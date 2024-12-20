Прем'єр Естонії Міхал заявив, що Україна повинна мати чітку дату вступу до НАТО
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що Україна повинна мати чітку дату вступу до НАТО. Також він закликав партнерів збільшити військову допомогу
Про це політик сказав на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом 20 грудня у Берліні, передає Укрінформ.
"Ми потребуємо чіткої дати, коли Україна зможе стати членом НАТО", - сказав Міхал.
За його словами, РФ бомбардує Україну саме тому, що люди хочуть бути частиною великої європейської та трансатлантичної родини, тому ЄС має посилити військову підтримку.
"Ми маємо зробити важливі кроки, покращити позиції України… Ми маємо збільшити нашу військову підтримку", - заявив очільник уряду Естонії.
Він поінформував, що його країна виділяє на військову допомогу Києву 0,5% свого ВВП щороку, та закликав інших партнерів робити те саме, а також посилити санкції проти Росії, зокрема її тіньового флоту.
"Військова міць Путіна має бути ослаблена", - наголосив політик.
На його думку, "російська війна визначатиме всю європейську безпекову архітектуру тривалий час", тож країни ЄС мають виділяти на оборону щонайменше 2% ВВП. При цьому Міхал висловив сподівання, що на наступному саміті НАТО цільовий показник буде збільшено.
Політик також пропонує посилити оборонно-промисловий комплекс і створити в ньому нові робочі місця.
- У жовтні глава місії США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що Північноатлантичний альянс наразі не готовий запропонувати Україні членство в коаліції. Натомість США продовжують працювати над наближенням українців до НАТО.
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