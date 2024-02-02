З €50 млрд наданих ЄС, 33 – це позика, а Зеленський ще роздумує над тим, чи звільняти Залужного. Акценти світових ЗМІ 2 лютого

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 2 лютого.

Як вдалося заставити Орбана голосувати за допомогу Україні та чому це важливо

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Важливою темою про яку написали чи не всі світові ЗМІ – новий пакет допомоги від ЄС Україні, який становить 50 млрд євро. До цього були сумніви, чи зможуть великі країни ЄС дотиснути лідера Угорщини Віктора Орбана, який до останнього не хотів погоджуватися з цим, та все ж 1 лютого це вдалося зробити.

У CNN пишуть, що кошти були заблоковані з грудня після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на угоду на попередньому саміті.

"Нездатність досягти угоди стала б серйозним ударом для України в той час, коли росіяни почали новий наступ, маючи більше техніки і людей. Тим часом військова допомога від Сполучених Штатів вичерпалася на тлі триваючої боротьби у Вашингтоні щодо майбутнього фінансування Києва", - відзначають американські журналісти.

В офіційному тексті, опублікованому Радою ЄС , говориться, що 27 держав-членів схвалили 50 млрд євро (54 млрд доларів), які будуть направлені Україні з 2024 по 2027 рік. У тексті детально зазначено, що 33 млрд євро "у вигляді позик" і 17 млрд євро "безповоротної підтримки", яка може бути "генерована із заморожених російських активів". У тексті неодноразово згадується про те, що гроші використовуються в рамках шляху України до вступу до блоку.

"ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", - сказав президент Ради ЄС Шарль Мішель.

Високопоставлений європейський дипломат сказав CNN, що угода, узгоджена між 27 членами блоку, "за потреби" вимагатиме щорічного обговорення та перегляду через два роки. Вони пояснили, що це формулювання було вирішальним, оскільки не дало Орбану повного вето на пізніше.

Раніше європейські чиновники побоювалися, що Орбан продовжить блокувати угоду не лише через заморожені Брюсселем гроші для Угорщини, а й через його надзвичайно близькі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

У BBC написали, що президент України Володимир Зеленський привітав нове фінансування, зазначивши, що воно зміцнить економічну та фінансову стабільність країни. А у Мінекономіки України повідомили, що очікують перший транш у березні.

Про угоду було оголошено менше ніж через дві години після початку саміту, що здивувало багатьох спостерігачів, які очікували, що переговори триватимуть набагато довше через глибину розбіжностей між Орбаном та іншими лідерами ЄС. До того ж, ЄС затримав 20 мільярдів євро для Угорщини через занепокоєння щодо прав людини та корупції в країні.

"Я думаю, що це буде заохоченням для Сполучених Штатів також внести свою справедливу частку", – сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Британські журналісти відзначають, що цей пакет фінансування ЄС не для фронту, а для життя в тилу.

"Війна є дорогою справою, і бюджетні надходження в Україні поглинаються на фінансування бойових дій. Але українському уряду все одно потрібно платити пенсії, державні зарплати – аж до того, щоб світло в домах продовжувало світити", - відзначають у BBC і додають, що забезпечення якомога більш нормального життя громадян є життєво важливим для уряду, щоб зберегти внутрішню підтримку військових зусиль.

Також на саміті йшлося про артилерію для України. Раніше цього тижня ЄС визнав, що зможе доставити лише 52% з мільйона боєприпасів, які він обіцяв надіслати до березня.

У The Guardian відзначили, що узгодження нової допомоги – це також сигнал для Путіна, що Європа не втомилася від війни.

"Меседж ясний: Росія не може розраховувати на втому європейців у їхній підтримці України", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що це рішення має "історичний масштаб" і продемонструє Володимиру Путіну, що розмови про "втому чи ослаблення підтримки" – це лише брехня.

Британські журналісти додають, що Орбан нарешті піддався тиску і угода була врятована після серії 11-годинних зустрічей з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також президентами Європейської комісії та Ради Урсулою фон дер Ляєн і Шарль Мішелем.

"Я думаю, що він не бачив більше варіантів, тому і погодився", - повідомило одне високопоставлене джерело The Guardian щодо позиції Обрана.

Також там пишуть, що Орбан знав, що гра для нього закінчилася в четвер вранці, коли його запросили на зустріч перед самітом із кількома лідерами незадовго до 9:30 ранку.

"Під час телефонних дзвінків йому сказали, що його ніхто не підтримує, і він хотів перевірити це віч-на-віч. Він отримав відповідь. Він був повністю ізольований", – повідомило джерело в одній з делегацій.

До 11.30 угода була укладена після додавання двох нових пунктів до офіційного комюніке про угоду.

"Орбан нічого не отримав", — повідомило джерело, близьке до присутніх у кімнаті.

У Politico пишуть, що перша публічна реакція Орбана на угоду з’явилася в дописі у на сторінці прем’єра у Facebook , де він сказав: "Ми впоралися! Угорці не можуть давати гроші українцям! Ми ​​не беремо участі у війні, ми не відправляємо зброю, ми все ще на стороні миру!"

