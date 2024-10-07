Словаччина готова аварійно постачати Україні електроенергію в разі блекаутів узимку
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевнив, що його країна готова в разі необхідності аварійно постачати Україні електроенергію у зимовий період
Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Укрінформ.
"Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії", - заявив Фіцо.
За його словами, Словаччина також підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.
"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми, - ред.). Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - заявив Фіцо.
Також він зазначив, що Словаччина готує черговий пакет гуманітарної допомоги для України, в якому передбачено підтримку енергосистеми.
- 24 червня тодішній голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав він.
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