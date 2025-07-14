Трамп каже, що надішле Україні Patriot, а нові санкції США стануть "кувалдою", яка покладе край війні. Акценти світових ЗМІ 14 липня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ на ранок 14 липня.

Трамп сказав, що надішле Україні нові Patriot

Як повідомили у The Guardian, президент США заявив, що надішле в Україну Patriot, адже вони вкрай необхідні для захисту країни. Поруч із цією заявою він знову показав погіршення свого ставлення до Путіна.

Попри те, що наразі кількість озброєння, яку планують надіслати, невідома, однозначно відомо, що 100 % від його вартості оплатить Європейський Союз.

"Ми ще не домовилися про кількість, але вони їх отримають. Але за це платить Європейський Союз. Ми не будемо ні за що платити. Для нас це буде бізнес", – заявив 47 президент США.

Також у виданні наголосили, що ці кроки відбуваються на тлі погіршення відносин Трампа з Путіним і лише через два тижні після того, як Вашингтон заявив, що призупинить постачання зброї Києву.

У Politico ж дещо більше сфокусувалися на останньому факторі, закцентувавши на заяві Трампа про його розчарування Володимиром Путіним.

"Ви знаєте, я думав, що він був людиною, яка має на увазі те, що говорить. Але він буде говорити так красиво, а потім бомбити людей вночі. Нам це не подобається", – сказав він.

Окрім того, у виданні нагадали, що влітку Путін посилив атаки на Україну, пускаючи в дію понад 500 безпілотників і ракет майже щодня, а також проігнорував заклики Трампа до припинення вогню, на відміну від Києва.

Сенатори закликають затвердити нові санкції, які стануть "кувалдою" для Росії

Поряд із новинами про Patriot, міжнародні ЗМІ сьогодні масово висвітлюють спільну заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема і сенатора-демократа Річарда Блюменталя. У CNN підкреслили, що політики закликають США до швидких дій у зв'язку з ескалацією Росією війни в Україні, зокрема до ухвалення внесеного ними двопартійного законопроєкту про запровадження санкцій проти Москви. За словами сенаторів, він може стати "кувалдою", необхідною президенту Дональду Трампу для завершення конфлікту.

Мовиться про законопроєкт, який дозволить президенту накладати 500% мита на імпорт з країн, які купують російський уран, газ і нафту. У виданні вказали, що він набрав обертів у Сенаті, оскільки Трамп дав зрозуміти, що буде посилювати дії США проти Росії.

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"(Блюменталь, – ред.) і я маємо 85 співавторів у Сенаті США щодо санкцій Конгресу, які стануть кувалдою, доступною президенту Трампу, аби вдарити по економіці Путіна і всіх тих країнах, які підтримують путінську військову машину", – сказав Грем в неділю в програмі "Обличчям до нації" на телеканалі CBS.

Водночас у виданні зазначили, що в неділю Трамп сказав журналістам «побачимо завтра», коли його запитали, чи оголосить він санкції проти Росії, зазначивши, що в понеділок він зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також там додали, що сенатори Грем і Блюменталь нещодавно повернулися з Риму, де взяли участь у конференції, присвяченій відновленню України, і зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами. За словами Блюменталя, європейські союзники заявили законодавцям, що будь-які потенційні санкції США "повинні бути жорсткими і суворими, щоб змінити поведінку".