЗСУ: 3 людей загинули, 18 поранено
22:56
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Всі винуватці, пов'язані з обмеженням НАБУ і САП, повинні бути покарані, інакше протести не зупиняться, - політексперт Цибулько
22:49
грузія
Грузія планує на кордоні з РФ розширити житлову зону для українців
22:33
Ексклюзив
Дмитро Медведєв
"Слід дуже серйозно сприймати слова Медведєва": військовослужбовець Ігор Луценко про погрози війною із США
22:24
Майя Санду
Санду каже, що не бачить політсили, з якою можна створити коаліцію для руху в ЄС після виборів у Молдові
22:03
Ексклюзив
Євген Магда
У Ердогана є практичний інтерес щодо миру в Україні, - політолог Магда
22:00
Bring Kids Back UA
На підконтрольну територію України повернули підлітка, який 3 роки провів в окупації й доглядав свою бабусю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV