Зміна політики Трампа та яка "фантастична жінка" могла вплинути на погіршення його ставлення до Путіна. Акценти світових ЗМІ 25 вересня

Зміна політики Трампа щодо України залишає Європу у скрутному становищі

На зміну риторики президента США щодо війни в Україні та порівняння Росії з паперовим тигром привернула увагу практично усіх провідних ЗМІ. "Зміна політики Трампа щодо України залишає Європу у скрутному становищі", – пише Bloomberg.

У той час, як новий оптимістичний погляд Дональда Трампа на перспективи Києва у війні проти Росії Україна та її союзники сприйняли зі здивуванням, з'явилися ознаки знайомого кроку президента США — посилення тиску не на Росію, а на Європу", – повідомляє видання.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп, фото: gettyimages

Видання відзначає, що президент США не запропонував жодних нових кроків США на підтримку Києва, залишивши це на розсуд союзників у Європі. Також він не згадав про нові кроки щодо посилення санкцій проти Росії.

"Його твердження про те, що Україна може повернути собі – за підтримки Європи – 20% своєї території, втраченої Росією, суперечить більшості оцінок союзних розвідок, які вважають кривавий глухий кут найбільшим, на що може сподіватися кожна зі сторін на цей момент", – зазначає Bloomberg.

Видання також нагадує, що Кремль різко посилив удари по Україні з моменту зустрічі Путіна та Трампа на Алясці для обговорення мирної угоди.

Американський дипломат Курт Волкер, який був спеціальним посланцем з переговорів щодо України під час першого терміну Трампа вважає, що слова про те, що Росія може бути "паперовим тигром", президент США "насправді просто намагається залізти Путіну під шкіру".

"Але він не натякає, що збирається щось із цим робити", – уточнив Волкер.

Путін дійшов висновку, що військова ескалація — це найкращий спосіб змусити Україну до переговорів на його умовах, і що Трамп навряд чи зробить щось для посилення обороноздатності Києва, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

Щодо Путіна, Трамп "все ще хоче укласти угоду і на її завершенні заробити гроші", що можуть ускладнити нові санкції, вважає Волкер.

На зміну риторики Трампа могла вплинути "фантастична жінка" Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн стала єдиними європейським посадовцем, який регулярно особисто спілкується з Дональдом Трампом. Видання Politico відзначає, що голові ЄК вдалось завоювати повагу Трампа і саме вона є тим політиком, який може особисто зателефонувати президенту США. Саме це вона зробила, коли у серпні внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля делегації ЄС у Києві.

"Той факт, що фон дер Ляєн і Трамп спілкуються безпосередньо, має дедалі більше геополітичного значення", – пише видання. При цьому зазначає, що два лідери почали активно спілкуватись з червня цього року.

Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025), фото: president.gov.ua

"Трамп щедро обсипає фон дер Ляєн компліментами на кшталт "фантастична" та "неймовірна" , а європейські дипломати вважають, що хімія між ними відіграє певну роль у погіршенні позиції Трампа щодо Путіна, – йдеться у статті. – Несподівано різка зміна тону Трампа у вівторок щодо Путіна (він зобразив Росію "паперовим тигром", який намагається зрівнятися з "великим духом" українців) відбулася після розмов як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з фон дер Ляєн".

Річ у тім, що для американських дипломатів завжди було складне питання "Кому ви телефонуєте в Європі?" з огляду на відому фрагментованість керівництва ЄС. Тож тепер саме Урсула фонд дер Ляєн може стати єдиним обличчям і голосом Європи.

" Ці стосунки означають, що їй все ще доведеться йти на великі поступки США, зокрема у сфері торгівлі та великих технологічних компаній, але коли справа доходить до ключових інтересів безпеки, чиновники ЄС вважають, що вона бере участь у переговорах", – пише Politico.

Один з чиновників ЄС заявив, що ключовим поворотним моментом у відносинах фон дер Ляєн та Трампа став саміт G7 16-17 червня в Кананаскісі (Канада), вони провели двосторонню зустріч, присвячену просуванню торгівельної угоди між ЄС і США. Хоча торгівельну угоду в Європі широко розцінюють як принизливо однобоку, стиль переговорів фон дер Ляєн все вразив досвідченого магната нерухомості: Трамп погрожував захмарними тарифами на європейські товари, а фон дер Ляєн торгувалася з ним.

"Він почав з 35 [відсотків], потім 29, потім 25", – сказав чиновник ЄС. "Зрештою, як усім відомо, вони досягли 15%".

На їхній наступній зустрічі у Вашингтоні, де фон дер Ляєн була в оточенні інших європейських лідерів, Трамп публічно пожартував: "Я думаю, що ви можете бути впливовішою за всіх цих хлопців за цим столом".

"У межах відомої своєю безладністю ієрархії керівництва ЄС, що поширюється на численні національні уряди та брюссельські інституції, фон дер Ляєн перемогла. Під час серпневого візиту європейських лідерів до Білого дому вона була єдиною інституційною фігурою ЄС. Звичне поєднання "двох осіб за ціною одного" з президентом Європейської ради зникло. Послання було чітким: Брюссель удосконалює свій трансатлантичний голос. Фон дер Ляєн, можливо, не говорить від імені всієї Європи, але саме вона все частіше відповідає на дзвінки. І саме їй передзвонює Трамп", - підсумовує видання.