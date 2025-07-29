Які новинні ресурси поширюють російську пропаганду в Румунії

"Еспресо" розповідає, хто в Румунії поширює російський порядок денний.

Дві категорії проросійських і антизахідних ЗМІ в Румунії

За результатами нашого дослідження, румунські вебсайти, що поширюють кремлівську риторику, можна умовно поділити на дві основні категорії:

Внутрішні проросійські ЗМІ — це місцеві платформи, які позиціонують себе як незалежні або націоналістичні, однак регулярно поширюють антиєвропейські, антиукраїнські та проросійські наративи. Вони часто адаптують риторику російської пропаганди, вплітаючи її у румунський політичний, релігійний чи культурний контекст. Прикладами таких ресурсів є ActiveNews, National.ro, Flux24 та інші. Фінансовані Росією ЗМІ з румунськомовним контентом, серед них — Sputnik, Pravda, TopWar. Попри офіційну заборону в ЄС для деяких з цих ресурсів, вони продовжують працювати на румунську аудиторію через дзеркальні сайти, проксі-сервери або Telegram-канали. Їхня редакційна політика повністю відповідає зовнішньополітичній лінії Кремля, а публікації часто є перекладами або передруками з російськомовних джерел.

Попри відмінності у подачі матеріалу, ці платформи мають спільну мету: підірвати довіру до західних альянсів, просувати образ Росії як "визволительки" або захисниці "традиційних цінностей", дестабілізувати демократичний консенсус у румунському суспільстві та впливати на громадську думку в контексті виборчих процесів.

Фактчекінгові організації, зокрема Veridica, неодноразово викривали ці сайти за поширення дезінформації, пов’язаної з кремлівською риторикою — зокрема антиєвропейською та конспірологічною.

У межах дослідження ми виокремили вісім вебсайтів, які систематично підтримують російське бачення війни проти України, поширюють антиукраїнські настрої та дискредитують західні демократичні інституції, такі як НАТО та ЄС.

ro.sputniknews.com

romania.news-pravda.com

ro.topwar.ru

flux24.ro

aznews.ro

activenews.ro

solidnews.ro

national.ro

ActiveNews.ro

ActiveNews.ro — це конспірологічний ресурс, що поєднує ультраправий популізм, ультрарелігійну риторику та прокремлівські наративи. Сайт регулярно змальовує Європейський Союз як корумповану, морально занепалу "імперію" та закликає до виходу Румунії з ЄС (RoExit). Попри відверто антиєвропейську позицію, портал пов'язаний із мережею компаній та громадських організацій, які реалізовували проєкти за фінансування Європейського Союзу.

Платформа регулярно цитує заборонені в ЄС російські медіа, такі як "РИА Новости", та відомих пропагандистів, зокрема Скотта Ріттера. На сайті публікуються матеріали, у яких НАТО звинувачують у провокуванні ядерної війни, а Україну — у скоєнні військових злочинів. Поряд із цим ActiveNews надає голос румунським ультранаціоналістичним політикам і релігійним діячам, які зображують Захід як антихристиянський і ворожий до православ’я.

Матеріали порталу спрямовані на підрив довіри до демократичних інституцій і легітимацію агресії Росії проти України як нібито "морально виправданої".

National.ro

National.ro позиціонує себе як одне з провідних інформаційних видань Румунії, однак на практиці стало постійним ретранслятором прокремлівських наративів та антизахідних настроїв. Попри те, що сайт висвітлює стандартні внутрішні теми — політику, спорт, суспільне життя — його політичні коментарі дедалі частіше відтворюють російську пропаганду, з її типовою термінологією, фреймами та риторичними прийомами.

Видання регулярно публікує високополітизований і упереджений контент, який повністю відповідає кремлівській риториці. Особливу увагу сайт приділяє атакам на Україну: National.ro систематично висміює президента Володимира Зеленського — через меми, сатиричні колажі та глузливі формулювання, що зображують його як некомпетентного, корумпованого або залежного від Заходу.

Ці напади навмисно розмивають межу між політичною сатирою та дезінформацією. Сайт передруковує матеріали, в яких ставиться під сумнів легітимність української державності, транслюючи наративи про нібито "штучність" України та "маріонеткову" роль її лідерів у системі НАТО.

National.ro постійно використовує емоційно насичену лексику, хибні дилеми та маніпулятивні фрейми, щоб дискредитувати Захід, Україну та проєвропейських політиків у самій Румунії.

Flux24.ro

Flux24.ro — румунський вебсайт, який систематично поширює антизахідні та проросійські наративи. У своїх матеріалах він часто цитує прокремлівських діячів або коментаторів, які подають ЄС і НАТО як інструменти західного імперіалізму.

Україна у публікаціях Flux24 зображується як агресивний провокатор, а Росія — як захисниця традиційних цінностей і державного суверенітету. Сайт активно використовує конспірологічні твердження про те, що Захід нібито використовує Румунію як пішака у змові для провокування війни з Росією.

