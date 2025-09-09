Путін посилює обстріли після кожної розмови з Трампом, німецькі політики посварились через допомогу для України. Акценти світових ЗМІ 9 вересня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 9 вересня.

Політичні сигнали, які Росія надсилає кожним великим обстрілом України

Аналітики пов'язують великі російські атаки з важливими геополітичними подіями, оскільки Кремль намагається посилити свої позиції в переговорах, пише видання The New York Times.

Дрони і ракети, запущені Росією несли певне послання. За словами українських та європейських чиновників і аналітиків, обстріли з боку Москви часто приурочуються до геополітично значущих моментів і спрямовані на символічні цілі.

Аналітики вважають, що мета полягає в тому, щоб посилити позиції Москви в переговорах, і поки що Кремль не поніс жодних витрат у вигляді додаткових санкцій з боку США, посилюючи свої атаки.

Останній такий напад стався в неділю, 7 вересня, коли російська балістична ракета пробила дірку в даху будівлі Кабінету міністрів України. Це був перший удар Кремля по урядовому центру Києва за три з половиною роки війни в рамках одного з найбільших за всю війну залпу ракет і дронів.

Атака сталася всього через три дні після того, як європейські глави держав зібралися в Парижі, щоб обговорити питання про відправку військ до України після припинення вогню або укладення мирної угоди. Їхня місія, зокрема, полягала б у захисті українського уряду. Атака Росії, схоже, була сигналом про те, що такі війська будуть у небезпеці.

Аналітики стверджують, що великі атаки пов'язані з важливими геополітичними подіями, такими як телефонні розмови між президентами Трампом і Путіним, а також серією прямих переговорів між Росією та Україною, що відбулися цього року в Стамбулі.

Аналіз, проведений The New York Times, щодо даних, наданих українськими військовими, про російські удари, показує, що після п'яти з шести телефонних розмов між Трампом і Путіним з лютого по липень цього року Росія запускала по Україні більше ракет, ніж зазвичай. Іноді навіть у рази більше.

У Чехії бояться українського сценарію

Росія вбиватиме мирних жителів у Чехії так само, як і в Україні, попередив керівник чеської розвідки. Стаття з таким заголовком вийшла на сайті Politico.

Росія вбивала б невинних людей у ​​Чехії так само, як вона це робить в Україні, заявив у керівник чеської розвідувальної служби Міхал Коуделка. Він звинуватив Росію у скоєнні "жорстоких убивств" та у "навмисному нападі на цивільне населення – жінок, дітей та невинних, беззахисних громадян України".

"Ми всі повинні бути абсолютно впевнені, що росіяни зробили б те саме з нами", – сказав Коуделка, – "Нехай у цьому не буде жодних сумнівів".

Це попередження пролунало на тлі підготовки Чехії до виборів у жовтні. Російський вплив на вибори в Центральній та Східній Європі, такі як вибори в Румунії та Молдові наприкінці цього місяця, був ключовим питанням для Брюсселя протягом останнього року, оскільки він прагне зберегти підтримку України.

Чеська служба безпеки та інформації (BIS) регулярно попереджає про операції російського впливу в Чехії, відзначаючи спроби просування медіа-наративів, вигідних Кремлю, або хакерські атаки на урядові установи. За словами Коуделки, Росія прагне посіяти розкол та підірвати довіру громадськості до інституцій, держави, верховенства права та місця Чехії в міжнародній спільноті.

Українська ППО потребує підтримки

Партія "Зелених" у Німеччині звинувачує коаліцію Мерца у відмові надати Україні допомогу в розмірі 4,5 мільярда євро. Опозиція хоче, щоб уряд витратив більше на протиповітряну оборону для України. Вони посилюють тиск на канцлера Фрідріха Мерца, критикуючи парламентську більшість за відмову від мільярдів додаткового фінансування для України, пише Politico.

Уряд відповів, що "Зелені" граються в політику, а Німеччина є одним із провідних прихильників України.

Суперечки виникли під час бюджетної сесії минулого тижня, де бюджетний комітет Бундестагу завершив розробку плану витрат уряду на 2025 рік. "Зелені" запропонували поправку, яка передбачає додаткові 4,5 мільярда євро для України, частково для фінансування додаткових систем протиповітряної оборони. Ці кошти збільшили б витрати Берліна на Україну з 8,26 мільярда євро до 12,76 мільярда євро на цей рік.

Тему української системи ППО підняли на сторінках видання Financial Times. "Україна бореться з нестачею засобів протиповітряної оборони через уповільнення поставок Пентагоном", – йдеться в матеріалі FT.

Росія хоче змусити Україну капітулювати, заморозивши мешканців під час холодної зими

У Путіна в планах зламати волю України під час холодного зимового сезону, який наближається. Його стратегія – поставити українців перед жорстким вибором: прийняти його вимоги або ризикувати замерзнути до смерті у своїх домівках, – йдеться в огляді на сайті CNN.

Путін вже намагався це зробити раніше, протягом останніх двох зим, і зазнав невдачі. Частково – через глобальні зусилля, які докладали Сполучені Штати щодо підтримки України впродовж опалювального сезону. Але з наближенням цієї зими виникають питання, чи зроблять США це знову.

CNN нагадує, що відключення України від російської енергетичної мережі та підключення до мережі ЄС було завершено за кілька годин до того, як 24 лютого 2022 року Росія запустила перші ракетні залпи по українських містах. Упродовж наступних зим партнери, в тому числі США, докладали чимало зусиль, аби українська енергосистема вистояла, попри російські атаки. А цього року, йдеться в статті, ознак активності Вашингтона в цьому напрямку немає, у РФ більше шахедів, а зиму прогнозують холодною