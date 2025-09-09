Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ про Україну Путін посилює обстріли після кожної розмови з Трампом, німецькі політики посварились через допомогу для України. Акценти світових ЗМІ 9 вересня
Огляд

Путін посилює обстріли після кожної розмови з Трампом, німецькі політики посварились через допомогу для України. Акценти світових ЗМІ 9 вересня

Тетяна Яворська
9 вересня, 2025 вiвторок
09:53
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань масштабні атаки, які пов'язують із важливими геополітичними подіями, оскільки Кремль намагається посилити свої позиції в переговорах. Також спробує змусити Україну до капітуляції, знищивши її енергетичну та газову системи під час холодної зими

Зміст

 

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 9 вересня.

Політичні сигнали, які Росія надсилає кожним великим обстрілом України

Аналітики пов'язують великі російські атаки з важливими геополітичними подіями, оскільки Кремль намагається посилити свої позиції в переговорах, пише видання The New York Times.

Дрони і ракети, запущені Росією несли певне послання. За словами українських та європейських чиновників і аналітиків, обстріли з боку Москви часто приурочуються до геополітично значущих моментів і спрямовані на символічні цілі.

Аналітики вважають, що мета полягає в тому, щоб посилити позиції Москви в переговорах, і поки що Кремль не поніс жодних витрат у вигляді додаткових санкцій з боку США, посилюючи свої атаки.

Останній такий напад стався в неділю, 7 вересня, коли російська балістична ракета пробила дірку в даху будівлі Кабінету міністрів України. Це був перший удар Кремля по урядовому центру Києва за три з половиною роки війни в рамках одного з найбільших за всю війну залпу ракет і дронів.

Атака сталася всього через три дні після того, як європейські глави держав зібралися в Парижі, щоб обговорити питання про відправку військ до України після припинення вогню або укладення мирної угоди. Їхня місія, зокрема, полягала б у захисті українського уряду. Атака Росії, схоже, була сигналом про те, що такі війська будуть у небезпеці.

Аналітики стверджують, що великі атаки пов'язані з важливими геополітичними подіями, такими як телефонні розмови між президентами Трампом і Путіним, а також серією прямих переговорів між Росією та Україною, що відбулися цього року в Стамбулі.

Аналіз, проведений The New York Times, щодо даних, наданих українськими військовими, про російські удари, показує, що після п'яти з шести телефонних розмов між Трампом і Путіним з лютого по липень цього року Росія запускала по Україні більше ракет, ніж зазвичай. Іноді навіть у рази більше.

У Чехії бояться українського сценарію

Росія вбиватиме мирних жителів у Чехії так само, як і в Україні, попередив керівник чеської розвідки. Стаття з таким заголовком вийшла на сайті Politico.

Росія вбивала б невинних людей у ​​Чехії так само, як вона це робить в Україні, заявив у керівник чеської розвідувальної служби Міхал Коуделка. Він звинуватив Росію у скоєнні "жорстоких убивств" та у "навмисному нападі на цивільне населення – жінок, дітей та невинних, беззахисних громадян України".

"Ми всі повинні бути абсолютно впевнені, що росіяни зробили б те саме з нами", – сказав Коуделка, – "Нехай у цьому не буде жодних сумнівів".

Це попередження пролунало на тлі підготовки Чехії до виборів у жовтні. Російський вплив на вибори в Центральній та Східній Європі, такі як вибори в Румунії та Молдові наприкінці цього місяця, був ключовим питанням для Брюсселя протягом останнього року, оскільки він прагне зберегти підтримку України.

Чеська служба безпеки та інформації (BIS) регулярно попереджає про операції російського впливу в Чехії, відзначаючи спроби просування медіа-наративів, вигідних Кремлю, або хакерські атаки на урядові установи. За словами Коуделки, Росія прагне посіяти розкол та підірвати довіру громадськості до інституцій, держави, верховенства права та місця Чехії в міжнародній спільноті.

Українська ППО потребує підтримки

Партія "Зелених" у Німеччині звинувачує коаліцію Мерца у відмові надати Україні допомогу в розмірі 4,5 мільярда євро. Опозиція хоче, щоб уряд витратив більше на протиповітряну оборону для України. Вони посилюють тиск на канцлера Фрідріха Мерца, критикуючи парламентську більшість за відмову від мільярдів додаткового фінансування для України, пише Politico.

Уряд відповів, що "Зелені" граються в політику, а Німеччина є одним із провідних прихильників України.

Суперечки виникли під час бюджетної сесії минулого тижня, де бюджетний комітет Бундестагу завершив розробку плану витрат уряду на 2025 рік. "Зелені" запропонували поправку, яка передбачає додаткові 4,5 мільярда євро для України, частково для фінансування додаткових систем протиповітряної оборони. Ці кошти збільшили б витрати Берліна на Україну з 8,26 мільярда євро до 12,76 мільярда євро на цей рік.

Тему української системи ППО підняли на сторінках видання Financial Times. "Україна бореться з нестачею засобів протиповітряної оборони через уповільнення поставок Пентагоном", – йдеться в матеріалі FT.

Росія хоче змусити Україну капітулювати, заморозивши мешканців під час холодної зими

У Путіна в планах зламати волю України під час холодного зимового сезону, який наближається. Його стратегія – поставити українців перед жорстким вибором: прийняти його вимоги або ризикувати замерзнути до смерті у своїх домівках, – йдеться в огляді на сайті CNN.

Путін вже намагався це зробити раніше, протягом останніх двох зим, і зазнав невдачі. Частково – через глобальні зусилля, які докладали Сполучені Штати щодо підтримки України впродовж опалювального сезону. Але з наближенням цієї зими виникають питання, чи зроблять США це знову.

CNN нагадує, що відключення України від російської енергетичної мережі та підключення до мережі ЄС було завершено за кілька годин до того, як 24 лютого 2022 року Росія запустила перші ракетні залпи по українських містах. Упродовж наступних зим партнери, в тому числі США, докладали чимало зусиль, аби українська енергосистема вистояла, попри російські атаки. А цього року, йдеться в статті, ознак активності Вашингтона в цьому напрямку немає, у РФ більше шахедів, а зиму прогнозують холодною

