Путін збирає соратників, аби показати, що тиск Заходу не працює, а Зеленський просить союзників відреагувати на інформацію про допомогу військ КНДР Росії. Акценти світових ЗМІ 23 жовтня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 23 жовтня.

Путін збирає соратників, аби показати, що тиск Заходу не працює

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Уявіть, що ви – Володимир Путін, пише BBC, Захід оголосив вас вигнанцем за вторгнення в Україну. Санкції спрямовані на те, щоб відрізати економіку вашої країни від світових ринків. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на ваш арешт.

Як ви можете показати, що тиск не працює? Спробуйте провести саміт.

Цього тижня в Казані президент Путін вітатиме понад 20 глав держав на саміті країн БРІКС з економіками, що розвиваються. Серед запрошених лідерів – голова КНР Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Ірану Масуд Пезешкян.

Кремль назвав цей саміт однією з "наймасштабніших зовнішньополітичних подій в історії Росії".

"Значна частина меседжів Кремля полягає в тому, що Росія протистоїть санкціям. Ми знаємо, що під поверхнею є серйозні тріщини. Але на геополітичному рівні Росія має всіх цих друзів, і всі вони будуть її партнерами", – пояснює партнер-засновник консалтингової компанії Macro-Advisory Кріс Віфер.

Кого ж Росія чекає на своєму саміті? Передовсім представників БРІКС – це Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Це угруповання, яке часто називають противагою світу, очолюваному Заходом, розширилося завдяки Єгипту, Ефіопії, Ірану та Об'єднаним Арабським Еміратам. Саудівська Аравія також отримала запрошення приєднатися.

На країни БРІКС припадає 45% світового населення. Разом економіка країн-членів перевищує $28,5 трлн (22 трлн фунтів стерлінгів). Це близько 28% світової економіки.

Тим часом російські чиновники заявили, що ще 30 країн хочуть приєднатися до БРІКС або прагнуть тісніших зв'язків з клубом. Деякі з цих країн візьмуть участь у саміті. Цього тижня в Казані очікується багато розмов про те, що БРІКС представляє "глобальну більшість".

Прагнучи послабити тиск західних санкцій, кремлівський лідер сподіватиметься переконати членів БРІКС прийняти альтернативу долару для глобальних платежів.

"Казначейство США має величезну владу і вплив на світову торгівлю просто тому, що долар США є основною валютою для розрахунків. Основний інтерес Росії полягає в тому, щоб зламати домінування долара. Вона хоче, щоб країни БРІКС створили альтернативний торговельний механізм і систему транскордонних розрахунків, які не включають долар, євро або будь-яку іншу валюту G7, щоб санкції не мали такого великого значення", – зауважує Віфер.

Проте всередині БРІКС наразі чимало суперечностей. Зокрема Китай та Індія ніколи ні про що не можуть домовитися, що є своєрідним позитивним моментом для Заходу, на думку колишнього головного економіста Goldman Sachs Джима О'Ніла.

"Китай та Індія роблять все можливе, щоб уникнути бажання нападати один на одного більшу частину часу. Спроби змусити їх по-справжньому співпрацювати в економічних питаннях – це нескінченний виклик", – переконаний він.

Розбіжності існують не лише між Індією та Китаєм. Існує напруженість між двома найновішими членами БРІКС – Єгиптом та Ефіопією. Окрім того, попри розмови про взаємне послаблення, Іран та Саудівська Аравія вже давно є регіональними суперниками.

"Ідея про те, що вони всі фундаментально погодяться з чимось дуже важливим, насправді є божевіллям", – вважає Джим О'Ніл.

Окрім того, поки Росія, підживлювана антизахідними настроями, говорить про створення "нового світового порядку", інші члени БРІКС, такі як Індія, прагнуть зберегти хороші політичні та економічні відносини із Заходом.

Зеленський просить союзників відреагувати на інформацію про допомогу військ КНДР Росії

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Володимир Зеленський закликав світових союзників не ухилятися від відповіді на повідомлення про те, що Пхеньян постачає війська для допомоги Росії вести війну проти України, заявивши, що розвідка робить припущення про близько 12 тисяч північнокорейських солдатів, які наразі проходять підготовку до розгортання, повідомляє Politico.

"У нас є інформація, що два підрозділи військовослужбовців з Північної Кореї проходять підготовку - потенційно навіть дві бригади по 6 тисяч осіб кожна", – сказав Зеленський у своєму нічному зверненні, додавши, що "важливо, щоб наші партнери не ухилялися від відповіді на цей виклик".

Заклик Зеленського з'явився на тлі повідомлень про те, що союзники Росії, зокрема Північна Корея і Китай, посилюють свою підтримку президента Володимира Путіна, який продовжує спроби повномасштабного вторгнення в Україну, що змусило деяких європейських лідерів закликати західних прихильників Києва надіслати власні підкріплення.

Але більшість західних лідерів відреагували з тривогою на те, що ні США, ні НАТО не підтвердили повідомлення з України та Південної Кореї про те, що Північна Корея розгорнула війська, щоб служити разом з військами Путіна.

Зеленський у своєму зверненні у вівторок заявив, що відсутність колективної реакції на участь Північної Кореї надсилає Москві неправильний сигнал.