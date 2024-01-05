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Огляд

Північна Корея постачає Росії балістичні ракети, а Україна завдає ударів по військових цілях в окупованому Криму. Акценти світових ЗМІ 5 січня

Андріана Стахів
5 січня, 2024 п'ятниця
12:02
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань збройне постачання Росії, а саме балістичні ракети, які вона отримує від Північної Кореї, а тим часом Україна завдає ударів по військових цілях в окупованому Криму

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 5 січня.

Північна Корея постачає Росії балістичні ракети

Білий дім заявляє, що Північна Корея постачає Росії балістичні ракети, пише The New York Times. Росія відновила власне виробництво крилатих ракет, але для того, щоб не знижувати інтенсивність обстрілу України, вона звертається за допомогою до Північної Кореї та Ірану.

"Білий дім звинуватив Північну Корею у наданні Росії балістичних ракет, якими Москва почала обстрілювати цілі в Україні, і заявив, що в обмін на це Північ прагне отримати низку російських військових технологій", – зазначає NYT.

За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, деякі з перших ракет північнокорейського виробництва були випущені в Україну у вівторок, хоча неясно, якої шкоди вони могли завдати.

Як наголошують у NYT, такий крок Північної Кореї ставить перед США два основні виклики. Він свідчить про те, що Росія посилює власне виробництво ракет новими поставками в той час, коли Конгрес все ще затримує надання додаткової допомоги Україні, в тому числі для артилерії і систем протиповітряної оборони. І це свідчить про те, що Росія, яка колись співпрацювала зі Сполученими Штатами, намагаючись стримати ядерну і ракетну програми Північної Кореї, тепер розглядає можливість допомогти Північній Кореї розробити кращі системи доставки.

Кірбі також підкреслив, що дальність ракет, які зараз постачаються з Північної Кореї, означає, що вони можуть бути запущені з глибини Росії – де місця запуску важче вразити Україні – і все одно досягнуть низки українських міст. Він також додає, що технології, які шукає Північна Корея, включають винищувачі і технології запуску балістичних ракет.

Тим часом інші американські посадовці повідомили, що Північ також шукає допомоги щодо дальності і точності своїх міжконтинентальних балістичних ракет, які вона неодноразово випробовувала упродовж останніх місяців. Але наразі незрозуміло, чи погодилася Росія надалі допомагати Північній Кореї з цими ракетами, здатними нести ядерну зброю. 

І поки адміністрація Байдена тисне на законодавців на Капітолійському пагорбі з вимогою надати Україні ще 50 мільярдів доларів на фінансування її військових операцій цього року, республіканська опозиція зростає, а лідери партій заявляють, що підтримають додаткову допомогу лише за умови, що адміністрація Байдена піде на значні поступки у питанні прикордонної політики.

Кірбі заявив, що поставки ракет до Росії підкреслили необхідність надання нової допомоги українцям. Білий дім стверджує, що від минулорічних пакетів зброї практично нічого не залишилося. На думку Кірбі, на карту поставлена довіра до Америки.

"Ви знаєте, хто ще спостерігає? Володимир Путін і президент Сі в Пекіні, – говорить він. – Вони спостерігають за тим, чи справді Сполучені Штати виявляться надійним партнером".

КНДР, Північна Корея

Фото: Getty Images

Україна завдає ударів по військових цілях в окупованому Криму

The Guardian акцентує на повідомленні про удари по військових цілях в окупованому Криму: Україна атакувала російську військову частину поблизу Євпаторії в окупованому Росією Криму, пише видання, посилаючись на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

"Дякую льотчикам Повітряних сил і всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", – цитує його The Guardian та додає, що командувач, зокрема, посилався на скріншот з місцевих ЗМІ, в якому йдеться про те, що підрозділ зазнав нападу.

Натомість Росія переконує, що зірвала атаку України на об'єкти в Криму. Міністерство оборони Росії заявило, що його війська зірвали атаку України на російські об'єкти в Криму і знищили 10 українських ракет над півостровом.

Суспільство
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Україна
Росія
КНДР
Війна з Росією
США
Джон Кірбі
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