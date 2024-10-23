Постпред США в НАТО Сміт прокоментувала можливість запрошення України до Альянсу
Північноатлантичний альянс наразі не готовий запропонувати Україні членство в коаліції. Натомість США продовжує працювати над наближенням українців до НАТО
Про це заявила глава місії США при НАТО Джуліан Сміт, пише Politico.
Зазначається, що наразі США не готові надати Україні запрошення до НАТО, що є ключовим пунктом Плану перемоги президента України Володимира Зеленського
"На сьогодні Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну до коаліції", - заявила Сміт.
За її словами, намір США полягає в тому, щоб продовжувати наближати українців до НАТО.
- Посолка США в Україні Бріджит Брінк запевнила, що Штати підтримують Україну, зокрема її оборонну й енергетичну сфери.
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