Теги:
Статті
Новини
Росія
Чехія
Німеччина
ППО
Війна з Росією
США
ракетний удар
Світ
Енергетика
Читайте також:
Маргарита Симоньян
Автор Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
Симоньян сказала, що у неї "страшне тяжке захворювання" й попереду операція
Ту-95МС
Автор Юрій Мартинович
7 вересня, 2025 неділя
Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю
Автор Дар'я Куркіна
8 вересня, 2025 понедiлок
В Одесі затримали ексморяка, який на пенсії виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у місті
Київ
+20.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.93
    Купівля 40.93
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 48.01
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
9 вересня
11:27
Оновлено
протести у Непалі
У Непалі скасували заборону на соцмережі після багатотисячних мітингів із загиблими та пораненими
11:19
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 9 вересня
10:58
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Це "джентльменська угода" між Міноборони та владою: Фурса щодо бронювання від мобілізації
10:57
Кароль Навроцький
Навроцький виступив проти членства України в НАТО та назвав "передчасними" дискусію щодо її вступу до ЄС. МЗС відреагувало
10:52
Сергій Ребров
Ребров залишив футболіста "Динамо" поза заявкою збірної України на гру з Азербайджаном
10:09
Прапор США
FT: США виходять із домовленостей з Європою про боротьбу з дезінформацією РФ, Китаю та Ірану
10:02
OPINION
Ринок праці: проблема у війні
09:58
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Зараз Лиман нагадує фільм жахів про апокаліпсис, - 63-тя ОМБр
09:50
Ексклюзив
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Від ритму постачання боєприпасів залежатиме спроможність української артилерії тримати фронт, - експерт Самусь про виклик 2026 року
09:42
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 9 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:04
Грета Тунберг і Зеленський
У Середземному морі безпілотник атакував судно Грети Тунберг, яка прямувала до Гази
08:52
ППО
Сили оборони вночі ліквідували 60 з 84 "шахедів"
08:43
Анонс
Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе (в центрі) у матчі проти України
ЧС-2026: результати та розклад відбіркових матчів 9 вересня
08:30
Ексклюзив
Це вже не превентивний удар, а удар із метою послаблення ворожого наступу: Лакійчук про ураження заводу "Топаз" у Донецьку
08:06
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 195 боїв: росіяни здійснили 64 атаки на Покровському напрямку
08:05
Огляд
бронепікап UAT-TISA
Захищає від куль, вибухів і може проїхати 1000 км на одній заправці: що таке бронепікап UAT-TISA, створений на основі бойового досвіду
08:02
OPINION
Російські еліти готові просто зрадити Путіна
07:51
Анонс
Збірна України
Азербайджан - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
07:39
Дмитро Медведєв
ISW: Медведєв погрожує Фінляндії, використовуючи ті самі виправдання, що й для вторгнення в Україну
07:33
окупанти
За добу армія РФ втратила 950 військових, 32 артсистеми й танк
07:30
Огляд
Як Котляревський створив нову українську літературу і обігнав російську: 256 років від дня народження автора "Енеїди"
07:23
уряд Норвегії, Норвегія
На парламентських виборах у Норвегії перемогла керівна Лейбористська партія
07:00
Аналітика
Енергетика, споживання електроенергії
Тотальних блекаутів не буде: енергетики готові до відновлення електропостачання після атак РФ, але запасів газу поки недостатньо
06:18
Володимир Путін
The Times: Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін, імовірно, розпочав новий етап війни проти України
06:08
У Лондоні виник скандал через нове графіті Бенксі на фасаді Королівського суду: йому загрожує 10 років тюрми
05:13
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами вночі 9 вересня: у Запоріжжі є поранена
00:33
В Одесі біля гуртожитку знайшли тіло немовляти: його, ймовірно, викинули з вікна
00:21
на фото: Нікопольщина
Ворожі FPV на Дніпропетровщині залітають на відстань 25 км від лінії бойового зіткнення
2025, понедiлок
8 вересня
23:45
Оновлено
збірна Італії, Італія, футбол, ЧС-2026
ЧС-2026: Італія та Ізраїль забили 9 голів, результати інших матчів 8 вересня
23:32
Росія авіація вертоліт
Російський вертоліт Мі-8 залетів у повітряний простір Естонії: російському дипломату вручили ноту протесту
23:20
Оновлено
Франсуа Байру
Парламент Франції оголосив вотум недовіри прем'єр-міністру Байру: Макрон пообіцяв нового прем’єра найближчими днями
23:06
Ексклюзив
Юрій Луценко
Суд має достатньо доказів, щоб розглядати вбивство Парубія, - ексгенпрокурор Луценко
22:46
Андрій Сибіга
Фінляндія скликає спецзасідання Постійної ради ОБСЄ через масовані атаки Росії на Україну, - Сибіга
22:43
Анонс
Премія Шевельова
Український ПЕН оголосив конкурс на здобуття Премії Шевельова за 2025 рік
22:30
Погода з Наталкою Діденко
Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
22:26
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан не має реальної інформації щодо закінчення війни: Рейтерович про скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини
22:02
На Дніпровщині і Сумщині росіяни атакували рятувальників: є постраждалі
21:49
Георгій Судаков, збірна України, Євро-2024
Ребров розповів про психологічний стан Судакова після удару РФ по будинку футболіста у Києві
21:40
Ексклюзив
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн має особистий інтерес щодо України, - політична психологиня Вострова
21:18
окупанти в Криму
АТЕШ: російські війська зазнають небоєвих втрат ще до прибуття на Покровський напрямок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV