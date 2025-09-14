Підбадьорений самітами на Алясці та в Китаї, Путін діє проти Європи та України, у Польщі на військові навчання записалась рекордна кількість добровольців. Акценти світових ЗМІ 14 вересня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 13 вересня.

Путін посилив атаки після зустрічей на Алясці та у Китаї

Після зустрічі Владіміра Путіна та Дональда Трампа на Алясці 15 серпня атаки по території України лише посилились. Це добре відчули на собі українці, а журналісти The Washington Post Робін Діксоні Кетрін Белтон підсумували у матеріалі "Підбадьорений самітами на Алясці та в Китаї, Путін діє проти Європи та України".

"Росія дедалі відкритіше проголошує свою стратегію відокремлення США від Європи, водночас наполегливо прагнучи здобути військову перемогу в Україні", – пишуть автори.

Після запрошення президента Дональда Трампа на Аляску президентом Володимиром Путіним, російський лідер посилив атаки на Україну, погрожував знищити будь-які майбутні іноземні війська в Україні, завдав ударів по західних цілях в Україні та розв’язав вторгнення безпілотників до Польщі.

фото: gettyimages

"Теплі обійми з боку суперників Сполучених Штатів, які Путін отримав минулого тижня в Китаї, та відсутність твердої відповіді США додали сміливості російському президенту, який прискорює зусилля, спрямовані на захоплення України та розкол колись сильного американо-європейського альянсу, кажуть аналітики та колишні європейські та американські чиновники", – пишуть автори.

Вони, зокрема, зауважують, що Трамп применшив серйозність вторгнення російських безпілотників у Польщу, заявивши що це могло бути помилкою. Потім Трамп заявив, що запровадить жорсткіші санкції проти Росії лише після того, як усі країни НАТО припинять закупівлі російської нафти.

"Путін робить ставку на європейську слабкість, американську незацікавленість і просто постійно просуває свої цілі, які явно виходять за рамки України, – сказав Габріелюс Ландсбергіс, колишній міністр закордонних справ Литви. – Агресивні дії проти Польщі чітко показують, що його наміри сягають далі, і питання лише в тому, де він проведе межу".

На думку видання, "оновлена жорстокість" Путіна після зустрічей на Алясці і в Китаї пронизує політичну екосистему Росії, а прокремлівські ЗМІ посилюють риторику, про те, що Третя світова війна уже триває.

Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Росія Євразія Карнегі, сказала, що в Кремлі зростає переконання, що якщо Росія застосує достатній військовий тиск на Україну в найближчі місяці, це може змусити Київ капітулювати. При цьому вона зауважує, що Росія поспішає, бо економічний тиск ускладнює ведення війни.

"Чим довше триває війна, тим вища ціна та системні ризики для російської економіки", – сказала вона.

Габрієль Ландсбергіс сказав, що Путін "очікує, що рішучість України зазнає краху швидше, ніж економіка його країни".

Поляки, побоюючись російської агресії, кидаються на військові навчання

Після того як Польщі вперше довелось збивати російські дрони на своїй території, увага до обороноздатності цієї країни посилилась. Видання Reuters опублікувало репортаж Барбари Ерлінг з Бранево у Польщі, що за 6 км від російського кордону. Там проходить військовий вишкіл добровольців, серед яких і адміністраторка офісу Агнешка Єдрушак, яка через страх війни з Росією вона хоче мати змогу захистити свою родину, зокрема 13-річного сина.

"Тисячі поляків, таких як Єдрушак, записуються на добровільні військові збори, оскільки польська армія прагне поповнити свої лави професійним та добровольчим персоналом на тлі зростаючої стурбованості щодо військової агресії Росії", – повідомляє репортерка.

За її словами, для багатьох у Польщі, яка десятиліттями переживала панування Москви за часів Радянського Союзу, страх перед ворожістю з боку Росії є надзвичайно важливим.

"Ці побоювання лише зросли цього тижня після того, як Польща збила російські безпілотники у своєму повітряному просторі в середу – це перший відомий випадок, коли член військового альянсу НАТО здійснив постріли під час війни Росії в Україні", – йдеться у матеріалі.

Військовий вишкіл для цивільних жителів Польщі, фото: Sztab Generalny WP

Полковника Гжегожа Вавжинкевича, керівника Центрального військового вербувального центру Польщі, зазначає, протягом перших семи місяців 2025 року понад 20 000 поляків записалися на добровільні військові збори, що відповідає рекордним показникам минулого року. Він очікує, що до кінця цього року близько 40 000 добровольців завершать військову підготовку, тоді як у 2022 році таких було 16 000. За його словами, це відображає сплеск залученості громадськості після вторгнення Росії в Україну.