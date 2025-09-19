Росіяни використовують в Україні зброю нацистів і готують новий наступ, а Трамп каже, що Путін його підвів. Акценти світових ЗМІ 19 вересня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 19 вересня.

Британці хочуть використати заяви Трампа для міжнародної ізоляції Путіна

Видання The New York Times детально описує зустріч британського прем'єр-міністра Кіра Стармера і президента США Дональда Трампа в рамках офіційного візиту останнього до Великої Британії. Оглядачі відзначають показову приязність між політиками, але сумніваються, що між лідерами держав встановилася справжня дружба.

На зустрічі, зокрема, зачіпали і тему війни в Україні. Прем'єр-міністр сподівався вмовити пана Трампа зайняти більш агресивний підхід до президента Росії Володимира Путіна і він сказав, що два лідери провели "майже годину", розмовляючи приватно, – пише видання.

Для британських чиновників цей час, коли президент мав можливість вислухати його щодо війни в Україні, був ключовим пріоритетом державного візиту.

Трамп сказав, що Путін "підвів мене", але не відповів безпосередньо на запитання журналістів про те, які дії він може вжити, щоб ще більше тиснути на російського президента або підтримати Україну. Стармер неодноразово наголошував на серйозній загрозі для Європи, яку становить агресивна Росія, та Трамп у певний момент, здавалося, майже відмахнувся від цього.

"Сподіваюся, що у нас будуть для вас хороші новини щодо ситуації з Росією", – сказав він журналістам. Але знову ж таки, це не стосується Сполучених Штатів. І він… послухайте, це не так сильно впливає на вас", – сказав він, кинувши погляд на Стармера.

The Guardian також акцентувало увагу на зустрічі Трампа і Стармера у четвер.

"Путін вбиває багатьох людей, і він втрачає більше людей, ніж вбиває. Російських солдатів вбивають частіше, ніж українських", – цитують американського президента журналісти. Його коментарі щодо Путіна британські чиновники сподівалися використати, щоб ізолювати російського президента на світовій арені.

Згодом Трамп заявив, що США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні.

Європейці бояться за свою безпеку

Міністр оборони ЄС скликає переговори щодо "антидронової стіни" для захисту від Росії

Про це повідомив Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. Наступного тижня він планує провести переговори з міністрами оборони щодо створення "антидронової стіни" ("drone wall") вздовж східного кордону ЄС. Терміновість такого рішення виникла через атаку російськими дронами Польщі, пише Reuters.

Кубілюс каже, що деякі країни Європейського Союзу вже обговорювали ідею лінії оборони від дронів до вторгнення минулого тижня, і виконавчий орган ЄС тепер хоче швидко втілити цю концепцію в реальність.

Оглядачі Associated Press пишуть, що Україна хоче, щоб західні союзники інвестували в її оборонну промисловість.

"З огляду на малі шанси на членства України в НАТО, західні союзники країни прийняли альтернативну стратегію допомоги їй у відбитті російської агресії: інвестувати мільярди в українську збройову промисловість, щоб вона могла краще захищатися", – йдеться у статті.

Якщо ця стратегія спрацює, то українська оборонна промисловість зможе допомогти також забезпечити армії США та Європи передовими дронами та іншими військовими технологіями, які розробляються в розпал війни з Росією.

"Українці є лідерами у світі з точки зору технології дронів", – заявив Кіт Келлогг, спеціальний посланець адміністрації Трампа з питань України. "Зараз ми працюємо з українцями, щоб переконатися, що ми маємо цей обмін технологіями дронів, що, на мою думку, дуже важливо", – йдеться на Associated Press.

Окрім будь-яких приватних інвестицій, і замість членства в НАТО, гарантії безпеки для України, ймовірно, будуть зосереджені на інвестуванні європейських урядів у її армію – по суті, вони платитимуть Києву за створення власної зброї.

Росія готує новий наступ

Як пише видання The New York Post, Росія готує 16 тисяч військових для відновлення наступу. Про це вони повідомляють з посиланням на Героя України, майора Олега Ширяєва. Наступ може розпочатись приблизно за 10 днів.

"На Покровському напрямку росіяни намагаються прорвати наші лінії оборони", – сказав майор Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку України.

"Наскільки я бачу – і це моя суб'єктивна думка – ворог збиратиме там ще резерви, і протягом наступних, можливо, 10 днів вони розпочнуть контрнаступ".

Покровськ, що на сході України, є критично важливим місцем для логістики, а також місцем, яке московські війська намагаються поглинути протягом понад року посиленої атаки. Місто розташоване в неокупованому регіоні Донецької області, який Путін прагне повністю захопити, але не зміг захопити не лише за останні три роки повномасштабної війни, а й з моменту початку бойових дій в області у 2014 році, пояснює своїм читачам The New York Post.

Минулого місяця Путін вимагав від Києва віддати решту території Донеччини, як умову припинення війни, але навіть високопосадовці Білого дому посміялися з цього твердження, повідомили американські та українські джерела виданню.

Росія вдається до використання нацистської зброї у війні в Україні, оскільки Москва проводить рейди в музеях для поповнення запасів зброї, – зазначають у іншій статті оглядачі видання NYP.

Кремль зробив це для того, аби допомогти переозброїти та поповнити запаси своєї військової машини-м'ясорубки.

Український розвідувальний підрозділ "Тур" заявив про виявлення нацистських детонаторів на російському складі боєприпасів, опублікувавши фотографії конусоподібних пристроїв з вигравіруваними нацистським орлом та символом свастики з роком 1934.

"Нацистська зброя досі використовується для вбивства людей", – написав підрозділ у дописі в Telegram. "Режими Гітлера та Сталіна пішли, але їх замінив режим Путіна; назви відрізняються, але суть залишається незмінною. Російська влада годує свій народ міфом про боротьбу з фашизмом, тоді як насправді вона сама є фашистською державою", – додається у дописі.

"Ми багато разів бачили, що Росія використовує техніку часів Другої світової війни", – сказав Олег Ширяєв The Post.

"Це свідчить про те, що Росія має певні проблеми – багато боєприпасів вже використано, бо ця війна триває майже чотири роки.

Ширяєв, йдеться в матеріалі, сам бачив, як російські війська використовували гвинтівки Мосіна-Нагана з болтовим затвором, розроблені наприкінці ХІХ століття, взяті з російських військових музеїв для використання на сучасних полях битв України, сказав він.