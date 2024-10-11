Словаччина планує розширити ремонтну базу для української військової техніки

Про це він сказав під час зустрічі з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає Dennik N.

Дипломати обговорили війну в Україні, міграцію та взаємовідносини між двома країнами.

Бланар сказав, що Словаччина хоче розширити ремонтну базу для української військової техніки в Міхайлівцях. При цьому Німеччина фінансуватиме ремонт техніки, а Словаччина надасть приміщення.

Ремонтна майстерня, яка розташована у військовій частині словацької армії в Міхайлівцях, запрацювала наприкінці 2022 року. За словами Бланара, попри намір розширити ремонтну базу Словаччина й надалі не постачатиме зброю Києву.

Уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо припинив військову допомогу Україні з державних резервів ще восени минулого року після вступу на посаду. Проте, за словами Бланара, Братислава продовжить постачати гуманітарну допомогу Україні, яка вже понад два роки протистоїть російській агресії.

Також Словаччина планує взяти участь у розмінуванні України.