Трамп приходить до Білого дому в чи не найнебезпечніший для Києва час від початку війни та які зміни чекатимуть тепер на Україну. Акценти світових ЗМІ 7 листопада

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 листопада.

Для України перемога Трампа означає зрушення. Куди - незрозуміло

Трамп вступить на посаду зі скептичним, якщо не відверто ворожим, ставленням до подальшої допомоги Україні з боку США. Він пообіцяв, що може закінчити війну за один день, не уточнивши, як саме. Незрозуміло, як будь-яка ініціатива пана Трампа буде узгоджуватися з існуючими переговорами про припинення вогню, але його обіцянка швидко завершити війну викликала занепокоєння в Києві, що він буде тиснути на Україну, щоб вона уклала угоду на невигідних для себе умовах, пише The New York Times.

Після вступу на посаду президента Трамп успадкує роль Сполучених Штатів як зброяра та фінансиста у війні проти Росії. Сполучені Штати є єдиним найважливішим благодійником України щодо військової та фінансової підтримки, хоча разом узяті країни Європейського Союзу надають більше.

Результати виборів українські військові сприймали як черговий виклик у дедалі складнішій ситуації. Так, наприклад, лейтенант Павло Величко, з яким американські журналісти телефоном зв’язалися, коли той повернувся з нічного патрулювання, сказав, що результат може спонукати Європу взяти на себе більшу роль у захисті своїх східних кордонів та України.

"Нам не варто сподіватися на диво з-за океану. Європа пробуджується. Це буде необхідною передумовою для успішного протистояння імперським зазіханням росіян", — сказав він.

Разом із тим ВВС пишуть, що за час своєї кампанії Трамп дав широкі політичні обіцянки без конкретних деталей, засновані на принципах невтручання та торгівельного протекціонізму - або, як він каже, "Америка перш за все".

"Його перемога свідчить про одне з найбільш значних потенційних порушень за багато років у підході Вашингтона до закордонних справ у розпал паралельних криз", - зазначають журналісти.

У дослідницькій статті, написаній двома колишніми керівниками національної безпеки Трампа в травні, говориться, що США повинні продовжувати постачання зброї в Україну, але поставити підтримку в залежність від початку мирних переговорів Києва з Росією.

Щоб спокусити Росію, Захід пообіцяв відкласти такий бажаний вступ України до НАТО. Колишні радники сказали, що Україна не повинна відмовлятися від своїх надій повернути всю свою територію з-під російської окупації, але повинна вести переговори, спираючись на поточні лінії фронту.

Незрозуміло, наскільки документ колишніх радників відображає власне мислення Трампа, але він, ймовірно, дасть орієнтир щодо того, які поради він отримає.