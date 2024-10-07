Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Енергетика Словаччина готова аварійно постачати Україні електроенергію в разі блекаутів узимку

Словаччина готова аварійно постачати Україні електроенергію в разі блекаутів узимку

Юлія Юліна
7 жовтня, 2024 понедiлок
15:55
Енергетика імпорт електроенергії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевнив, що його країна готова в разі необхідності аварійно постачати Україні електроенергію у зимовий період

Зміст

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Укрінформ.

"Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії", - заявив Фіцо.

За його словами, Словаччина також підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми, - ред.). Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - заявив Фіцо.

Також він зазначив, що Словаччина готує черговий пакет гуманітарної допомоги для України, в якому передбачено підтримку енергосистеми.

  • 24 червня тодішній голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав він.
  • 28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.
  • 1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.
  • 30 вересня у ДТЕК заявили, що за найоптимістичнішим сценарієм, цієї зими Україна залишатиметься без електропостачання в середньому по п'ять годин на добу.
Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Словаччина
Читайте також:
У селищі Нью-Йорк рашисти розстріляли трьох узятих в полон українських бійців
Автор Марія Науменко
6 жовтня, 2024 неділя
Рашисти впритул розстріляли трьох українських полонених у селищі Нью-Йорк
Зеленський і Путін
Автор Ірена Моляр
5 жовтня, 2024 субота
Путін не звернув би увагу на План перемоги Зеленського, якби не одне "але", - Фейгін
втрати окупантів
Автор Світлана Кравченко
6 жовтня, 2024 неділя
Втрати армії РФ у живій силі з початку великої війни сягнули 660 тис. осіб
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 45.08
    Продаж 45.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
7 жовтня
16:02
Оновлено
пожежа
Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії
16:02
OPINION
Росія перемагала через велетенський розмір
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:53
ГУР
ГУР вивело з ладу корабель балтійського флоту РФ "Олександр Обухов"
15:53
Бійці 3-ї ОШБр відбили у росіян позиції на Харківщині й звільнили з полону українських захисників
15:36
Артем Дмитрук
Оголошений в міжнародний розшук нардеп Дмитрук голосував онлайн на засіданні комітету ВР з правоохоронної діяльності, - "Голка"
15:35
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль на зустрічі з Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме транзит газу з РФ
15:33
Сергій Лавров
Лавров пригрозив США "небезпечними наслідками" через підтримку України
15:31
На фото: Джастін Бібер
"Здавалося, що я вмираю": Джастін Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність
15:14
осінь
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати заморозки та мокрий сніг
14:58
Оновлено
Обстріл Херсона 7 жовтня
РФ зранку атакувала КАБами низку регіонів: на Запоріжжі лунали вибухи, у Херсоні серед 20 постраждалих двоє дітей
14:55
Вихваляла РФ і глузувала з киян, які під час тривоги прямували до укриття: поліція на залізничному вокзалі затримала уродженку Макіївки
14:47
Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України
В Україні почали видавати гранти виробникам ракет, - Федоров
14:31
Росіяни вдарили по порту Південний на Одещині і пошкодили цивільне судно
Росіяни вдарили по порту Південний на Одещині і пошкодили цивільне судно
14:23
Рада Європи
Постпред України Тарасюк: Рада Європи активно сприятиме створенню спеціального трибуналу для РФ
14:15
телевізор немає сигналу
Через хакерську атаку на пропагандистському телеканалі "Росія 24" припинився вихід новин. У Кремлі відреагували
14:08
OPINION
Про глибинну корупційну державу
13:59
Оновлено
Shahed-136
РФ атакувала Україну ударними БПЛА та ракетами: у Києві впали уламки "кинджала"
13:57
Сімʼя Тупака Шакура найняла адвоката для розслідування причетності Diddy до смерті репера
13:51
Київ дощ
У Києві 6 жовтня зафіксували рекордну кількість опадів
13:48
Оновлено
Роберт Фіцо, Денис Шмигаль
Фіцо під час міжурядових консультацій зі Шмигалем на Закарпатті заявив, що Словаччина "холодно ставиться" до членства України в НАТО
13:35
У Харкові затримали інформаторку, яка повідомляла росіянам локації Сил оборони
13:27
електроенергія
Через ворожі обстріли та негоду знеструмлено 587 населених пунктів: ситуація в енергосистемі 7 жовтня
13:13
Саломе Зурабішвілі
Правляча партія Грузії розпочинає процедуру імпічменту президентці Зурабішвілі
12:59
Victor Ambros and Gary Ruvkun
Нобелівську премію з медицини й фізіології отримали Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК, які регулюють роботу генів
12:50
посольства Ізраїлю в Данії
Біля посольства Ізраїлю в Данії стався вибух: поліція перевіряє версію про причетність Ірану до інциденту
12:35
Інфографіка
AGM-154 JSOW
Крилата бомба, що може стати далекобійною зброєю: що таке AGM-154 JSOW, які США передали Україні
12:25
Аль Пачино
"У мене не було пульсу": напередодні виходу мемуарів Аль Пачіно розповів, що ледь не помер у 2020 році
12:23
Російські військові
Втрати Росії на війні проти України за вересень досягли рекордних показників, - британська розвідка
12:22
Telegram логотип
У Верховній Раді обмежать використання Telegram за рекомендацією РНБО
12:00
OPINION
Бухгалтерія корупції та війни
11:48
Ексклюзив
F-16
Авіаексперт Храпчинський пояснив, чи зможуть F-16 протидіяти запускам ворожих КАБів
11:45
Ексклюзив
Чисельність населення в Україні
В липні цього року чисельність населення України склала 35,8 млн людей, - уряд
11:36
новини Закарпаття
Ексголові Конституційного Cуду й правоохоронцям оголосили підозри в незаконному переправленні через держкордон
11:25
ППО, обстріл, ЗСУ
Уночі та зранку сили ППО збили 32 "шахеди" та 2 "кинджали", якими РФ атакувала Україну
11:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Рік війни між Ізраїлем і ХАМАС, чому Україна відступає на Донбасі та як минуле заважає Києву й Варшаві. Акценти світових ЗМІ 7 жовтня
11:12
На фото: Кіану Рівз
Кіану Рівз у 60 років дебютував на професійних автоперегонах 
11:06
Отримала понад 4 млн грн за видачу фіктивних довідок ухилянтам: у Житомирі викрили лікарку діагностичного центру
10:35
Ексклюзив
Кирило Буданов
Буданов - носій рейтингу: Кошель про інформаційну атаку щодо відставки очільника ГУР
10:28
Коригували ворожі удари: на Дніпропетровщині затримали двох мешканців, підозрюваних в участі в агентурній мережі ФСБ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV