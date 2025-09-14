Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ про Україну Підбадьорений самітами на Алясці та в Китаї, Путін діє проти Європи та України, у Польщі на військові навчання записалась рекордна кількість добровольців. Акценти світових ЗМІ 14 вересня
Огляд

Підбадьорений самітами на Алясці та в Китаї, Путін діє проти Європи та України, у Польщі на військові навчання записалась рекордна кількість добровольців. Акценти світових ЗМІ 14 вересня

Зіновія Воронович
14 вересня, 2025 неділя
12:22
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – посилення атак РФ на Україну після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці, а також посилення обороноздатності Польщі та країн східного флангу НАТО

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 13 вересня.

Путін посилив атаки після зустрічей на Алясці та у Китаї

Після зустрічі Владіміра Путіна та Дональда Трампа на Алясці 15 серпня атаки по території України лише посилились. Це добре відчули на собі українці, а журналісти The Washington Post Робін Діксоні Кетрін Белтон підсумували у матеріалі "Підбадьорений самітами на Алясці та в Китаї, Путін діє проти Європи та України".

"Росія дедалі відкритіше проголошує свою стратегію відокремлення США від Європи, водночас наполегливо прагнучи здобути військову перемогу в Україні", – пишуть автори.

Після запрошення президента Дональда Трампа на Аляску президентом Володимиром Путіним, російський лідер посилив атаки на Україну, погрожував знищити будь-які майбутні іноземні війська в Україні, завдав ударів по західних цілях в Україні та розв’язав вторгнення безпілотників до Польщі.

трамп путін

фото: gettyimages

"Теплі обійми з боку  суперників Сполучених Штатів, які Путін отримав минулого тижня в Китаї, та відсутність твердої відповіді США додали сміливості російському президенту, який прискорює зусилля, спрямовані на захоплення України та розкол колись сильного американо-європейського альянсу, кажуть аналітики та колишні європейські та американські чиновники", – пишуть автори. 

Вони, зокрема, зауважують, що  Трамп применшив серйозність вторгнення російських безпілотників у Польщу, заявивши що це могло бути помилкою. Потім Трамп заявив, що запровадить жорсткіші санкції проти Росії лише після того, як усі країни НАТО припинять закупівлі російської нафти.

"Путін робить ставку на європейську слабкість, американську незацікавленість і просто постійно просуває свої цілі, які явно виходять за рамки України, – сказав Габріелюс Ландсбергіс, колишній міністр закордонних справ Литви. – Агресивні дії проти Польщі чітко показують, що його наміри сягають далі, і питання лише в тому, де він проведе межу". 

На думку видання, "оновлена жорстокість" Путіна після зустрічей на Алясці і в Китаї  пронизує політичну екосистему Росії, а прокремлівські ЗМІ посилюють риторику, про те, що Третя світова війна уже триває. 

Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Росія Євразія Карнегі, сказала, що в Кремлі зростає переконання, що якщо Росія застосує достатній військовий тиск на Україну в найближчі місяці, це може змусити Київ капітулювати. При цьому вона зауважує, що Росія поспішає, бо економічний тиск ускладнює ведення війни.

"Чим довше триває війна, тим вища ціна та системні ризики для російської економіки", – сказала вона.

Габрієль Ландсбергіс сказав, що Путін "очікує, що рішучість України зазнає краху швидше, ніж економіка його країни".

Поляки, побоюючись російської агресії, кидаються на військові навчання

Після того як Польщі вперше довелось збивати російські дрони на своїй території, увага до обороноздатності цієї країни посилилась. Видання Reuters опублікувало репортаж Барбари Ерлінг з Бранево у Польщі, що за 6 км від російського кордону. Там проходить військовий вишкіл добровольців, серед яких і адміністраторка офісу Агнешка Єдрушак, яка  через страх війни з Росією вона хоче мати змогу захистити свою родину, зокрема 13-річного сина.

"Тисячі поляків, таких як Єдрушак, записуються на добровільні військові збори, оскільки польська армія прагне поповнити свої лави професійним та добровольчим персоналом на тлі зростаючої стурбованості щодо військової агресії Росії", – повідомляє репортерка.

За її словами, для багатьох у Польщі, яка десятиліттями переживала панування Москви за часів Радянського Союзу, страх перед ворожістю з боку Росії є надзвичайно важливим.

"Ці побоювання лише зросли цього тижня після того, як Польща збила російські безпілотники у своєму повітряному просторі в середу – це перший відомий випадок, коли член військового альянсу НАТО здійснив постріли під час війни Росії в Україні", – йдеться у матеріалі.

Військовий вишкіл для цивільних жителів Польщі, фото: Sztab Generalny WP

Полковника Гжегожа Вавжинкевича, керівника Центрального військового вербувального центру Польщі, зазначає, протягом перших семи місяців 2025 року понад 20 000 поляків записалися на добровільні військові збори, що відповідає рекордним показникам минулого року. Він очікує, що до кінця цього року близько 40 000 добровольців завершать військову підготовку, тоді як у 2022 році таких було 16 000. За його словами, це відображає сплеск залученості громадськості після вторгнення Росії в Україну.