Вебсайт публікує статті з посиланнями на російські джерела, які попереджають про "мілітаризацію" Румунії з боку НАТО та можливість її втягнення у війну. Також поширюється дезінформація про економічний крах, моральну деградацію та переслідування віруючих — усе це нібито є наслідками західного лібералізму.

Сайт регулярно посилається на заяви відверто проросійських діячів, таких як колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров чи російський ідеолог Олександр Дугін, — без критичного контексту.

У публікаціях Flux24 часто демонізується керівництво України: президент Володимир Зеленський змальовується як маріонетка Заходу (передусім США), а сама Україна — як держава під зовнішнім управлінням, зокрема з боку USAID чи ЦРУ. Такий підхід спрямований на зняття відповідальності з Росії за початок війни і перекладання її на Україну та її союзників.

Релігійні та ідеологічні маніпуляції також займають чільне місце: сайт просуває наративи про нібито "нацистську загрозу" в лавах ЗСУ, що слугує виправданням російської агресії. Широко поширюються ревізіоністські історичні твердження, зокрема фейкові юридичні аргументи про те, що СРСР нібито не був юридично розпущений, а Україна, Білорусь і частини Східної Європи є "історично російськими" землями, які повинні бути "повернені".

Типовою тактикою Flux24 є просування тривожних і сфабрикованих сценаріїв — наприклад, що Україна перебуває на межі дефолту; що українська розвідка планує теракти на атомних електростанціях; або що США можуть організувати вбивство Зеленського.

SolidNews.ro

SolidNews.ro виконує роль ідеологічного "перекладача" кремлівської пропаганди, адаптуючи її до румунського інформаційного простору. Сайт регулярно цитує російських геополітичних стратегів, зокрема Олександра Дугіна та Миколу Патрушева, подаючи їхні екстремістські погляди як легітимний геополітичний аналіз.

У публікаціях SolidNews НАТО зображується як агресор, Україна — як "збанкрутіла держава" під зовнішнім управлінням США, а Росія — як захисниця "багатополярного світу". Одну зі статей присвячено критиці Європейського Союзу, який представлено як інструмент "глобалістської глибинної держави", що нібито загрожує національному суверенітету та релігійним цінностям.

Захід на сайті змальовується як занепалий, авторитарний і ворожий до традицій. Президент України Володимир Зеленський у цьому медіа систематично демонізується — його називають диктатором або маріонеткою США, іноді навіть порівнюють з бен Ладеном. Україну регулярно змальовують як неонацистську державу, що пригнічує релігійні меншини та нібито провокує ядерну катастрофу. Відповідальність за війну перекладається на західні уряди.

SolidNews.ro систематично поширює дезінформацію, зокрема фейкові повідомлення про те, що Збройні Сили України атакували румунські православні церкви або завдали ударів по російських ядерних об’єктах — без жодних достовірних доказів. Релігійні та етнічні теми використовуються як інструмент маніпуляції: Україну подають як антихристиянську країну, ворожу до румунської меншини. Ці наративи відтворюють ширшу кремлівську стратегію, спрямовану на розкол регіональної солідарності.

AzNews.ro

AzNews.ro — менш відоме медіа, яке поширює прокремлівську пропаганду, маскуючи її під захист румунської національної ідентичності та православних цінностей. Сайт регулярно публікує матеріали, в яких українську владу звинувачують у дискримінації етнічних румунів, просуваючи наратив про переслідування національних меншин у Києві. Ці заяви перегукуються з одним із ключових виправдань російського вторгнення — нібито "захист" російськомовних громадян і вірян традиційного православ’я.

AzNews також поширює матеріали, що попереджають про уявний "західний план" знищення православ’я, який, за версією сайту, має на меті заміну традиційних цінностей "гендерною ідеологією". У такому фреймінгу Європейський Союз постає як культурний агресор, а Росія — як останній бастіон християнської моралі. Подібна риторика поєднує релігійну ідентичність із геополітичним вибором, просуваючи ідею, що підтримка ЄС і НАТО суперечить традиційним румунським цінностям.

Фреймінг, який використовує AzNews.ro, націлений на націоналістичні та консервативно-релігійні верстви румунського суспільства. Через маніпуляцію етнічними питаннями та релігійною риторикою сайт прагне підірвати підтримку України, посіяти сумніви щодо європейської інтеграції Румунії та представити Росію як "ближчого" союзника в питаннях віри й культури.

Ro.topwar.ru

TopWar Romania — локалізована версія російського військового блогу topwar.ru, який функціонує як інструмент пропаганди під виглядом платформи військово-аналітичного контенту. Румунський сайт здебільшого публікує прямі переклади матеріалів з російського оригіналу, без будь-якого редагування чи контекстуалізації. Через це він переносить у румунський інформаційний простір типову кремлівську дезінформацію, антиукраїнську риторику та антизахідні наративи.

Матеріали Ro.topwar.ru часто містять мову ворожнечі щодо України, прославлення російських військових дій, виправдання агресії та приниження західних союзників. Під виглядом "військової аналітики" платформа легітимізує кремлівські воєнні та ідеологічні позиції, формуючи серед своєї аудиторії ворожий образ Заходу та України.

Ro.sputniknews.com

Румуномовна версія державного російського медіа Sputnik відігравала ключову роль у поширенні кремлівської дезінформації в Румунії до її офіційної заборони в ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Платформа систематично зображала Україну як неонацистську державу, ЄС — як структуру на межі розпаду, а Росію — як морального та військового рятівника.

Sputnik Romania регулярно цитував російських чиновників і публікував фейкові "експертні" коментарі, які слугували виправданням дій Кремля. Попри заборону, ресурс продовжує діяльність через дзеркальні домени, проксі-сайти та Telegram-канали, залишаючись впливовим джерелом дезінформації серед румунськомовної аудиторії, зокрема в Румунії та Молдові.

Контент Sputnik вирізняється дегуманізуючою мовою, фальшивими аналогіями та героїзацією російських військових. Він виконує функцію локального ретранслятора офіційної риторики Москви, поєднуючи новини про війну з ідеологічно насиченими наративами, спрямованими на посилення страху, сумнівів і соціального розколу.

Платформа систематично звинувачувала НАТО в агресії, легітимізувала територіальні претензії Росії, поширювала тривожні прогнози про "неминучу ядерну війну", зумовлену "ескалацією Заходу".

Ключова мета Sputnik Romania — виправдання агресії Росії проти України та переклад відповідальності за війну на Захід, ЄС і НАТО.

Romania.news-pravda.com

RomaniaNews-Pravda.com — румуномовний клон російського державного ЗМІ "Правда", яке заборонене в ЄС, але досі доступне через дзеркальні домени, піддомени та маргінальні платформи. Сайт поширює перекладену кремлівську пропаганду, де Україну зображують як маріонеткову державу, ЄС — як імперію, що занепадає, а Росію — як єдину силу, яка захищає "традиційні цінності".

Головною метою платформи є виправдання агресивної війни Росії проти України та дискредитація Заходу через систематичні дезінформаційні кампанії. У матеріалах часто цитують російських посадовців і повторюють конспірологічні наративи про "занепад Заходу", "глобальний контроль" і нібито "нацистський" характер українського керівництва.

Наприклад, стверджується, що в Україні нібито утискають національні меншини, тоді як Росія нібито прагне відновити регіональну справедливість. Платформа поєднує радикальні ідеологічні меседжі з емоційно забарвленими заголовками, адаптуючи кремлівську пропаганду для румунської аудиторії під виглядом місцевих новин і коментарів.

Ключові наративи проросійських ЗМІ в Румунії (за Veridica)

Аналіз Veridica виявив основні наративи, які поширюють прокремлівські медіа в Румунії:

Румунія як західна колонія.

Цей давній наратив стверджує, що Брюссель і Вашингтон контролюють Румунію з метою морального та фізичного знищення країни. Його посилюють російська пропаганда та просувереністські, промосковські лідери в ЄС, зокрема Віктор Орбан і Роберт Фіцо. Ця ідея, яка бере свій початок у посткомуністичному та антикапіталістичному дискурсі, спрямована на підрив довіри до НАТО та ЄС. Часто її використовують у передвиборчих кампаніях або як виправдання російської агресії в Молдові, Грузії та інших країнах.

Захід хоче знищити православ’я.

Прокремлівські та ультрарелігійні ЗМІ поширюють твердження про нібито скоординований план віддалити румунських дітей від православного християнства. ЄС зображується як морально розбещений простір, що просуває "ЛГБТК+ пропаганду" і гендерну ідеологію у школах. У цьому наративі Росія постає захисником традиційних цінностей, протиставляючи "чистий" Схід "дегенеративному" Заходу.

Українці — агресивні та корумповані.

Ще один поширений наратив зображує українців як залежних від Заходу, підриваючи підтримку України в Румунії. У цьому дискурсі поширюються дезінформація про українських біженців, нібито порушення прав етнічних румунів, а також ідеї про "штучний" характер української державності і страхи, що Румунія може бути втягнута у війну. Мета таких кампаній — дискредитувати Україну та легітимізувати російську агресію.

Джерела:

https://democratic-erosion.org/2025/04/24/russia-fueling-democratic-struggles-in-romania-through-the-media/

https://edmo.eu/edmo-news/one-thank-you-note-can-keep-you-motivated-for-months-brod-fact-checkers-and-their-take-on-disinformation-dynamics-in-bulgaria-and-romania/

https://www.disinfo.eu/wp-content/uploads/2023/09/20230919_RO_DisinfoFS.pdf