Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Наступ України на Росію змінив тактичний наратив, а десятки українських безпілотників атакували російські аеродроми. Акценти світових ЗМІ 15 серпня
Огляд

Наступ України на Росію змінив тактичний наратив, а десятки українських безпілотників атакували російські аеродроми. Акценти світових ЗМІ 15 серпня

Андріана Стахів
15 серпня, 2024 четвер
12:03
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань продовжує залишатися наступ України на Росію, який вже встиг змінити тактичний наратив, тим часом десятки українських безпілотників атакували російські аеродроми

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 15 серпня.

Наступ України на Росію змінив тактичний наратив

Несподіваний транскордонний наступ українських військ на Курську область застав російського президента і його генералітет зненацька, зауважує оглядач Джеймі Деттмер на шпальтах Politico.

У деяких колах вже лунають розмови про те, що це поворотний момент не лише у війні в Україні, але й в історії, а один колишній офіцер британської армії навіть звернув увагу на той факт, що бої під Курськом відбуваються там, де відбулася епічна танкова битва Другої світової війни між Росією і Німеччиною.

Вже тиждень елітні українські підрозділи з чотирьох бригад розширюють свій плацдарм, що є першим вторгненням в Росію з часів Другої світової війни. А в понеділок головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Україна захопила майже 1000 квадратних кілометрів території всередині Росії, нагадує оглядач.

Зрештою, міністерство оборони Росії визнало, що українські війська дійсно просунулися на 30 кілометрів углиб Курської області - поступка, яка відбулася лише після того, як російські провоєнні військові блогери розкритикували початкові заяви про те, що Україну відтісняють назад. 

"Всього за кілька днів цей наступ продемонстрував, що Україна зберігає певний бойовий потенціал, а також дещо підірвав розмови про те, що високотехнологічні поля бою стали прозорими. Щобільше, цим вторгненням Україна здійснила хрестоматійну вправу з тактики загальновійськової війни – іноді її називають війною четвертого покоління – те, чого західні військові звинувачували українських командирів у недотриманні під час їхнього невдалого контрнаступу минулого літа. Оперативна секретність була просто вражаючою", – зазначає Деттмер.

І тут експерт запитує, чи дестабілізує Курський прорив Путіна, чи ймовірно, що він навіть призведе до його усунення. І сам продовжує, що попри все, це не Друга світова війна, а Зеленський не прагне завоювати Росію, лише захистити Україну від російської агресії. 

На його думку, ця операція, найімовірніше, має набагато більш обмежені цілі, наприклад, змусити Росію передислокувати деякі з її підрозділів з Донецької області, де їхній наступ невпинно просувається, і у вівторок американські офіційні особи заявили, що Росія робить саме це. Крім того, на тлі посиленого розмов на Заході про необхідність переговорів, наступ, схоже, спрямований на те, щоб позиціонувати Україну як сильнішу переговорну позицію. 

Михайло Подоляк припустив, що раптове вторгнення посилить позицію Києва на будь-яких можливих майбутніх переговорах.

"Ви можете щось вичавити, щось отримати, тільки якщо вони зрозуміють, що [війна] йде не за їхнім сценарієм, – сказав він. – Будь-які можливі українські операції в російських прикордонних регіонах матимуть вплив на російське суспільство і покращать позицію Києва на майбутніх мирних переговорах з Москвою".

Отже, відповідає на поставлене раніше запитання Деттмер, попри всі розмови про кінець Путіна, цілі вторгнення є більш обмеженими. Яким би приголомшливим чи незручним це не було для Кремля, це навряд чи призведе до падіння Путіна. Щобільше, це може навіть допомогти йому, як і сумнозвісні вибухи квартир у російських містах 1999 року.

"Передбачувано, російський лідер і його хор кремлівських пропагандистів вже вказують на вторгнення під Курськом як на доказ своїх давніх тверджень про те, що Захід і НАТО є справжніми агресорами і мають намір підкорити Росію. Ця лінія зачіпає споконвічне почуття жертви і страх опинитися в оточенні ворогів, що притаманне цій країні", – пише він.