Теги:
Статті
Новини
Росія
Польща
Китай
ЄС
Володимир Путін
Війна з Росією
безпілотник
Дональд Трамп
НАТО
США
ракетний удар
Читайте також:
атака дронами, шахед, герань
Автор Марія Науменко
13 вересня, 2025 субота
Російський безпілотник залетів до Румунії, була загроза для Польщі: як там відреагували
Джорджо Армані
Автор Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
Куп'янськ
Автор Марія Науменко
12 вересня, 2025 п'ятниця
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
Київ
+20.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
14 вересня
13:19
"Посіпака країни-терористки". Чоловіча збірна з пляжного волейболу відмовилася грати з Білоруссю
13:18
Ексклюзив
горить рязань
Експерт Закревський назвав два обʼєкти РФ, знищення яких викличе у ворога кризу з вибухівкою через 2-3 місяці
12:58
російська армія, мобілізація
Росіяни окупували Темирівку на Запоріжжі та відступили на Сумщині, - DeepState
12:45
Огляд
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
12:32
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила по Україні "шахеди" вдень 14 вересня: рух дронів
12:15
Оновлено
вибух, ракетна атака
Нічні вибухи на Київщині: Генштаб назвав причину, Укрзалізниця змінює маршрути
11:59
Фільми про Білий дім
Адміністрація Трампа просить у Конгресу $58 млн на безпеку чиновників після вбивства Кірка, - Bloomberg
11:50
Ексклюзив
Ізраїль, Катар
Лідерів ХАМАСу не було в будівлі під час атаки Ізраїлю в Катарі, - журналістка Глаз
11:25
Інтерв’ю
Блог Андрія Любки
Андрій Любка: "Атаки дронами по Польщі стали приводом для розколів у Європі"
09:23
ППО
Сили оборони вночі ліквідували 52 ворожих безпілотники
09:19
Оновлено
Сили оборони уразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Ленінградській області
09:13
Сауь Альварес і Теренс Кроуфорд (ліворуч)
Кроуфорд переміг Канело й став першим в історії абсолютним чемпіоном в трьох дивізіонах
08:21
Атеш заявив про диверсію на залізниці в Карачаєво-Черкеській Республіці РФ
08:13
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 184 бої: з них 52 - на Покровському напрямку
08:06
Оновлено
вибух, ракетна атака
Унаслідок вибуху на залізниці в Орловській області загинули троє росгвардійців, затримується рух поїздів
07:44
Блокування інтернет
FT: удари українських дронів по Росії спричинили масштабні перебої інтернету
07:16
ВМС уразили в Криму комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії
07:09
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 880 військових, 3 танки і 42 артсистеми
06:09
OPINION
Що твориться з цінами
01:07
На фото: Олег Сенцов
Олег Сенцов став комбатом і пояснив, що потрібно для перемоги України
00:29
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакувала Україну дронами у ніч на 14 вересня
00:26
Росіяни направляють студентів із фейкових вишів з ТОТ на "практику" до військових заводів РФ, - ЦНС
00:21
У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген
У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген: що це за історія
2025, субота
13 вересня
23:35
"Птахи Мадяра" знищили унікальний російський дрон Orion
23:20
У білоруському Гродно помітили російський БТР з новим тактичним знаком
У Білорусі помітили російський БТР з новим тактичним знаком, - соцмережі
22:44
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп і Путін могли домовитися, що перетворять Білорусь на вікно для співробітництва, - Портников
22:35
Кіт Келлог
"Він посилає чіткий сигнал і очікує відповіді": Келлог порівняв Путіна з Гітлером
22:20
Один з ОТРК "Іскандер" на трасі у Калінінградській області РФ (13.09.205)
На навчаннях росіяни поставили "Іскандери" на трасі у Калінінградській області РФ й розгорнули їх в бік Варшави та Любліна, - ЗМІ
21:59
Марко Рубіо
"Призведе до значної ескалації": Рубіо заявив, що США зроблять висновки, якщо виявиться, що РФ навмисно запустила дрони по Польщі
20:56
Оновлено
атака дронами, шахед, герань
Російський безпілотник залетів до Румунії, була загроза для Польщі: як там відреагували
20:50
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: якщо Захід скоординовано не посилить тиск на економіку РФ, Європа дочекається десятки "шахедів" та балістику
20:26
Оновлено
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
БПЛА поцілили по російському НПЗ в Уфі, що за 1 350 км від України. Джерела кажуть, що це дрони ГУР
20:23
Ексклюзив
замах на Трампа
Трампа двічі намагались вбити, але рука Божа продовжує бути над його життям, - пастор і політик Бернс
20:20
Ексклюзив
"Було б дивно голосувати проти": сходознавець про підтримку Україною резолюції ООН щодо Палестини
20:10
OPINION
Історія нескорених: бій УПА з німцями за Загорівський монастир
20:03
Оновлено
"Рух" - "Епіцентр" 0:1
"Шахтар" не дав ради "Металісту 1925", а "Динамо" не впоралося з "Оболонню". "Епіцентр" вперше переміг у Прем'єр-лізі: результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
19:58
Економіка рф
Російський бізнес планує масштабні скорочення через спад економіки, - розвідка
19:10
Українець у США виростив соняшник заввишки 10,9 м: його досягнення занесли до Книги рекордів Гіннеса
19:00
Огляд
Сквер Вільної України Краків
Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат
19:00
Огляд
New York Times попереджає про можливу радіаційну небезпеку у Харкові через російські ракети, а у науковій установі просять зберігати спокій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV