Зеленський звинуватив Фіцо у допомозі Путіну послабити Європу, а на війні в Україні загинули чи були поранені понад 1000 військових КНДР. Акценти світових ЗМІ 24 грудня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 грудня.

Зеленський звинуватив Фіцо у допомозі Путіну послабити Європу

Роберт Фіцо, Фото: gettyimages

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо послаблює Європу, допомагаючи російському лідеру Володимиру Путіну фінансувати війну проти України, пише Politico.

Як нагадує видання, Фіцо зустрівся з Путіним у неділю в рамках спроби забезпечити постійний доступ до дешевого російського викопного палива, оскільки термін дії великої угоди, яка дозволяє імпорт через Україну, завершується в кінці року.

"[Фіцо] хоче мати справу з Росією, і це те, що йому вигідно. Це дійсно велике питання безпеки – як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим йому платять, і чим він платить? – поставив запитання Зеленський. – Москва надає значні знижки Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не є безкоштовними – платежі Росії здійснюються коштом суверенітету або непрозорими схемам".

Зеленський також повідомив, що деталі цього фінансування були розкриті під час зустрічі європейських лідерів у Брюсселі 19 грудня.

"Лідери зауважили, що Фіцо не хоче брати участь у спільній європейській роботі з енергетичної незалежності або шукати заміну російському газу, а скоріше хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи, маючи на увазі, що він хоче допомогти Путіну заробити гроші для фінансування війни та ослаблення Європи", – зауважив український президент.

Тим часом Фіцо після зустрічі з Путіним заявив, що той "підтвердив готовність Росії продовжувати постачання газу до Словаччини", хоча це у підсумку залежатиме від рішення Києва.

Разом з тим сотні людей зібралися перед будівлею уряду Словаччини в Братиславі в понеділок у другій половині дня, щоб висловити протест щодо поїздки Фіцо до Москви.

"Через Фіцо Путін посилює ослаблений вплив Росії, пропаганду і гібридну війну проти Словаччини та її справжніх союзників", – заявив організатор протесту під назвою "Досить Росії" в інтерв'ю чеському виданню Novinky.

Зеленського своєю чергою звинуватив двох лідерів у тому, що вони не розголошують того, що обговорювали під час зустрічі, оскільки "бояться реакції громадськості". Інші європейські лідери також розкритикували Фіцо за його зустріч з Путіним, назвавши цей крок "зрадою".

"Як дешево коштує ваша любов? – запитав президент Литви Гітанас Науседа і додав: – Є ті, хто приїжджає в Росію з любов'ю і відчуває себе отруєним газом, щоб зустрітися з військовим злочинцем. Це не шлях Литви. Ми обираємо енергетичну незалежність і реальні ринкові ціни – без жодних політичних умов".

Лідер словацької опозиції Міхал Шимечка заявив, що вважає цей візит "підривом словацьких інтересів і зрадою наших партнерів".

"Замість того, щоб вести переговори з Україною та Європейською комісією, він створив політичний конфлікт, що є найгіршим з усіх можливих результатів", – наголосив він.

А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський засудив візит Фіцо до Москви, заявивши, що його уряд "забезпечив незалежність від російських енергоносіїв, щоб нам не довелося плазувати перед масовим вбивцею".

"Роберт Фіцо щойно поцілував перстень масового вбивці в Кремлі, – заявила чеська депутатка Європарламенту від ЄНП Дануша Нерудова. – Це зрада і ще один аморальний крок, який слугуватиме російським інтересам. Роберт Фіцо – це ризик для нашої безпеки".

Натомість речник Єврокомісії відмовився коментувати поїздку Фіцо до Москви, але заявив, що ЄС "готовий" до очікуваного припинення постачання російського газу через Україну 1 січня і що його вплив буде обмеженим.

На війні в Україні загинула 1000 військових КНДР

Як заявляє Південна Корея, понад 1000 північнокорейських солдатів були вбиті або поранені з того часу, як їх відправили воювати разом з російськими військами в Україні, повідомляє The Guardian.

"За нашими оцінками, північнокорейські війська, які нещодавно вступили в бій з українськими силами, зазнали близько 1100 втрат", – йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКШ) Південної Кореї.

Як зазначає видання, в ОКШ не вказували, скільки саме військових загинуло в боях, але ці заяви підкреслюють ризики, які несуть неперевірені збройні сили Північної Кореї, на тлі повідомлень про те, що режим готовий відправити подальше підкріплення в Україну.

Минулого тижня шпигунське агентство Південної Кореї заявило, що щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців загинули з моменту відправки в бойові дії цього місяця.

За словами члена парламенту Південної Кореї Лі Сонг Квен, сказаними після зустрічі з представниками розвідки, велика кількість жертв може бути пов'язана з "незнайомим середовищем на полі бою, де північнокорейські війська використовуються як витратні штурмові підрозділи, а також з їхньою недостатньою спроможністю протистояти атакам безпілотників".

Розгортання північнокорейських солдатів ознаменувало різку ескалацію війни в Україні, оскільки Кремль звернувся до свого союзника, щоб посилити свої сили в прикордонному Курському районі, де українські війська захопили територію цього року. Це також стало демонстрацією спроб Путіна розширити конфлікт шляхом прямого залучення до бойових дій третьої країни.

Тим часом український президент Володимир Зеленський написав, що існують ризики "надсилання Північною Кореєю додаткових військ і військової техніки до російської армії". Він сказав, що, за попередніми українськими даними, кількість вбитих і поранених північнокорейських солдатів у Курській області вже перевищила 3 тисячі.

The Guardian підкреслює, що колись неймовірна перспектива участі північнокорейських солдатів у війні в Європі стала реальністю через кілька місяців після того, як Путін і Кім Чен Ин підписали пакт про взаємну оборону на саміті в Пхеньяні в червні.

Хоча деталі угоди не розголошуються, аналітики вважають, що північнокорейський лідер хоче отримати доступ до російських ракетних технологій та інших військових ноу-хау в обмін на надання своїм військам боєприпасів, зброї та підкріплень.

За даними американських і південнокорейських офіційних осіб, на допомогу Росії у війні було розгорнуто до 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Пхеньян також відправив понад 10 тисяч контейнерів з артилерійськими снарядами, протитанковими ракетами, а також механізовані гаубиці і ракетні установки.

У відповідь Південна Корея і Україна заявили минулого місяця, що поглиблюватимуть співпрацю у сфері безпеки, а президент Південної Кореї Юн Сук Йол, якому зараз оголошено імпічмент, відмовився виключити можливість надання Києву зброї.

Південна Корея є великим експортером зброї, але має давню політику не надсилати зброю країнам, які перебувають у конфлікті.

Тим часом Північна Корея в офіційних заявах не згадувала про розгортання своїх військ або постачання зброї, але минулого тижня вона звинуватила США та їхніх союзників у "безрозсудній провокації" за критику її матеріальної підтримки Росії.

У заяві, оприлюдненій Вашингтоном, союзники України закликали Північну Корею "негайно припинити будь-яку допомогу в агресивній війні Росії проти України, зокрема шляхом виведення своїх військ".