У Bloomberg написали, що погодження допомоги всіма членами ЄС дозволило уникнути розколу всередині ЄС, приховавши зростаючу стурбованість тим, що підтримка Києва Заходом розколюється.

Лідери блоку заявили, що цей прорив має надіслати сигнал Вашингтону.

"Американський президент — справді хороший друг і союзник, який намагається отримати схвалення в Конгресі", — сказав канцлер Німеччини Шольц журналістам. "Я сподіваюся, що сьогоднішнє повідомлення допоможе йому трохи легше вдома виконувати його розпорядок дня".

Цікаво, що після оголошення угоди угорський форинт зріс на 0,2% по відношенню до євро, змінивши падіння, яке спостерігалося через побоювання щодо наслідків пов’язаних з відомою Орбана голосувати. А от міжнародні облігації України були найбільшими у зростанні серед доларових боргових зобов’язань країн, що розвиваються.

Сенатори США можуть наступного тижня попередньо проголосувати за виділення 61 млрд доларів Україні

Фото: reuters

За океаном справи з голосуванням конгресменів щодо великого військового пакету, який включає і 61 млрд доларів для України, поки рухаються дуже повільно. Однак, як відзначає The New York Times, лідер більшості в Сенаті сенатор Чак Шумер пообіцяв провести пробне голосування до середи щодо цієї угоди, яка включає також імміграційні питання, однак перспективи вдалого голосування залишаються туманними через спротив республіканців.

Обіцянка Шумера прозвучала, коли невелика група сенаторів-республіканців і демократів поспішила завершити план стримування міграції через кордон США з Мексикою, який республіканці вимагали поєднати з будь-якою подальшою допомогою Києву проти російської агресії.

Лідери обох партій у Сенаті назвали нову угоду про кордон найкращим шансом за десятиліття вирішити нерозв’язну проблему імміграції, і президент Байден її схвалив. Але праві республіканці, підбурювані колишнім президентом Дональдом Трампом, засудили її як надто слабку, що спонукало спікера Майка Джонсона назвати її "мертвою" після прибуття в Палату представників і вказати, що вона може не пройти через Конгрес.

Оскільки учасники переговорів ще не оприлюднили текст своєї угоди, поки що неясно, чи приймуть її чи відхилять республіканці в Сенаті. Шумер сказав, що готовий текст угоди буде опублікований "не пізніше неділі", щоб дати сенаторам достатньо часу, щоб вивчити її перед першим голосуванням, яке очікується до середи.

"Ми дуже близько підійшли до голосування", — сказав Шумер у Сенаті, стверджуючи, що майбутній законопроєкт стане життєво важливим інструментом, який "дозволить нам вирішувати численні кризи по всьому світу".

"Вирішувати ці виклики нелегко, але ми не можемо просто ухилитися від своїх обов’язків лише тому, що завдання складне", — додав він.

Ця угода ускладнить надання мігрантам притулку в Сполучених Штатах, збільшить можливості затримання, посилить депортацію осіб, які прагнуть в’їхати в країну без дозволу, і закриє американо-мексиканський кордон для нових в’їздів, якщо перетин перевищить певний рівень.

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Американські журналісти додають, що Україна покладається на іноземну фінансову допомогу для приблизно половини свого національного бюджету та на іноземну військову допомогу для більшості боєприпасів і зброї для своєї повномасштабної війни проти Росії, яка зараз наближається до кінця другого року.

Без допомоги Україна була б змушена випустити облігації під захмарно високі відсотки. А допомога зменшує ймовірність того, що Україна буде змушена друкувати гроші для фінансування бюджету, ризикуючи гіперінфляцією.

Зеленський має інше бачення війни, ніж Залужний

Фото: Офіс президента України

Також у міжнародних ЗМІ продовжують писати про імовірне звільнення головного генерала України Валерія Залужного. The Washington Post написала, що бажання президента Зеленського оновити військову вертикаль у критичний час війни, може мати негативні наслідки як всередині країни, так і зовні.

"Швидка та негативна реакція у військових лавах, побоювання серед деяких чиновників у Києві та невизначеність на Заході, каже про те, що усунення Зеленським популярного генерала може призвести до зворотних наслідків – дозволяючи Москві скористатися нестабільністю. Це також може завдати удару по моральному духу військових на передовій, особливо тому, що досі не було публічного пояснення щодо очікуваного звільнення Залужного", - кажуть американські журналісти.

У розмові Зеленського та Залужного, яку описав знайомий з переговорами високопосадовець на умовах анонімності, генерал виклав деякі напутні думки про проблеми, які дістануться його наступнику, — пояснюючи, чому швидке покращення позиції України на поле бою малоймовірно.

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Він начебто відзначив, що новий командир все одно воюватиме з більшою, краще озброєною силою у війні, яка зайшла в глухий кут. Новому командиру все одно знадобиться потужний приплив додаткових солдатів, щоб компенсувати втрати та відповідати плану Росії направити до бою ще 400 000 солдатів. Тому українським силам знадобиться більше: зброї, боєприпасів, техніки та іншої техніки. Залужний не був злий через своє звільнення, сказав високопосадовець.