Ця операція, вважає автор, безсумнівно як підняла моральний дух самих українців, так і може заохотити деяких втомлених союзників дотримуватися поставленої мети. Але без набагато більш проактивних і перспективних поставок передових озброєнь і зняття обмежень на використання ракет дальнього радіусу дії, що постачаються Заходом, важко уявити, як можна переломити хід війни на користь України.

"Курськ змінив тактичний наратив Росії, але не змінив стратегічний", – підсумовує Деттмер.

Курська область

Фото: Getty Images

Десятки українських безпілотників атакували російські аеродроми

Українські військові здійснили найбільшу з часів вторгнення 2022 року атаку з дронів на російські аеродроми, націлившись на чотири ключові об'єкти в глибині російської території за допомогою десятків безпілотників вночі, в той час, як їхні війська продовжували просування в Курській області на півдні Росії, повідомляє The Washington Post.

Київ атакував авіабазу в Саваслейці поблизу Нижнього Новгорода, де базуються військові літаки МіГ-31, які запускають ракети "Кинжал", одні з найсучасніших російських озброєнь. За повідомленнями місцевих жителів, на базі пролунало близько 10 вибухів.

WP нагадує, що сигнали повітряної тривоги лунають у Києві та по всій Україні іноді кілька разів на день, коли злітає МіГ-31, адже ракети "Кинжал" здатні вражати цілі по всій країні.

"Чекаємо на супутникові фотографії зі знищеними російськими винищувачами і складами", – сказав виданню чиновник на умовах анонімності.

Губернатор Нижнього Новгорода Гліб Нікітін повідомив у соціальній мережі Telegram, що російська протиповітряна оборона працює над відбиттям атаки і "мінімізацією наслідків". За його словами, про жертви не повідомляється.

На відео, яке транслювалося на російських Telegram-каналах, було видно віддалений вогняний спалах, за яким послідував звук великого вибуху. На іншому – безпілотник, що пролітав над землею.

"Україна успішно знищує російські військові літаки за допомогою безпілотників на аеродромах в глибині російської території, але її західні партнери забороняють їй використовувати для цього західну зброю, таку як ракети дальнього радіусу дії", – зауважують у WP.

Окрім Саваслейки, чиновник повідомив про атаки на аеродроми у Воронежі, Борисоглібську та Курську, де базуються військові літаки, які застосовують важкі касетні бомби, відомі як КАБ, що руйнують українську оборону протягом останнього року.

Чиновник назвав атаки на аеродроми "спеціально спланованою операцією, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для завдавання ударів з КАБами по лінії фронту та українським містам".

