Наступ України на Росію змінив тактичний наратив, а десятки українських безпілотників атакували російські аеродроми. Акценти світових ЗМІ 15 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 15 серпня.

Наступ України на Росію змінив тактичний наратив

Несподіваний транскордонний наступ українських військ на Курську область застав російського президента і його генералітет зненацька, зауважує оглядач Джеймі Деттмер на шпальтах Politico.

У деяких колах вже лунають розмови про те, що це поворотний момент не лише у війні в Україні, але й в історії, а один колишній офіцер британської армії навіть звернув увагу на той факт, що бої під Курськом відбуваються там, де відбулася епічна танкова битва Другої світової війни між Росією і Німеччиною.

Вже тиждень елітні українські підрозділи з чотирьох бригад розширюють свій плацдарм, що є першим вторгненням в Росію з часів Другої світової війни. А в понеділок головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Україна захопила майже 1000 квадратних кілометрів території всередині Росії, нагадує оглядач.

Зрештою, міністерство оборони Росії визнало, що українські війська дійсно просунулися на 30 кілометрів углиб Курської області - поступка, яка відбулася лише після того, як російські провоєнні військові блогери розкритикували початкові заяви про те, що Україну відтісняють назад.

"Всього за кілька днів цей наступ продемонстрував, що Україна зберігає певний бойовий потенціал, а також дещо підірвав розмови про те, що високотехнологічні поля бою стали прозорими. Щобільше, цим вторгненням Україна здійснила хрестоматійну вправу з тактики загальновійськової війни – іноді її називають війною четвертого покоління – те, чого західні військові звинувачували українських командирів у недотриманні під час їхнього невдалого контрнаступу минулого літа. Оперативна секретність була просто вражаючою", – зазначає Деттмер.

І тут експерт запитує, чи дестабілізує Курський прорив Путіна, чи ймовірно, що він навіть призведе до його усунення. І сам продовжує, що попри все, це не Друга світова війна, а Зеленський не прагне завоювати Росію, лише захистити Україну від російської агресії.

На його думку, ця операція, найімовірніше, має набагато більш обмежені цілі, наприклад, змусити Росію передислокувати деякі з її підрозділів з Донецької області, де їхній наступ невпинно просувається, і у вівторок американські офіційні особи заявили, що Росія робить саме це. Крім того, на тлі посиленого розмов на Заході про необхідність переговорів, наступ, схоже, спрямований на те, щоб позиціонувати Україну як сильнішу переговорну позицію.

Михайло Подоляк припустив, що раптове вторгнення посилить позицію Києва на будь-яких можливих майбутніх переговорах.

"Ви можете щось вичавити, щось отримати, тільки якщо вони зрозуміють, що [війна] йде не за їхнім сценарієм, – сказав він. – Будь-які можливі українські операції в російських прикордонних регіонах матимуть вплив на російське суспільство і покращать позицію Києва на майбутніх мирних переговорах з Москвою".

Отже, відповідає на поставлене раніше запитання Деттмер, попри всі розмови про кінець Путіна, цілі вторгнення є більш обмеженими. Яким би приголомшливим чи незручним це не було для Кремля, це навряд чи призведе до падіння Путіна. Щобільше, це може навіть допомогти йому, як і сумнозвісні вибухи квартир у російських містах 1999 року.

"Передбачувано, російський лідер і його хор кремлівських пропагандистів вже вказують на вторгнення під Курськом як на доказ своїх давніх тверджень про те, що Захід і НАТО є справжніми агресорами і мають намір підкорити Росію. Ця лінія зачіпає споконвічне почуття жертви і страх опинитися в оточенні ворогів, що притаманне цій країні", – пише він.

Ця операція, вважає автор, безсумнівно як підняла моральний дух самих українців, так і може заохотити деяких втомлених союзників дотримуватися поставленої мети. Але без набагато більш проактивних і перспективних поставок передових озброєнь і зняття обмежень на використання ракет дальнього радіусу дії, що постачаються Заходом, важко уявити, як можна переломити хід війни на користь України.

"Курськ змінив тактичний наратив Росії, але не змінив стратегічний", – підсумовує Деттмер.

Фото: Getty Images

Десятки українських безпілотників атакували російські аеродроми

Українські військові здійснили найбільшу з часів вторгнення 2022 року атаку з дронів на російські аеродроми, націлившись на чотири ключові об'єкти в глибині російської території за допомогою десятків безпілотників вночі, в той час, як їхні війська продовжували просування в Курській області на півдні Росії, повідомляє The Washington Post.

Київ атакував авіабазу в Саваслейці поблизу Нижнього Новгорода, де базуються військові літаки МіГ-31, які запускають ракети "Кинжал", одні з найсучасніших російських озброєнь. За повідомленнями місцевих жителів, на базі пролунало близько 10 вибухів.

WP нагадує, що сигнали повітряної тривоги лунають у Києві та по всій Україні іноді кілька разів на день, коли злітає МіГ-31, адже ракети "Кинжал" здатні вражати цілі по всій країні.

"Чекаємо на супутникові фотографії зі знищеними російськими винищувачами і складами", – сказав виданню чиновник на умовах анонімності.

Губернатор Нижнього Новгорода Гліб Нікітін повідомив у соціальній мережі Telegram, що російська протиповітряна оборона працює над відбиттям атаки і "мінімізацією наслідків". За його словами, про жертви не повідомляється.

На відео, яке транслювалося на російських Telegram-каналах, було видно віддалений вогняний спалах, за яким послідував звук великого вибуху. На іншому – безпілотник, що пролітав над землею.

"Україна успішно знищує російські військові літаки за допомогою безпілотників на аеродромах в глибині російської території, але її західні партнери забороняють їй використовувати для цього західну зброю, таку як ракети дальнього радіусу дії", – зауважують у WP.

Окрім Саваслейки, чиновник повідомив про атаки на аеродроми у Воронежі, Борисоглібську та Курську, де базуються військові літаки, які застосовують важкі касетні бомби, відомі як КАБ, що руйнують українську оборону протягом останнього року.

Чиновник назвав атаки на аеродроми "спеціально спланованою операцією, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для завдавання ударів з КАБами по лінії фронту та українським містам".

Міністерство оборони Росії підтвердило масштабні атаки безпілотників у різних частинах Росії і заявило, що було збито 147 безпілотників.