Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ про Україну Над секретними заводами, де випускають ракети для України, "гудуть дрони", а ЄС надає перевагу міжусобицям, а не протистоянню Росії. Акценти світових ЗМІ 8 жовтня
Огляд

Над секретними заводами, де випускають ракети для України, "гудуть дрони", а ЄС надає перевагу міжусобицям, а не протистоянню Росії. Акценти світових ЗМІ 8 жовтня

Зіновія Воронович
8 жовтня, 2025 середа
10:41
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – дрони над заводами одного з найбільших виробників засобів протиповітряної оборони у Європі та нездатність країн ЄС до спільного протистояння РФ, яку продемонстрував саміт у Копенгагені

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 8 жовтня.

Над заводами Thales Belgium все частіше помічають дрони

У компанії Thales Belgium, яка планує наростити виробництво антидронових ракет для Україн, заявляють, що над їхніми секретними заводами за останній місяць все частіше пролітають безпілотники. Однак у ЄС досі немає чітких правил, які б дозволяли збивати чи глушити ці дрони. Про це повідомляє Politico.

"Ми бачимо більше дронів, ніж кілька місяців тому", – сказав Ален Кеврен, директор Thales Belgium. Він звернув увагу на спостереження над об’єктом компанії Évegnée Fort у східному регіоні Льєж, єдиним бельгійським об’єктом, де компанія має ліцензію на складання та зберігання вибухівки для своїх 70-мм ракет.

"Ми стурбовані цими подіями, які відбуваються в той час, коли компанія прагне подвоїти свої виробничі потужності некерованих та лазерно-керованих ракет FZ275 до 70 000 протягом наступних кількох років, за умови чіткого попиту", – сказав він.

За його словами, можна  використовувати глушилки для блокування сигналу, необхідного для керування дронами та збивати їх, але їй це не дозволено, тож незаконно. Одним із застережень щодо збиття дронів є те, що вони можуть завдати шкоди або травмувати людей, якщо впадуть.

"Тепер такі країни, як Бельгія, повинні чітко визначити, "який правильний процес"  для таких спостережень, – сказав Кеврен. – Зокрема, де закінчуються обов'язки поліції та починаються обов'язки компаній. 

ракета FZ275 LGR

ракета FZ275 LGR, фото: Thales Belgium

При цьому Thales Belgium має "неймовірний"  попит на свої ракети, оскільки НАТО намагається забезпечити безпеку свого неба. Більшість поточного виробництва компанії йде в Україну.

Зокрема, ракети, виготовлені на заводі в Ерсталі та в Évegnée Fort, можна використовувати проти безпілотників. Версія ракет з лазерним наведенням спрямована на більші безпілотники, що летять на великій висоті, такі як Shaheds іранської розробки, тоді як їхні некеровані "брати"  натомість випускають тисячі сталевих кульок під час детонації, щоб знищити рої менших безпілотників, що летять на малій висоті.

Саміт у Копенгагені став ганебною демонстрацією війти за вплив у ЄС

Єдність вкрай необхідна, але ЄС надає перевагу міжусобицям, а не протистоянню Росії. Про це пише  старший запрошений науковий співробітник Центру європейської політики Пол Тейлор у The Guardian.

Нездатність країн ЄС узгодити спільну оборонну стратегію може  надати Володимиру Путіну сміливості. Сварки мають припинитися, вважає він.

"Чим ближче гібридна війна Росії підходить до європейських столиць, тим менше лідери ЄС, здається, можуть дійти згоди щодо того, як реагувати. Принаймні, таке тривожне враження залишив дисонансний саміт ЄС у Копенгагені. Зустріч, скликана минулого тижня для досягнення консенсусу щодо головних пріоритетів переозброєння Європи, стала ганебною демонстрацією війни за вплив, політичних сварок та прихованих цілей, які переслідують спроби побудувати цілісну європейську оборону. Лідери сварилися не лише про те, хто має відповідати за нарощування військової сили Європи, але й про те, як фінансувати подальший опір України російській агресії та як просувати заявку Києва на членство в ЄС", – пише він. 

За його словами, у лідери ЄС не змогли дійти згоди, ані щодо використання заморожених російських активів для підтримки України, ані навіть щодо того, як реагувати на російські безпілотники та винищувачі, які вдиратися у їхній повітряний простір. Через це Володимир Путін цілком може зробити висновок про слабкість і розділеність Європи у відповідь на його зростаючі провокації. 

Зокрема, лідери найбільших держав ЄС розкритикували пропозицію президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо будівництва багаторівневої стіни з дронів для Східної Європи.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

фото: Gettyimages

"Суперечка точилася навколо влади, а не дронів. Національні лідери підозрювали, що за оборонними ініціативами стоїть захоплення влади комісією, і хотіли повернути фон дер Ляєн на її місце, – вважає Пол Тейлор. – Брюссель може запропонувати державам-членам 150 мільярдів євро позик на спільні проєкт оборонних закупівель та пом'якшити правила, щоб дозволити збільшення дефіцитних витрат на оборону. Але великі уряди ЄС хочуть зберегти контроль у власних руках, а групи країн розробляють різні можливості для задоволення потреб НАТО в силах".

В основі всіх цих суперечок лежить брак взаємної довіри між європейцями, що посилюється невизначеністю щодо зобов'язань США щодо європейської безпеки за часів адміністрації Трампа. Однак такі міжусобиці лише послаблюють ЄС.

"Це послаблює Європу в той час, коли їй потрібно продемонструвати силу та рішучість Росії. Європейські лідери повинні припинити звинувачувати комісію у скоєнні злочинів та терміново об'єднатися, ніби на Європу напали, бо це справді так", – пише автор.  

