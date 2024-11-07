Трамп приходить до Білого дому в чи не найнебезпечніший для Києва час від початку війни та які зміни чекатимуть тепер на Україну. Акценти світових ЗМІ 7 листопада
У фокусі міжнародних видань – які зрушення будуть для України після приходу Трампа в президентське крісло та які пропозиції від радників він може отримати
Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 листопада.
Для України перемога Трампа означає зрушення. Куди - незрозуміло
Трамп вступить на посаду зі скептичним, якщо не відверто ворожим, ставленням до подальшої допомоги Україні з боку США. Він пообіцяв, що може закінчити війну за один день, не уточнивши, як саме. Незрозуміло, як будь-яка ініціатива пана Трампа буде узгоджуватися з існуючими переговорами про припинення вогню, але його обіцянка швидко завершити війну викликала занепокоєння в Києві, що він буде тиснути на Україну, щоб вона уклала угоду на невигідних для себе умовах, пише The New York Times.
Після вступу на посаду президента Трамп успадкує роль Сполучених Штатів як зброяра та фінансиста у війні проти Росії. Сполучені Штати є єдиним найважливішим благодійником України щодо військової та фінансової підтримки, хоча разом узяті країни Європейського Союзу надають більше.
Результати виборів українські військові сприймали як черговий виклик у дедалі складнішій ситуації. Так, наприклад, лейтенант Павло Величко, з яким американські журналісти телефоном зв’язалися, коли той повернувся з нічного патрулювання, сказав, що результат може спонукати Європу взяти на себе більшу роль у захисті своїх східних кордонів та України.
"Нам не варто сподіватися на диво з-за океану. Європа пробуджується. Це буде необхідною передумовою для успішного протистояння імперським зазіханням росіян", — сказав він.
Разом із тим ВВС пишуть, що за час своєї кампанії Трамп дав широкі політичні обіцянки без конкретних деталей, засновані на принципах невтручання та торгівельного протекціонізму - або, як він каже, "Америка перш за все".
"Його перемога свідчить про одне з найбільш значних потенційних порушень за багато років у підході Вашингтона до закордонних справ у розпал паралельних криз", - зазначають журналісти.
У дослідницькій статті, написаній двома колишніми керівниками національної безпеки Трампа в травні, говориться, що США повинні продовжувати постачання зброї в Україну, але поставити підтримку в залежність від початку мирних переговорів Києва з Росією.
Щоб спокусити Росію, Захід пообіцяв відкласти такий бажаний вступ України до НАТО. Колишні радники сказали, що Україна не повинна відмовлятися від своїх надій повернути всю свою територію з-під російської окупації, але повинна вести переговори, спираючись на поточні лінії фронту.
Незрозуміло, наскільки документ колишніх радників відображає власне мислення Трампа, але він, ймовірно, дасть орієнтир щодо того, які поради він отримає.
Його підхід "Спочатку Америка" до припинення війни також поширюється на стратегічне питання майбутнього НАТО, трансатлантичного військового альянсу "один за всіх", створеного після Другої світової війни, спочатку як оплот проти Радянського Союзу.
Зокрема, чи справді він виведе США з НАТО, що стане сигналом про найважливішу зміну в трансатлантичних оборонних відносинах майже за століття, залишається предметом дискусії.
Трамп приходить до Білого дому в чи не найнебезпечніший для Києва час від початку війни
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Getty Images
У CNN зазначають, що Трамп нестабільний і непередбачуваний, особливо у складних і трудомістких питаннях, таких як міжнародні конфлікти.
"Він віддає перевагу швидкому вирішенню ситуації: просто покинути Афганістан талібам, зустрітися в Сінгапурі віч-на-віч з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином або завдати удару безпілотником по командиру Іранської революційної гвардії Касему Сулеймані. Можливо, ми ніколи не дізнаємося, чи він справді вивчав напрямок, який нав’язує Україні, чи просто ніколи більше не хоче говорити про війну чи витрачати на неї гроші", - пишуть журналісти.
Трамп приходить до Білого дому в чи не найнебезпечніший для Києва час від початку війни. Кілька аналізів лінії фронту показують, що в жовтні Україна втратила позиції майже безпрецедентними темпами, втративши невеликі села, які самі по собі не є важливими, але в цілому становлять стратегічну невдачу, і це робить схід гостро вразливим.
"У підході НАТО вже давно є політичний недолік - адміністрація Байдена не хотіла озброїти Україну настільки сильно, щоб Росія могла зазнати військової поразки, оскільки боялася ширшої ескалації. Але Байден також не міг дозволити Росії перемогти. Натомість альянс вимагав від України вистояти, сподіваючись, що Путін зрештою розвалиться. Це була безладна розбіжність в основі підтримки Києва, але краще, ніж просити Україну здатися".
Перемога Трампа може також ускладнити саму позицію Зеленського. Протягом багатьох років Зеленський, перефразовуючи Трампа, був, перш за все, видатним продавцем української справи. Зараз він обтяжений величезним багажем, який залишився від першого терміну Трампа, коли він був утягнутий у розслідування щодо сім'ї Байденів.
Тепер Білий дім Трампа може попросити світ швидко проковтнути твердження, що Захід не повинен боятися Росії, оскільки вона насправді не завдає великої шкоди. Це було б найбільшою перемогою Путіна і найбільшою слабкістю Заходу.
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