Угорщина відмовляється припинити закупівлю російської нафти, а Польща попереджає, що збиватиме літаки РФ у повітряному просторі НАТО. Акценти світових ЗМІ 23 вересня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 23 вересня.

Угорщина відмовляється припинити закупівлю російської нафти, попри вимогу Трампа до НАТО

Як повідомляє The Guardian , міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто заявив, що отримання енергоносіїв з інших джерел є "приємною мрією", а західноєвропейських чиновників називає "фанатиками".

Відтак Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв, заявив топпосадовець в інтерв'ю Guardian, попри вимогу Білого дому до союзників по НАТО припинити купувати її.

"Ми не можемо забезпечити безпечне постачання [енергетичних продуктів] для нашої країни без російських джерел нафти або газу", додавши, що "розуміє" підхід Трампа", – йдеться у матеріалі британського видання.

Петр Сійярто, фото: 24 канал

Водночас Сійярто заявив, що для них російська нафта є "суто фізичним питанням", а купувати енергоносії вони можуть лише там, де є відповідна інфраструктура.

"А якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, то стає очевидним, що без російського постачання неможливо забезпечити надійного енергопостачання країни", – наголосив очільник МЗС Угорщини.

Також у виданні додають, що заява Сійярто пролунала після того, як президент США Дональд Трамп поставив умову для введення нових санкцій проти Росії: НАТО має відмовитися від російських енергоносіїв.

"Я готовий ввести серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО домовляться і почнуть робити те саме, а також коли всі країни НАТО ПРИПИНЯТЬ КУПУВАТИ НАФТУ В РОСІЇ", – заявив Трамп минулого тижня на своїй платформі Truth Social.

Ця вимога була висунута після низки термінів, які Трамп встановив для Москви, щоб вона досягла прогресу в припиненні війни з Україною, але які минули без подальших дій. Водночас деякі союзники засумнівалися, чи він серйозно хоче посилити тиск на диктатора Володимира Путіна, чи просто перекладає відповідальність на Європу.

У виданні зазначили, що угорська державна компанія MOL Group щорічно імпортує близько 5 млн тонн нафти через нафтопровід "Дружба", постачаючи сиру нафту на нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині. Ці дві країни найрішучіше протистояли закликам припинити імпорт енергоносіїв з Росії.

До того ж там вказали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є одним із найближчих ідеологічних союзників Трампа в Європі й регулярно висловлює йому свою підтримку. Орбан також різко критикує Україну, зберігаючи при цьому дружні відносини з Кремлем.

Польща до Росії: "Ви були попереджені", тож не "скигліть", якщо ваші літаки будуть збиті в повітряному просторі НАТО

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський дорікає Москві за "нездатність жити в мирі" зі своїми сусідами після серії вторгнень у повітряний простір НАТО, пише видання Politico .

"Росія не повинна скаржитися в ООН, якщо її ракети або літаки будуть збиті після вторгнення в повітряний простір НАТО, попередив Москву в понеділок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський", – пише американське медіа.

фото: ocg.org.ua.

Глава МЗС Польщі виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку. Саміт був скликаний після того, як 19 вересня три російські військові літаки на 12 хвилин вдерлися в повітряний простір Естонії, після чого були відбиті італійськими літаками F-35, що представляють НАТО.

"У мене є тільки одне прохання до російського уряду: якщо ще одна ракета або літак без дозволу, навмисно або випадково, вдереться в наш повітряний простір, буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приїжджайте сюди, щоб скаржитися на це. Ви були попереджені", – сказав Сікорський.

У виданні пояснюють, що вторгнення в Естонію відбулося після того, як на початку цього місяця Росія відправила безпілотники в Польщу і Румунію, що змусило НАТО оголосити підвищену бойову готовність по всій Європі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у понеділок, що Варшава буде збивати ворожі літаки, які вдеруться в повітряний простір Польщі.

"Я хочу висловитися дуже чітко. Ми без обговорень приймемо рішення збивати летючі об'єкти, які порушать нашу територію і пролетять над Польщею. Тут немає місця для дискусій", – заявив Туск на пресконференції.