В ООН заявили про "жахливі втрати серед мирних жителів" України за весну 2024 року
Бойові дії цієї весни призвели до значних втрат серед цивільного населення, особливо в Харкові та області. Причому у травні жертв було найбільше
Про це йдеться у повідомленні на сайті ООН.
Відповідно до звіту серед загиблих – 23 дитини (12 хлопців та 11 дівчат). ООН також зазначає, що протягом весни щонайменше 1760 цивільних українців було поранено через російські обстріли (з них — понад 100 дітей).
Зазначається тако, що безперервні атаки РФ призвели до вимушеного переміщення населення і руйнування будинків і підприємств.
Основною причиною загибелі людей були ракетні атаки, які найчастіше здійснювалися повторно через незначний проміжок часу. Простіше кажучи, РФ кидала ракету й вичікувала, коли на місце прибудуть рятувальники й медики. Після цього окупанти кидали ще одну ракету в те ж саме місце, сподіваючись убити якомога більше людей.
"П’ять хвиль атак на енергетичну інфраструктуру призвели до жертв серед цивільного населення та значних відключень електроенергії для мільйонів людей по всій країні, що призвело до каскадних наслідків для водопостачання, мобільного та інтернет-з’єднання, а також громадського транспорту. Повний вплив атак на енергетичну інфраструктуру стане очевидним лише цієї майбутньої зими, коли скорочення генеруючих потужностей України може залишити багатьох без доступу до опалення та інших послуг, необхідних для їхнього виживання", – зазначила голова місії ООН Даніель Белль.
- Російські окупанти 3 липня атакували КАБами Київський район Харкова, внаслідок чого дістали поранення 6 людей, серед них 8-річний хлопчик.
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