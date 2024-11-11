Трамп-старший попросив Путіна не ескалувати війну в Україні, а Трамп-молодший кпить щодо зменшення допомоги Києву. Акценти світових ЗМІ 11 листопада

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 11 листопада.

Трамп-старший попросив Путіна не ескалувати війну в Україні

Володимир Путін і Дональд Трамп, фото: відкриті джерела

У телефонній розмові новообраний президент США Дональд Трамп розмовляв з Путіним і закликав його не допустити ескалації в Україні, пише The Washington Post. Це була перша телефонна розмова між ними після перемоги Трампа на виборах.

Як зазначає WP, посилаючись на людину, знайому з деталями розмови, Трамп порадив російському президенту не ескалувати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

"Вони обговорили мету миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити якнайшвидше розв'язання війни в Україні", – сказав один зі співрозмовників.

Під час своєї президентської кампанії Трамп заявив, що негайно покладе край війні в Україні, хоча й не запропонував подробиць про те, як він має намір це зробити. У приватних розмовах він давав зрозуміти, що підтримає угоду, за якою Росія залишить за собою частину захоплених територій, а під час телефонної розмови він побіжно торкнувся питання землі, відзначають джерела.

WP зауважує, що дзвінок, про який раніше не повідомлялося, відбувся на тлі загальної невизначеності щодо того, як Трамп перезавантажить світову дипломатичну шахівницю союзників і супротивників США після своєї вирішальної перемоги.

Українські чиновники, за словами видання, були поінформовані про дзвінок до Путіна і не заперечували проти того, щоб розмова відбулася. За словами співрозмовників, українські чиновники давно розуміли, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення війни.

Москва спочатку прохолодно відреагувала на перемогу Трампа: речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Путін не планує телефонувати новому президенту "недружньої країни, яка прямо чи опосередковано бере участь у війні проти нашої держави". Проте вже у четвер Путін публічно привітав Трампа з перемогою, похваливши його "чоловічу" реакцію на замах у Пенсильванії, і заявив, що "готовий" до розмови з Трампом.

"Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, що він бачить все через угоди, що він може укласти угоду, яка приведе всіх до миру. Принаймні, він говорить про мир, а не про конфронтацію і бажання завдати стратегічної поразки Росії", – сказав Пєсков.

Тим часом дзвінок Трампа Зеленському був дружнім, але відбувся в той час, коли офіційні особи в Києві занепокоєні тим, що президентство Трампа може означати для військових зусиль, кажуть люди, знайомі з ходом розмови. Україна потребує мільярдів доларів економічної та військової підтримки щомісяця, щоб продовжувати відбиватися від більшого і краще оснащеного ворога, який за останні місяці досяг значних військових успіхів. Трамп поскаржився на ціну війни для американських платників податків і в приватних розмовах зазначив, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від частини своєї території, наприклад, Криму, заради миру.

Хоча Трамп не виклав план припинення війни, він заявив, що Україні було б вигідно укласти угоду раніше, оскільки країна продовжує втрачати солдатів, цивільне населення та інфраструктуру.

"Будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою за те, що ми маємо зараз, – сказав Трамп під час виступу в Північній Кароліні у вересні. – Якби вони уклали погану угоду, вона була б набагато кращою. Вони б трохи поступилися, і всі б жили, і кожна будівля була б побудована, і кожна вежа стояла б ще 2 тисячі років".

Колишній американський чиновник, який був поінформований про дзвінок Путіна, сказав, що Трамп, ймовірно, не хоче вступати на посаду з новою кризою в Україні, спричиненою ескалацією з боку Росії, "що дає йому стимул хотіти не допустити погіршення війни".

Трамп молодший кпинить щодо зменшення допомоги Києву

Володимир Зеленський і Дональд Трамп, Фото: "Голос Америки"

Син новообраного президента США поділився в Instagram роликом, в якому натякає на обіцянку батька скоротити допомогу Києву, пише Politico. Він повторив передвиборчу обіцянку свого батька скоротити фінансування України в її війні з Росією.

Трамп молодший, як син новообраного президента Сполучених Штатів Америки, поділився в Instagram роликом з написом "POV [точка зору]: Вам залишилося 38 днів до втрати допомоги" на відео з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час передвиборчої кампанії Трамп і обраний віце-президент Джей Ді Венс критикували адміністрацію Байдена за витрачання мільярдів на військову допомогу Україні. У червні Трамп назвав Зеленського "найбільшим продавцем з усіх політиків, які коли-небудь жили" у відповідь на прагнення Києва отримати більше американського фінансування.

Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війну, розпочату тотальним вторгненням російського президента Владіміра Путіна в Україну в лютому 2022 року, за один день.

Намагаючись передбачити будь-які майбутні скорочення фінансування України, уряд президента Джо Байдена, який залишає посаду, прагне надіслати останню з понад 6 мільярдів доларів на безпекову допомогу Києву до інавгурації Трампа 20 січня.

Попри минулі висловлювання Трампа, після його переобрання Україна взяла на озброєння примирливий тон, намагаючись заручитися підтримкою його майбутньої адміністрації, демонструючи, що Київ може запропонувати в обмін на підтримку США.