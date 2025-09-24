Трамп заявляє, що Україна може виграти війну, але світ більше не може розраховувати на сильне лідерство США. Акценти світових ЗМІ 24 вересня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 24 вересня.

Трамп заявляє, що Україна може виграти війну

фото: gettyimages

У раптовому повороті Трамп заявляє, що Україна може виграти війну з Росією, пише The New York Times.

Зміна позиції президента Трампа може дати йому можливість дистанціюватися від конфлікту, який він колись обіцяв вирішити за кілька днів або тижнів.

Трамп змінив свою позицію щодо одного з ключових питань зовнішньої політики свого президентства, відмовившись від своєї вимоги, щоб Україна поступилася територією для укладення мирної угоди з Росією, і натомість заявивши, що Україна, за підтримки Європи, "має можливість боротися і відвоювати всю Україну в її первісному вигляді".

Його зміна позиції в соціальних мережах незабаром після зустрічі в Нью-Йорку з президентом України Володимиром Зеленським стала справжньою сенсацією. Адже після тригодинної зустрічі з Путіним на Алясці понад п'ять тижнів тому він наполягав, що Зеленський повинен змиритися з реальністю і укласти угоду, поступившись територією своєму більшому і сильнішому сусідові.

Як відзначає NYT, Трамп не надав жодних пояснень щодо свого вражаючого розвороту, хоча декілька європейських чиновників припустили, що, дистанціюючись від війни, президент умиває руки від конфлікту, який колись обіцяв вирішити за кілька днів або тижнів. За вісім місяців перебування на посаді Трамп неодноразово змінював свою позицію щодо України.

Тепер він звучав так, ніби знову став на бік України, але при цьому зайняв дещо пасивну позицію, закінчивши словами: "Я бажаю обом країнам всього найкращого".

Через кілька годин після того, як він заявив, що Україна може "перемогти" росіян, можливо, навіть захопивши території за межами своїх кордонів, йому заперечив його власний держсекретар і в. о. радника з національної безпеки Марко Рубіо, який заявив, що війна в Україні "не може закінчитися військовим шляхом", і передбачив, що "вона закінчиться за столом переговорів", відображаючи попередню позицію пана Трампа.

Явно розчарований Путіним, який поставив його в незручне становище, не дотримавшись мирних переговорів, про які, за словами Трампа, вони домовилися, президент США написав довгий пост про економічні та стратегічні труднощі Росії.

"Росія вже три з половиною роки безцільно веде війну, на перемогу в якій справжній військовій потузі знадобилося б менш як тиждень, – сказав він, використовуючи свою характерну велику літеру. – Це не робить Росію винятковою".

Він додав, що сили Путіна є "паперовим тигром". А це протилежність тому, як він описував цю ядерну державу раніше. Nhfvg також написав про черги за бензином і величезні суми грошей, які Росія витрачає на війну.

Але, підкреслює NYT, все це було правдою ще до зустрічі на Алясці. А Трамп так і не пояснив, чому він тепер вірить, що Україна, яка протягом останнього року постійно втрачала невеликі території, раптом зможе їх відвоювати.

Як зазначив один із високопоставлених військових НАТО, який перебував у Нью-Йорку на засіданнях ООН, Україна не змогла відвоювати території, коли американська допомога країні була на піку, а росіяни не зосередили більших сил.

Трамп також не запропонував відновити американську військову допомогу на десятки мільярдів доларів.

"Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що вважає необхідним", – лише зазначив президент США.

Хоча заява пана Трампа звучала так, ніби США і НАТО діють за власними міркуваннями, насправді все набагато складніше. Збройними силами НАТО командує американський генерал, який також має звання Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі. Але на рішення про те, скільки коштів витратити на озброєння України, значний вплив матимуть найбільші європейські держави в альянсі НАТО, на чолі з Великою Британією, Францією та Німеччиною, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Зеленський, виступаючи в ООН, вирішив, що найкращою стратегією буде позитивно сприйняти цю новину і похвалити Трампа, з яким у лютому він мав гучну суперечку на камеру.

"Я думаю, що зараз він краще розуміє ситуацію", – сказав Зеленський про Трампа.

Виступаючи англійською мовою перед журналістами, Зеленський назвав Трампа "людиною, яка змінює правила гри".

І тут NYT додає, можливо, пройдуть місяці, перш ніж стане зрозуміло, чи дійсно заява пана Трампа змінить правила гри і для якої сторони в жорстокому конфлікті. Існують сценарії, за яких Сполучені Штати все ж можуть бути втягнуті в конфлікт.

Наприклад, у вівторок Трамп заявив, що країни НАТО мають право збивати російські військові літаки, які входять у їхній повітряний простір. Але коли журналісти запитали його, чи підтримає він своїх союзників, якщо вони опиняться в повітряній війні над територією НАТО, він відповів, що "це залежить від обставин".

Однією з багатьох невідомих зараз є те, як Путін відреагує на зміну позиції Трампа. Він може вважати відступ Трампа заспокоєнням, навіть якщо американський президент в кінцевому підсумку висловлює певну підтримку Україні. Або ж Путін може вирішити посилити свої атаки і погрози, вважаючи, що час і маса будуть на боці Росії.

Світ більше не може розраховувати на сильне лідерство США

фото: pexels

Промова президента США висміяла цінності ООН і підкреслила необхідність створення сильних антитрампістських альянсів, зауважує у своєму матеріалі редактор відділу дипломатичних питань The Guardian Патрік Вінтур.

Дональд Трамп і економіка США мають таке сильне гравітаційне тяжіння, що політика інших 192 країн, які входять до складу ООН, швидко зводиться до однієї довгої дискусії про те, як ставитися до цього все більш похмурого і дивного президентства і як йому протистояти, зазначає Вінтур.

"Ще до надзвичайної 58-хвилинної промови Трампа про нібито загрози, які становлять відкриті кордони, закони шаріату, провали ООН і "кліматичний обман", прихильники цінностей ООН вже знали, що перед ними стоїть виклик. Тепер вони усвідомлюють, наскільки світова супердержава, здається, налаштована на знищення всього, у що вони вірять", – підкреслює автор.

Відразу після того, як шоковані і навіть збентежені делегати ООН оговталися від виступу Трампа, перед загальними зборами виступили лідери двох великих мусульманських держав, президент Індонезії Прабово Субіанто і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Субіанто отримав бурхливі оплески, коли заявив:

"Сила не може бути правом; право має бути правом. Жодна країна не може тиснути на всю людську сім'ю. Ми можемо бути слабкими окремо, але почуття гноблення і несправедливості об'єднає нас у сильну силу, яка подолає цю несправедливість".

Ердоган своєю чергою наголосив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху повністю вийшов з-під контролю, а ті, хто мовчав перед його варварством, є його спільниками.

І безпосередньо перед виступом Трампа президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, не згадуючи США, висловив витончене застереження щодо загрози, яку становлять нові авторитарні лідери.

"Сьогодні ідеали, які надихали засновників ООН у Сан-Франциско, перебувають під загрозою, як ніколи раніше в їхній історії. Мультилатералізм перебуває на новому роздоріжжі. Авторитет цієї організації перебуває під контролем. Ми є свідками формування міжнародного порядку, що характеризується постійними поступками владним іграм. Атаки на суверенітет, довільні санкції та односторонні втручання стають нормою", – зазначив він.

Інші, зокрема президент Південної Кореї, наполягали, що кліматична криза – це зовсім не вигадка, а реальна загроза для всього людства.

Проте промова Трампа ще гостріше і нагальніше поставила неминуче питання про те, як світ буде функціонувати за відсутності надійного американського лідерства.

Це питання стосується не тільки країн південної півкулі, але й Європи, яка протистоїть Росії, Азії, яка бореться з китайською потужністю, та країн Перської затоки, які борються з військовою домінацією Ізраїлю. Однією з відповідей є союз автократів, який продемонстрували на початку місяця в Пекіні Сі Цзіньпін і Путін.

Але іншим є антитрампівський альянс, який все ще формується під керівництвом лідерів-демократів. Він діє окремо від ООН, оскільки реальність така, що інституції ООН, заблоковані вето конкуруючих блоків влади та фінансово покинуті Америкою, обходять стороною.

Заява президента США про те, що він закінчив сім "нескінченних воєн" без будь-якої допомоги з боку ООН, є абсурдною, але правда полягає в тому, що Рада Безпеки ООН більше не здатна покласти край конфліктам.

У своїй промові генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив за збереження актуальності ООН, але визнав, що основи миру і процвітання руйнуються, а багатосторонність зазнає поразки. Наприкінці своєї промови він заспокоював себе, наголошуючи, що "ми ніколи не повинні здаватися".

Але зусилля з формування сильного антитрампівського альянсу, що об'єднує країни глобального півдня та Європу, були ослаблені проблемою подвійних стандартів – переконанням, що обурення Європи вторгненням Росії в Україну не супроводжується аналогічним обуренням знищенням Ізраїлем Гази.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у своїй промові перед 500 студентами Колумбійського університету неодноразово застерігав своїх європейських колег, щоб вони усвідомили, скільки шкоди їхньому іміджу завдало звинувачення у подвійних стандартах.

Дійсно, зауважує Вінтур, Санчес швидко стає європейським лідером, який найбільше готовий протистояти Трампу. У Колумбійському університеті він викликав оплески, захищаючи позитивні сторони міграції.

"Відкриті суспільства є найкращою протиотрутою від фанатизму, – зробив зауваження, яке мало особливе значення з огляду на спроби Трампа придушити протести в кампусі Колумбійського університету. І додав: – Коли голос суспільства придушується, воно в кінцевому підсумку гине. Відкриті суспільства процвітають завдяки словам. Свобода вираження поглядів, віросповідання, право брати участь у суспільному житті надають громадянам сили. Втрата свободи висловлювати незгоду відкриває двері до тиранії".

Санчес є одним із провідних політиків, які намагаються створити альянси, щоб протистояти Трампу. У середу він зустрівся з Лулою та Габріелем Боріком із Чилі, щоб створити альянс під назвою "На захист демократії", який зосередиться на таких питаннях, як зміцнення мультилатералізму, верховенства права та співпраці проти екстремізму та алгоритмів, що послаблюють соціальну згуртованість.

Однак ці глобальні альянси ще перебувають на початковій стадії та погано координуються.Більша небезпека полягає в тому, що кожна окрема держава, керуючись внутрішньою політикою та оцінками своєї економічної сили, буде самостійно приймати рішення про те, як боротися з американською потужністю або підкорятися їй.