 

 

 

Теги:
Статті
Новини
Світ
Війна з Росією
ЄС
Володимир Путін
Данія
Бельгія
безпілотник
саміт ЄС
Урсула фон дер Ляєн
зброя для України
оборона та безпека
Читайте також:
погода, Львів
Автор Дар'я Тарасова
7 жовтня, 2025 вiвторок
Дощі, штормовий вітер, температурні контрасти: Наталка Діденко розповіла про погоду 8 жовтня
Олексій Гнатковський
Автор Леся Вакулюк
5 жовтня, 2025 неділя
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
Дмитро Медведєв
Автор Дмитро Марценишин
6 жовтня, 2025 понедiлок
Медведєв висміяв Макрона через відставку уряду та згадав про 1814 рік
Київ
+11.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 47.9
    Продаж 48.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
8 жовтня
10:50
Аналітика
супутникова розвідка
Україна в битві розвідок: все більше залежить від космосу
10:43
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через обстріли без світла залишаються споживачі в кількох областях: ситуація в енергосистемі 8 жовтня
10:20
шахед
Сили ППО вночі знешкодили 154 зі 183 ворожих БПЛА
10:02
OPINION
Китай нав'язує Росії дуже "особливі" умови співпраці
09:56
коронавірус
Японські вчені виявили біологічну причину тривалого "затуманення" мозку при COVID-19
09:51
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро
09:43
Ексклюзив
Куба
"Намагаються залучити дешевший ресурс": експерт Пехньо про 25 тис. кубинців, які можуть долучитись до армії РФ
09:27
ГУР оприлюднило дані про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених Росією
09:04
Оновлено
Атака РФ уночі 8 жовтня: на Чернігівщині влучання в енергообʼєкт, на Дніпровщині є поранені
08:44
Ексклюзив
Херсон
"Була розлючена, що лише на 5 місці": депутатка Херсонської міськради Погомій розповіла, що РФ складає список найбільших ворогів у місті
08:43
Ціна на золото на тлі геополітичної невизначеності досягнула рекордної позначки - $4 тис. за унцію
08:43
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 200 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку
08:12
крилата ракета "Tomahawk"
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
08:08
Огляд
іграшковий динозавр
Можуть викликати отруєння важкими металами і навіть провокувати рак: які небезпечні дитячі іграшки вилучили з обігу в Україні
08:02
OPINION
Василь Пехньо
Війна дрейфує в тил
07:57
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
За добу росіяни втратили 1010 окупантів, 26 артсистем і 75 одиниць автотехніки
07:42
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Трейдери вимагають від індійських держкомпаній платити за нафту з РФ в китайських юанях, - Reuters
07:31
Огляд
"Чемпіон чемпіонів": 154 роки тому народився черкащанин Іван Піддубний, чию славу росіяни намагаються привласнити
06:57
Кількість скарг про порушення мовного закону від початку року зросла на чверть
06:26
"Польські найманці використовують наркотики, щоб не спати й не їсти до двох тижнів": ЦПД спростував фейк росіян
06:04
На кортеж президента Еквадору скоїли напад. Міністерка енергетики назвала це замахом на вбивство, 5 людей затримали
05:30
Міжнародні резерви України у вересні зросли майже на $500 млн і досягли рівня $46,52 млрд
00:56
нафта
Росія збільшила експорт сирої нафти через атаки українських БПЛА на НПЗ, - Bloomberg
00:25
Оновлено
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна U20 поступилася Іспанії та вилетіла у 1/8 фіналу ЧС-2025
2025, вiвторок
7 жовтня
23:43
Казино
Мінцифри, БЕБ і PlayCity підписали меморандум про співпрацю для боротьби з нелегальним гральним бізнесом
23:03
Естонія
В Естонії агента ФСБ засудили до майже 5 років увʼязнення за шпигунство на користь РФ
22:36
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
22:31
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Є сумніви, що вони були угорські": генерал-майор СБУ Ягун про БПЛА, які залетіли на Закарпаття з боку Угорщини
21:44
Дональд Туск
"Проблема "Північного потоку-2" в тому, що його побудували": Туск заявив, що Польща не зацікавлена в екстрадиції підозрюваного у підриві
21:39
Ексклюзив
дрон
Дронові атаки на Європу мають ефект вакцини, - політолог Таран
21:30
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Вибори в Україні можна буде провести через 3-4 роки після припинення вогню або угоди про мир, - Безсмертний
21:10
Ексклюзив
На фото: Олександр Хара
Допомога від США завела Україну у війну на виснаження, - дипломат Хара
21:01
Володимир Зеленський
Підвищень ціни газу цієї зими не буде, - Зеленський
20:45
нафта
Білорусь у чотири рази збільшила постачання бензину до РФ, - Reuters
20:12
Ексклюзив
енергетика
В певних областях не докладають зусиль для захисту енергооб'єктів, - експерт Харченко
20:01
OPINION
Про Новиє Атаґі, або Who will care for the carers
19:39
На фото Світлана Гринчук. Джерело: Міненерго
Україна передала G7 перелік першочергових потреб енергетичного сектору
19:10
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Італія закличе до зупинки усіх війн на час Олімпіади-2026
19:06
Огляд
Сектор Гази
Друга річниця нападу ХАМАС: трагедія, що змінила Ізраїль, Палестину та світ, але досі без відповідей про мир
19:04
Ексклюзив
Іван Тимочко
ЗСУ адаптовуються, щоб максимально перехоплювати ініціативу на фронті, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV