Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росія здійснила найбільшу нічну атаку по Україні, поки Сі Цзіньпінь змушує світ обирати між війною та миром. Акценти світових ЗМІ 7 вересня
Огляд

Росія здійснила найбільшу нічну атаку по Україні, поки Сі Цзіньпінь змушує світ обирати між війною та миром. Акценти світових ЗМІ 7 вересня

Володимир Федорович
7 вересня, 2025 неділя
13:00
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – найбільша нічна атака Росії по Україні, внаслідок якої у будівлі Кабміну зайнялась пожежа, а також послання світу, яке передає очільник Китаю

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 березня. 

Найпотужніша нічна атака РФ по Україні

Десятки світових медіа не оминули увагою найбільший російський повітряний удар за час повномасштабного вторгнення, який спричинив пожежу в будівлі Кабміну та загибель трьох осіб, серед яких дитина.

Атака на Київ вночі 7 вересня, фото: ДСНС

Зокрема у The Guardian пишуть, що Росія завдала удару по столиці України за допомогою дронів і ракет, в результаті чого 18 осіб отримали поранення, а десятки будівель, щонайменше, загорілися.

Там зазначили, що з даху будівлі Кабінету міністрів України в Києві піднявся стовп диму, хоча одразу не було зрозуміло, чи дим був наслідком уламків, чи прямим влучанням, що означало б ескалацію російської повітряної кампанії. У цьому контексті у медіа наголосили, що Росія уникала ударів по урядових будівлях у центрі міста.

Будівля Кабміну, де внаслідок нічної атаки ворога виникла пожежа, фото: Юлія Свириденко

 

"Вперше урядова будівля була пошкоджена в результаті ворожої атаки, включаючи дах і верхні поверхи. Ми відновимо будівлі, але втрачені життя не можна повернути", – цитують у виданні прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Вже у Reuters, посилаючись на своїх свідків, бачили, як горів верхній поверх головної будівлі українського уряду, розташованої в історичному Печерському районі, а густий дим підіймався в чисте блакитне небо відразу після сходу сонця.

Також там процитували Повітряні сили ЗСУ, які повідомили в Telegram, що Росія за ніч запустила в Україну 805 дронів і 13 ракет, а українські оборонні підрозділи збили 751 дрон і чотири ракети.

У якому напрямку рухається Китай?

У CNN з’явився аналітичний матеріал "Сі Цзіньпін просить світ вибрати «війну чи мир». У якому напрямку рухається Китай?" за авторством Симони Маккарті. У ньому авторка аналізує останні масштабні події, а саме військовий парад у Пекіні та саміт Шанхайської організації співробітництва, та те, які послання світу створює очільник компартії Китайської народної республіки Сі Цзіньпінь. 

Зокрема, описуючи масштаби військового параду, на який прибули північнокорейський та російський диктатори, Маккарті стверджує, що багато хто з тих, хто спостерігав за подіями в столицях західних країн, включаючи Дональда Трампа, вважав, що повідомлення було чітким: Китай навмисно провокує США та їхніх партнерів. Вона підкреслила, що Сі організував чи не найпотужнішу демонстрацію Китаю як альтернативного світового лідера, і це як з військового, так і з геополітичного погляду.

Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин

Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин, фото: Livedoor News

"Китай давно рекламує своє "мирне" піднесення і засуджує "воєнну агресію" США. Але парад, присвячений закінченню Другої світової війни, безсумнівно, мав на меті продемонструвати стрімкий розвиток найбільшої армії світу і показати нестримну здатність Сі Цзіньпіна проявити жорстку силу на світовій арені", – пише авторка. 

Також аналітикиня не оминула неочікувану розмову, яку ненавмисно записали мікрофони під час параду. Йдеться про діалог Сі та Путіна про те, як завдяки медичним досягненням люди незабаром зможуть дожити до 150 років. 

Читайте також: Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю

