США пообіцяли захист території НАТО, а Данія, Франція та Німеччина нададуть винищувачі для охорони східного кордону альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 вересня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 13 вересня.

США в Радбезі ООН обіцяли захищати територію НАТО

Сполучені Штати заявили Раді Безпеки ООН у п'ятницю, що вони "захищатимуть кожен дюйм території НАТО" після підозри у вторгненні російських безпілотників до Польщі, повідомляє Reuters.

"Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору", – заявила виконувачка обов’язків посла США в ООН Дороті Ші.

У Reuters зауважили, що слова Ші, схоже, спрямовані на заспокоєння союзників НАТО після того, як президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що ймовірне вторгнення Росії безпілотників до Польщі могло бути помилкою.

Дороті Ші також зауважила, що Росія посилила бомбардування України після зустрічі Трампа з президентом Росії Владіміром Путіним на Алясці.

"Ці дії, а тепер ще й порушення повітряного простору союзника США – навмисно чи ні – демонструють величезну неповагу до добросовісних зусиль США, спрямованих на припинення цього конфлікту", – сказала в. о. посла США в ОНН.

НАТО розпочинає операцію "Східний вартовий"у відповідь на вторгнення російських безпілотників

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив у п'ятницю, що НАТО розпочало ініціативу щодо посилення оборони східного флангу Європи після вторгнення російського безпілотника у повітряний простір Польщі цього тижня.

Операція "Східний вартовий" розпочнеться найближчими днями та залучить ресурси з Данії, Франції, Великої Британії, Німеччини та інших країн.

За даними CNN, Рютте заявив, що "небезпечне та неприйнятне" вторгнення російських безпілотників у середу "не було поодиноким інцидентом".

Як повідомив штаб верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі, союзники вже почали оголошувати про розгортання сил і можливостей для місії "Східний вартовий". Данія надасть два винищувачі F-16 та фрегат протиповітряної оборони, Франція надасть три винищувачі Rafale, а Німеччина — чотири винищувачі Eurofighter. Велика Британія також висловила готовність підтримати.

"Порушення повітряного простору Польщі на початку цього тижня не є поодиноким інцидентом і впливає не лише на Польщу", – заявив Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Альянс також посилить свою протиповітряну оборону, зокрема, йдеться про впровадження нових технологій, які дозволять виявляти та знищувати безпілотники.

Брюссель має намір посилити візові правила для росіян

У ЄС тим часом думають, яким чином зменшити потік росіян, які щороку прибувають до ЄС. Видання Politico з посиланням на посадовця Єврокомісії повідомляє, що ЄС готується посилити свою позицію щодо видачі віз громадянам Росії. Нові рекомендації для країн ЄС мають бути оприлюднені наприкінці року. Вони передбачатимуть жорсткіші обмеження на видачу віз росіянам та громадянам інших ворожих країн.

ЄС скасував угоду про спрощення візового режиму з Росією у вересні 2022 року. Однак візи залишаються відповідальністю окремих країн-членів, а це означає, що виконавчий орган Комісії не може запровадити повну заборону на в'їзд росіян до блоку.

"В результаті національна політика значно різниться: деякі країни, такі як Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія та Литва, блокують або суворо обмежують візові заяви від росіян, за винятком певних випадків; тоді як інші, включаючи Угорщину, Францію, Іспанію та Італію, продовжують надавати їх більш ліберально", – повідомляє Politico.

Згідно з даними Комісії, у 2024 році понад півмільйона росіян отримали шенгенські візи, що є помітним збільшенням порівняно з 2023 роком, хоча все ще значно нижче довоєнного рівня, оскільки у 2019 році було видано понад 4 мільйони.