Росія просувається в Україні на тлі розмов про переговори, а Європа занепокоєна новими призначеннями Трампа. Акценти світових ЗМІ 15 листопада

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 15 листопада.

Росія просувається в Україні на тлі розмов про переговори

Фото: Генштаб ЗСУ

Нарощування російських військ на південному сході України відбувається на тлі невизначеності щодо того, як президентство Трампа вплине на війну, пише The Washigton Post.

У той час, як російські війська продовжують невпинне просування до вузла постачання Покровська, на південному сході Запорізької області майже розпочався новий наступ, який, як повідомили цього тижня українські військові, означатиме значну ескалацію вздовж фронту.

WP підкреслює, що це нарощування російських військ на південному сході України відбувається на тлі невизначеності щодо того, як президентство Трампа вплине на війну і чи вдасться підштовхнути обидві сторони сісти за стіл переговорів. Новообраний президент Дональд Трамп вже давно заявляє, що покладе швидкий кінець війні, і дехто в Україні побоюється, що це означатиме капітуляцію Києва перед Росією.

А минулого тижня Трамп розмовляв телефоном з Путіним і закликав його не ескалувати війну, хоча Кремль заперечує, що ця розмова відбулася. Однак за тиждень, що минув, російські війська подвоїли свої зусилля на кількох фронтах.

Підбадьорені прибуттям північнокорейських військ, вони розпочали масштабний наступ в останні дні в Курській області Росії, а також намагаються оточити Курахове, що може прокласти шлях до неминучого штурму Покровська – давньої російської цілі, яка вже зазнає регулярних атак.

Цього тижня вони також розпочали масштабний наступ на Куп'янськ. У середу Генеральний штаб України повідомив, що російські штурмові війська, одягнені у форму, схожу на українську, атакували українські позиції на Куп'янському напрямку за допомогою танків та іншої бронетехніки.

Росія продовжує також свої ракетні удари та атаки дронами. Поновлення російського наступу, навіть попри те, що перемога Трампа стимулювала розмови про повернення до переговорів, змушує українських солдатів не очікувати послаблення натиску.

Командир одного з батальйонів 31-ї бригади 22-річний Роман говорить, що Росія розпочинає наступ з багатьох напрямків, тому що Путін знає, що можуть відбутися переговори, і "в результаті він матиме набагато більше важелів впливу, контролюючи всю цю територію".

Однак, за його словами, боротьба буде нелегкою для росіян, адже ця територія набагато краще підготована до наступу, ніж у східній частині Донецької області.

"На цій ділянці значно більше укріплень, – пояснює військовий. – Друга лінія оборони практично тягнеться вздовж усієї лінії фронту, до того ж вона постійно розбудовується".

Про підготовку масштабного наступу росіян на Запорізькому напрямку говорить офіцер 128-ї бригади Ярослав Галас. Тому українські війська намагаються використати час перед будь-яким великим наступом, щоб встановити більше мін і побудувати нові укріплення.

"Головною ознакою є явне нарощування російських сил у цьому районі. Додаткові підрозділи розгортають не лише на другій чи третій лінії, але й на передовій, – відзначає він. – Наші піхотні підрозділи спостерігають за цим і розуміють, що росіяни готуються до чогось значного".

Європа занепокоєна новими призначеннями Трампа

Дональд Трамп і Тулсі Габбард, Фото: gettyimages

У той час, як деякі дипломати ЄС позитивно оцінюють китайського яструба Марко Рубіо, роль Тулсі Габбард у розвідці викликає все більше занепокоєння, повідомляє Politico.

Спочатку європейські дипломати навіть відчули певне полегшення щодо складу нового кабінету новообраного президента США Дональда Трампа, коли він обрав республіканця зі штату Флорида Марко Рубіо на посаду головного американського дипломата.

Проте, зауважує Politico, це тривало недовго. Подальший вибір Трампа – призначення маловідомого ведучого Fox News Піта Геґсета на посаду міністра оборони і Тулсі Габбард на посаду директорки національної розвідки – посилив побоювання, що Європі, можливо, доведеться готуватися до найгіршого і бути готовою діяти без свого традиційного союзника НАТО у світі, що розривається від стратегічних гарячих точок.

Власне саме колишня конгресвумен Габбард, яка відома своїми конспірологічними теоріями, зустрічами з сирійським лідером Башаром Асадом і обіймами з Путіним, була сприйнята як особливо приголомшливий вибір.

"Час європейської стриманості і надії на те, що США нас захистять, закінчився", – сказала німкеня Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, яка очолює підкомітет з питань безпеки і оборони Європейського парламенту.

А колишній посол Польщі у Вашингтоні Марек Магеровський назвав це призначення "дуже тривожним сигналом".

Коли на початку тижня ім'я Рубіо вперше з'явилося в переліку кандидатів на посаду держсекретаря Трампа, перша реакція була обережно-оптимістичною: дипломати, експерти та чиновники в Європі, Великій Британії та Ізраїлі відзначали, що він є досвідченим зовнішньополітичним діячем, який підтримує НАТО, жорстко ставиться до Ірану і прагне захистити Тайвань від будь-якого китайського вторгнення. Колишній "зелений берет" Майк Волтц, обраний на посаду радника з національної безпеки, також вважався безпечним вибором.

"Вони трохи менш жахливі, ніж інші", – зазначав на це європейський дипломат у Вашингтоні, який говорив на умовах анонімності.

Але після того, як Трамп призначив Габбард і Геґсета, ситуація стала більш неоднозначною.

"Я не впевнений, що на основі кадрових призначень можна робити якісь розумні прогнози щодо напряму діяльності цієї адміністрації", – сказав інший європейський дипломат.

Водночас за останні місяці Рубіо і Вальс значно змінили свою позицію щодо України, щоб бути ближчими до закликів Трампа до мирної угоди, а сенатор від Флориди проголосував проти великого пакету допомоги Києву на початку цього року. З огляду на ризик бульдозерної зовнішньої політики Трампа, третій дипломат ЄС сказав, що блок повинен бути готовим нести більший тягар щодо України.

"Ми знаємо з першої ітерації президентства Трампа, наскільки непередбачуваною може бути його політика, – сказав дипломат. – Навіть, якщо ці два джентльмени [Рубіо і Вальс] займуть поміркованішу позицію до України, це не звільняє ЄС від обов'язку готуватися робити більше".

Один із представників розвідки, який говорив на умовах анонімності, намагався надати Габбард позитивного забарвлення, заявивши, що її робота полягатиме "лише в підготовці інформації для Білого дому" і не буде пов'язана з реальною політикою. Він також намагався применшити її попередні прокремлівські коментарі.

"Все, що я можу сказати, це те, що людина, яка робить заяви, які не є проукраїнськими, не завжди працює за російські гроші. Вона просто може мати інший погляд на речі", – додав він.

Аналітики поділяють думку, що Рубіо і Волтц посилять тиск на Європу з метою збільшення витрат на оборону, але в кінцевому підсумку збережуть попередні зобов'язання Вашингтона щодо України і Тайваню. Натомість щодо Габбард оптимізму набагато менше.

"Це дуже серйозно і погано, – написав в X старший радник з питань Європи в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Франсуа Гейсбур. – Я сподіваюся, що Сенат заблокує її затвердження – але я не очікую, що це станеться".

Джон Болтон, який обіймав посаду радника Трампа з національної безпеки з квітня 2018 року по вересень 2019 року попередив, що зовнішньополітична позиція новообраного президента, ймовірно, буде набагато радикальнішою під час його другого терміну: "Шанси на те, що він буде дотримуватися своєї зовнішньої політики, дуже малі".