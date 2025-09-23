Угорщина відмовляється припинити закупівлю російської нафти, а Польща попереджає, що збиватиме літаки РФ у повітряному просторі НАТО. Акценти світових ЗМІ 23 вересня
У фокусі міжнародних видань – відмова Угорщини від зупинки закупівлі російської нафти, а також слова глави МЗС Польщі про те, що російські літаки будуть збиті, якщо потраплять у повітряний простір НАТО
Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 23 вересня.
Угорщина відмовляється припинити закупівлю російської нафти, попри вимогу Трампа до НАТО
Як повідомляє The Guardian, міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто заявив, що отримання енергоносіїв з інших джерел є "приємною мрією", а західноєвропейських чиновників називає "фанатиками".
Відтак Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв, заявив топпосадовець в інтерв'ю Guardian, попри вимогу Білого дому до союзників по НАТО припинити купувати її.
"Ми не можемо забезпечити безпечне постачання [енергетичних продуктів] для нашої країни без російських джерел нафти або газу", додавши, що "розуміє" підхід Трампа", – йдеться у матеріалі британського видання.
Петр Сійярто, фото: 24 канал
Водночас Сійярто заявив, що для них російська нафта є "суто фізичним питанням", а купувати енергоносії вони можуть лише там, де є відповідна інфраструктура.
"А якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, то стає очевидним, що без російського постачання неможливо забезпечити надійного енергопостачання країни", – наголосив очільник МЗС Угорщини.
Також у виданні додають, що заява Сійярто пролунала після того, як президент США Дональд Трамп поставив умову для введення нових санкцій проти Росії: НАТО має відмовитися від російських енергоносіїв.
"Я готовий ввести серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО домовляться і почнуть робити те саме, а також коли всі країни НАТО ПРИПИНЯТЬ КУПУВАТИ НАФТУ В РОСІЇ", – заявив Трамп минулого тижня на своїй платформі Truth Social.
Ця вимога була висунута після низки термінів, які Трамп встановив для Москви, щоб вона досягла прогресу в припиненні війни з Україною, але які минули без подальших дій. Водночас деякі союзники засумнівалися, чи він серйозно хоче посилити тиск на диктатора Володимира Путіна, чи просто перекладає відповідальність на Європу.
У виданні зазначили, що угорська державна компанія MOL Group щорічно імпортує близько 5 млн тонн нафти через нафтопровід "Дружба", постачаючи сиру нафту на нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині. Ці дві країни найрішучіше протистояли закликам припинити імпорт енергоносіїв з Росії.
До того ж там вказали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є одним із найближчих ідеологічних союзників Трампа в Європі й регулярно висловлює йому свою підтримку. Орбан також різко критикує Україну, зберігаючи при цьому дружні відносини з Кремлем.
Польща до Росії: "Ви були попереджені", тож не "скигліть", якщо ваші літаки будуть збиті в повітряному просторі НАТО
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський дорікає Москві за "нездатність жити в мирі" зі своїми сусідами після серії вторгнень у повітряний простір НАТО, пише видання Politico.
"Росія не повинна скаржитися в ООН, якщо її ракети або літаки будуть збиті після вторгнення в повітряний простір НАТО, попередив Москву в понеділок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський", – пише американське медіа.
фото: ocg.org.ua.
Глава МЗС Польщі виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку. Саміт був скликаний після того, як 19 вересня три російські військові літаки на 12 хвилин вдерлися в повітряний простір Естонії, після чого були відбиті італійськими літаками F-35, що представляють НАТО.
"У мене є тільки одне прохання до російського уряду: якщо ще одна ракета або літак без дозволу, навмисно або випадково, вдереться в наш повітряний простір, буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приїжджайте сюди, щоб скаржитися на це. Ви були попереджені", – сказав Сікорський.
У виданні пояснюють, що вторгнення в Естонію відбулося після того, як на початку цього місяця Росія відправила безпілотники в Польщу і Румунію, що змусило НАТО оголосити підвищену бойову готовність по всій Європі.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у понеділок, що Варшава буде збивати ворожі літаки, які вдеруться в повітряний простір Польщі.
"Я хочу висловитися дуже чітко. Ми без обговорень приймемо рішення збивати летючі об'єкти, які порушать нашу територію і пролетять над Польщею. Тут немає місця для дискусій", – заявив Туск на пресконференції.