Міністерство оборони Росії підтвердило масштабні атаки безпілотників у різних частинах Росії і заявило, що було збито 147 безпілотників.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
Курськ
Читайте також:
Карта бойових дій за 7-14 серпня
Автор Богдан Бачинський
14 серпня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 8-14 серпня: драма на Покровсько-Торецькому фронті й ейфорія під Курськом
Успіння Пресвятої Богородиці
Автор Крістіна Слончак
13 серпня, 2024 вiвторок
Як правильно відзначати Успіння Пресвятої Богородиці: історія, традиції та заборони
Автор Оксана Ліховід
13 серпня, 2024 вiвторок
"Росіяни вже близько": волонтер про евакуацію з Покровського напрямку
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 45.06
    Продаж 45.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
15 серпня
13:24
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар отримає почесну нагороду кінофестивалю в Сан-Себастьяні за надзвичайний внесок у кіно
13:24
новини Львівщини
РФ вдарила по Павлограду: постраждав 21-річний чоловік
13:19
Київ спека
Спека до +33 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 16 серпня
13:07
Ексклюзив
Курська область
"Це носії мови, та чи є вони носіями ідентичності": історик Алфьоров про україномовних жителів Курської області
13:02
ССО ЗСУ
Для виробників озброєння запустили проєкт з тестування розробок на ранніх етапах проєктування
12:57
британський бойовий танк Challenger 2
Сили оборони використовують британські танки Challenger 2 в операції на Курщині, - Sky News
12:52
Shaman на окупованому Запоріжжі
Російський співак-путініст Shaman виступив в окупованому Маріуполі та на ЗАЕС
12:40
Путін стріляє з гвинтівки. Скрін з RT
Британська розвідка проаналізувала російський військово-технічний форум "Армія-2024", на якому були присутні Путін та делегації Ірану і КНДР
12:36
Володимир Сальдо
Вивіз 2,8 тис. тонн українського зерна: очільнику окупаційної влади на ТОТ Херсонщини Сальдо оголосили нову підозру
12:28
Ексклюзив
ЗСУ, міномет, міна
"Важливо вчасно перейти з наступальних дій до оборони": генерал Романенко про операцію в Курській області
12:12
alyona alyona у півфіналі Євробачення-2024
На концерті alyona alyona в Нідерландах задонатили фальшиві гривні
12:04
У лікарні помер волонтер Владислав Завтур, поранений під час атаки дрона в Херсоні
12:02
OPINION
Андрій Магера
Громадянство України не варто надавати всім охочим
11:29
Першого в Україні робота-пожежника допустили до експлуатації у військах
11:25
На фото: Олег Винник
"Не було жодної хвороби": експродюсер Олега Винника звинуватив співака у брехні
11:09
Ексклюзив
ЗСУ
"Наразі змін не відчули": військовий 47-ї ОМБр про вплив Курської операції на Покровський напрямок фронту
11:06
Укрзалізниця
Укрзалізниця з вересня припинить продаж квитків на старому сайті 
10:58
В'ячеслав Гладков
У Білгородській області РФ затвердили режим надзвичайної ситуації федерального рівня
10:48
Оновлено
російські полонені, полон
Проєкт "Хочу жить" показав роту російських військових, яка здалася в полон ЗСУ на Курщині
10:44
СБУ
Шпигував за HIMARS під Покровськом: СБУ затримала жителя Мирнограда
10:41
ЗСУ
Окупанти перегруповуються та готуються до штурмів на Харківщині, - ОТУ "Харків"
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 серпня: скільки коштують долар і євро
10:14
Росіяни минулої доби атакували 4 райони на Донеччині: загинули 2 людини
10:04
OPINION
Віктор Андрусів
Курська операція. Перші підсумки, наслідки, ризики
09:58
Джина Роулендс
Померла зірка фільму "Щоденник памʼяті" Джина Роулендс
09:55
Ексклюзив
Бердянськ
РФ хоче перекинути проблему з курськими переселенцями на ТОТ Запорізької області, - заступник голови Бердянської райради
09:52
Оновлено
вибух в кафе у Києві
"Граната", яка вибухнула в кав'ярні у центрі Києва, була піротехнічним засобом: заклад оприлюднив подробиці інциденту
09:52
губернатор штату Міннесота Тім Волц
Кандидат у віцепрезиденти США від демократів Волц погодився на дебати з опонентом Венсом
09:42
Ексклюзив
окупант
Братчук розповів, які війська росіяни, ймовірно, відвели з півдня України в Курську область
09:16
Індія росія прапор
Індія закликала своїх громадян виїхати з трьох областей РФ
09:15
Понад 540 поранених українських військових пройшли реабілітацію в Латвії
08:46
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: на Черкащині пошкоджено приватне підприємство
08:42
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби Сили оборони відбили 58 атак на Покровському напрямку
08:26
ППО, обстріл, ЗСУ
РФ вночі атакувала Україну "шахедами" і ракетами: сили ППО знищили всі 29 дронів
08:24
Президент Польщі вшанував воїнів армії УНР
08:07
OPINION
Михайло Басараб
Путін усвідомлює, що конфлікт росіян із мусульманами неуникний
07:33
Збитий російський літак
Літак, 1220 військових і 50 БПЛА: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:26
Дональд Трамп
Трамп і Нетаньягу телефоном обговорили припинення вогню в Газі, - Axios
07:06
Німеччина солдат армія
Німецькі політики припустили, що Росія може бути причетна до диверсій у військових казармах
07:04
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Південна Корея прагне переговорів з КНДР, щоб послабити напруженість і відновити співпрацю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV