Постпред США в НАТО Сміт прокоментувала можливість запрошення України до Альянсу

Про це заявила глава місії США при НАТО Джуліан Сміт, пише Politico.

Зазначається, що наразі США не готові надати Україні запрошення до НАТО, що є ключовим пунктом Плану перемоги президента України Володимира Зеленського

"На сьогодні Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну до коаліції", - заявила Сміт.

За її словами, намір США полягає в тому, щоб продовжувати наближати українців до НАТО.