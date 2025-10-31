Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ про Україну Росія атакувала Україну ракетою, яку розробили, знехтувавши договором зі США, а Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через блокування імпорту української сільгосппродукції. Акценти світових ЗМІ 31 жовтня
Огляд

Росія атакувала Україну ракетою, яку розробили, знехтувавши договором зі США, а Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через блокування імпорту української сільгосппродукції. Акценти світових ЗМІ 31 жовтня

Зіновія Воронович
31 жовтня, 2025 п'ятниця
11:32
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань використання для атак по Україні крилатих ракет, через розробку яких США у 2019 році вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, а також непокора Польщі, Угорщини та Словаччини Брюселю через ігнорування нової торговельної угоди між Україною та ЄС

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ 31 жовтня

"Росія використовує в Україні ракети, які змусили Трампа вийти з ядерного договору”

Статтю з такими заголовком опублікувало видання Reuters.

"Росія в останні місяці атакувала Україну крилатою ракетою, секретна розробка якої спонукала Дональда Трампа відмовитися від пакту про контроль над ядерними озброєннями з Москвою під час його першого терміну на посаді президента США, заявив міністр закордонних справ України.  Коментарі Андрія Сибіги є першим підтвердженням того, що Росія використовувала наземну ракету 9М729 у бойових діях – в Україні чи деінде ", – повідомляє видання.

Йдеться про Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності між США та СРСР, який підписали у 1987 році. Хоча його і не можна назвати безпосередньо ядерним, однак він передбачав ліквідацію ракет, які могли нести як звичайні, так і ядерні боєголовки. У рамках цього договору СРСР знищив 1846 ракетних комплексів, а США  846. У 1992 році у договір внесли зміни – вони передбачали заборону розробки і прийняття на озброєння таких ракет.

Михайло Горбачов і Рональд Рейган підписують Договір РСМД у Білому домі (Вашингтон, округ Колумбія, 1987 р.), фото: www.nato.int

 

"Через ракету 9M729 Сполучені Штати вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД) у 2019 році. Вашингтон заявив, що ракета порушує договір і може пролетіти далеко за межі 500 км (310 миль), хоча Росія це заперечувала. Згідно з вебсайтом Missile Threat Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, ракета може нести ядерну або звичайну боєголовку і має дальність польоту 2500 км. Військове джерело повідомило, що 9М729, запущений Росією 5 жовтня, пролетів понад 1200 км до місця падіння в Україні", – повідомляє Reuters. 

Посилаючись на українського чиновника Reuters зазначає, що серпня РФ 23 рази запускала цю ракету по Україні, однак перші запуски її були зафіксовані також у 2022 році.

"Західні військові аналітики заявили, що використання ракети 9M729 розширює арсенал далекобійної зброї Росії для ударів по Україні та відповідає схемі, за якою Москва надсилає загрозливі сигнали Європі, поки Трамп прагне мирного врегулювання", – йдеться у статті.

Зокрема  Вільям Альберк, старший науковий співробітник аналітичного центру Тихоокеанського форуму заявив журналістам, що Путін намагається посилити тиск у рамках переговорів щодо України та додавши, що 9M729 була розроблена для ураження цілей у Європі.

Польща, Угорщина та Словаччина ігнорують нову торговельну угоду з Україною

Європейська комісія не виключає можливості подання до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через обмеження імпорту з України після того, як набрала чинності оновлена торговельна угода між Україною та ЄС. Про це повідомляє Politico.

Польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагону

фото: Польські фермери протестують проти екологічної політики Євросоюзу і проти дешевого імпорту зерна та інших харчових продуктів з України, Варшава, 27 лютого 2024. AP Photo/Czarek Sokolowski

"Польща, Угорщина та Словаччина відкрито ігнорують зусилля щодо перезавантаження торговельних відносин після набуття чинності переглянутої торговельної угоди з Києвом. Заборони, що стосуються українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції, порушують правила єдиного ринку ЄС, які забороняють національні торговельні бар'єри", – йдеться у статті.

Заступник речника Комісії Улоф Гілл у четвер, через день після набрання чинності нової торговельної угоди Європейського Союзу заявив, що Європейська комісія не бачить жодних підстав для збереження національних заходів. Він також додав,  що виконавчий орган ЄС "активізує свої контакти" з непохитними столицями. На запитання, чи виключила Комісія можливість порушення процедури розгляду правопорушень, Гілл відповів: "Усі варіанти розглядаються".

Водночас Міністерство сільського господарства Польщі повідомило Politico на початку тижня, що урядові обмеження імпорту "не скасовуються автоматично"  новою угодою з ЄС і залишаються чинними. Те ж саме заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, звинувативши Брюссель у "наданні пріоритету українським інтересам". А їх словацький колега Річард Такач назвав захисні механізми нової угоди "недостатньо сильними"  для захисту місцевих виробників, припустивши, що Братислава наслідуватиме цей приклад.  

 

 

 

