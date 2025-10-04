Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Путін погрожує новою ескалацією, МЗС України закликає Європу серйозніше ставитись до загроз від Росії. Акценти світових ЗМІ 4 жовтня
Путін погрожує новою ескалацією, МЗС України закликає Європу серйозніше ставитись до загроз від Росії. Акценти світових ЗМІ 4 жовтня

Тетяна Яворська
4 жовтня, 2025 субота
12:15
У фокусі міжнародних видань заяви Путіна, що можливе постачання США ракет великої дальності Україні стане новим етапом ескалації й серйозно зашкодить відносинам Москви і Вашингтона, а для відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС необхідна "політична воля"

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 4 жовтня.

Нові погрози Путіна та застереження від українського МЗС

Президент Росії Володимир Путін застеріг США, що передача Україні ракет великої дальності суттєво зашкодить відносинам Москви і Вашингтона, хоча на перебіг бойових дій це не вплине. Він підкреслив, що російські війська поступово, але стабільно просуваються вперед, – пише CNN.

На міжнародному форумі в Сочі Путін заявив, що можливе постачання Києву американських крилатих ракет "Томагавк" стане сигналом про новий рівень ескалації у відносинах між Росією та США. При цьому він запевнив, що навіть у разі завдання шкоди російській території, система протиповітряної оборони швидко пристосується до цієї загрози, а баланс сил на фронті залишиться незмінним.

Відповідаючи на слова Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром" через нездатність перемогти Україну за понад три з половиною роки війни, Путін заявив, що Москва, мовляв, протистоїть не лише Києву, а й усьому блоку НАТО. 

Gazeta Wyborcza пише, що у своїй останній промові Путін намагався демотивувати та залякати Європу.

"Президент Росії Володимир Путін виступив на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Більшу частину свого виступу Путін, як і в попередні роки, присвятив війні з Україною та конфронтації із Заходом. Путін запевнив, що Москва може вжити заходів у відповідь у разі мілітаризації Європи", – йдеться у публікації.

Видання Guardian цитує заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислицю, який закликає Європу "серйозно поставитися" до загрози, яку становить для неї Росія.

Кислиця пояснює, що Кремль вже веде війну з Європою, і прогнозує, що Володимир Путін "ескалуватиме ескалацію".

В інтерв'ю Guardian Сергій Кислиця, колишній посол Києва в ООН, заявив, що Кремль вже веде війну з Європою. Він сказав, що недавні вторгнення російських дронів на територію кількох країн ЄС були добре прораховані і були спробою "змінити червоні лінії".

"Я впевнений, що Путін отримує емоційне, якщо не фізичне задоволення, принижуючи Захід, демонструючи те, що він вважає своєю надзвичайною силою", – сказав Кислиця, додавши, що безрозсудні дії російського президента ризикують викликати ворожість Білого дому, який, здається, охолонув до нього. "Це як бумеранг", – сказав Кислиця.

На його думку, подальші дії Росії залежать від того, чи продемонструють Європа та адміністрація Трампа колективну рішучість. Без рішучої трансатлантичної реакції Путін "ескалуватиме ескалацію", прогнозує він, вживаючи все більше заходів, спрямованих на дестабілізацію та паралізацію континенту.

За словами Кислиці, Росія проникла в країни ЄС за допомогою "агентів і шпигунів", які, за його словами, відповідальні за польоти дронів над аеропортами в Данії та Німеччині, а також над військовими базами союзників. Він описав їх як "консерви" – буквально "бляшані банки" українською мовою – які Москва може активувати або "відкрити" за потреби.

Безпека і політична воля для відновлення електропостачання Запорізької АЕС

Особиливу увагу іноземні ЗМІ приділяють ситуації зі знеструмленням Запорізької АЕС, яка може нести загрозу не лише в Україні, а і в Європі. Про це писали Guardian, Reuters, Spiegel.

Представник ООН Рафаель Гроссі заявляє, що для проведення ремонтних робіт необхідно поліпшити "ситуацію з безпекою" навколо АЕС, а також необхідна "політична воля", – пише Guardian.

Найбільша атомна електростанція Європи відключена від зовнішнього електропостачання з 23 вересня, а паливо в її реакторах охолоджується аварійними дизель-генераторами. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив: "Обидві сторони заявляють, що готові провести необхідні ремонтні роботи на своїх сторонах лінії фронту. Але для цього необхідно поліпшити безпекову ситуацію на місці, щоб технічні фахівці могли виконувати свою важливу роботу, не наражаючи на небезпеку своє життя".

Глава ядерного наглядового органу ООН розповів, що він обговорює з Росією та Україною пропозиції щодо відновлення зовнішнього електропостачання російської Запорізької атомної електростанції, назвавши це "питанням політичної волі". 

Теги:
