Щонайменше 177 українців загинули в російському полоні, а Зеленський заявив, що Захід "затягує" з постачанням далекобійного озброєння. Акценти світових ЗМІ 4 жовтня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 4 жовтня.

Щонайменше 177 українців загинули в російському полоні

Фото: Андріана Стахів

Катування українських військовополонених є систематичними і заохочуються, пише Politico посилаючись на заяву ООН.

Щонайменше 177 українців загинули в російському полоні з моменту повномасштабного вторгнення Кремля в країну, згідно з новими даними Міністерства оборони України. Тисячі інших перебувають у великій небезпеці.

"Чим більше часу вони проводять у російських в'язницях, тим ближче вони до смерті", – наголошує представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вікторія Цимбалюк.

Вона також підкреслює, що через відсутність міжнародного нагляду реальна кількість смертей у російських тюрмах, ймовірно, є набагато вищою.

Регулярні обміни ув'язненими між Москвою і Києвом повернули близько 3600 українських військовополонених і депортованих громадян. Проте тисячі все ще перебувають у російських руках.

Українські військовополонені перебувають у навіть гіршому становищі, згідно з доповіддю, опублікованою Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини. У доповіді зазначається, що катування полонених військовослужбовців є "широко розповсюдженим і систематичним" і відбуваються з благословення керівництва Росії.

"Деякі публічні особи в Російській Федерації відкрито заохочували нелюдське поводження і навіть вбивства українських військовополонених", – йдеться в доповіді.

Як повідомляють в ООН, з березня 2023 року було зафіксовано 11 смертей українців, а також невстановлену кількість спроб самогубства та "один задокументований випадок самогубства, ймовірно, через неодноразові акти катувань".

Данило Кравець, 23-річний студент-міжнародник зі Львова, який став пілотом БПЛА після повномасштабного вторгнення, провів 175 днів у чотирьох місцях позбавлення волі, перш ніж був звільнений в результаті обміну ув'язненими у квітні минулого року.

"Катування, побиття – це звичайна річ для мене", – сказав він в інтерв'ю Politico із, як відзначають журналісти, "холоднокровністю, від якої волосся стає дибки".

Після того, як він потрапив у полон під Вугледаром у листопаді 2022 року, йому сказали, що він може втратити палець або ногу, і влаштували імітацію страти. Як тільки він прибув до в'язниці в Донецьку, згадує він: "наші голови були покриті, і нам сказали роздягнутися". "Вони завжди кажуть роздягнутися", – повторив військовий, коротко охарактеризувавши те, що сталося потім, як "сексуальне насильство". Татуювання на його тілі із зображенням гори стало причиною того, що тюремні охоронці вирішили, що він може втекти, і тому зламали йому ноги.

ООН зафіксувала випадки, коли військовополонені вдавалися до поїдання черв'яків, мила або паперу, щоб втамувати голод. Серед інших повідомлень про знущання – в'язням вставляли голки під нігті, душили і погрожували нападом тварин, а також примушували співати російські патріотичні пісні і бути свідками катувань інших людей.

Женевські конвенції, правила поводження з військовополоненими, передбачають, що країни, які перебувають у стані війни, повинні надавати незалежним спостерігачам необмежений доступ до полонених і дозволяти їм надсилати та отримувати листи. Росія не дотримується ні того, ні іншого, кажуть в ООН.

ООН також перерахувала випадки катувань російських військовополонених, захоплених українцями, але зазначила, що вони припинилися після того, як вони потрапили до пенітенціарної системи. Незалежні спостерігачі мають необмежений доступ до російських військовополонених.

Катерина Назарій розповіла, що не розмовляла і нічого не чула про свого чоловіка відтоді, як він потрапив у полон під Маріуполем 830 днів тому. Невдовзі після його зникнення вона дізналася, що він перебуває в руках росіян, з жахливого відвертого відео на прокремлівському Telegram-каналі.

"Ми повертаємося в середньовіччя, – каже дружина військового. – Якщо світ зараз буде мовчати, Росія сприйме це як знак, що вона може продовжувати безкарно діяти".

Зеленський заявив, що Захід "затягує" з постачанням далекобійного озброєння

Фото: president.gov.ua

Під час зустрічі з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Володимир Зеленський розкритикував затримки Заходу з постачанням зброї, пише The Guardian.

Глава НАТО Марк Рютте заявив Володимиру Зеленському, що його мета на посаді очільника військового альянсу – забезпечити перемогу України. На знак підтримки Києва Рютте здійснив свій перший візит до української столиці на посаді генерального секретаря Альянсу.

Тим часом у спільному з Рютте виступі перед журналістами Зеленський розкритикував затримки Заходу з постачанням далекобійного озброєння.

"Нам потрібна достатня кількість і якість зброї, в тому числі далекобійної, яку, на мою думку, наші партнери вже затягують", – сказав він.

Український президент також закликав членів НАТО відігравати більш активну роль у допомозі його країні в захисті від російських повітряних атак, зауваживши, що "те, що працює в небі Близького Сходу і допомагає Ізраїлю захистити себе, може працювати і в небі нашої частини Європи".

Заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, відповідаючи на коментарі Зеленського, сказала, що вони мають обмежені запаси ракет дальнього радіусу дії, а також те, що "ми не будемо з цим затягувати".