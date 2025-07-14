Проблема останньої милі: американіст Довгополий про три питання, які стоять перед Келлогом

Про це в ефірі Еспресо сказав кандидат історичних наук, американіст, співробітник

Секретаріату ООН (1987-2019) Дмитро Довгополий.

"Візит Келлога є дуже цікавим. Але я б сказав, що першопричиною цього візиту є сама адміністрація Трампа. У комунікаціях існує таке поняття - проблема останньої милі, коли збирається масив інформації, але на останньому етапі, так званій останній милі, ця інформація не доходить до споживача", - зазначив Довгополий.

За словами колишнього співробітника Секретаріату ООН, глава держави отримує інформацію з трьох джерел - від військових, дипломатів і розвідників.

"Що маємо зараз у Трампа? Військові - незрозуміло, що з Геґсетом і зупинками постачання в Україну, тобто їм не можна довіряти. Дипломати - минулого тижня розпочалася руйнація Держдепартаменту, три з половиною тисячі співробітників звільняють, посла в Києві немає. Розвідники - за даними The New York Times, на фронті маємо 12 резидентур ЦРУ, але національну розвідку США очолює Тулсі Габбард, яка має відкрито проросійську позицію. Тобто потрібно посилати когось незалежного, щоб зібрати інформацію й зрозуміти, що насправді відбувається в Україні", - пояснив Довгополий.

Кандидат історичних наук припустив, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог має реальні завдання - і це три ключових питання.

"Перше - реальна ситуація на фронті. Вчора була заява Зеленського, в якій він запевнив, що говоритиме правду й лише правду. Друге - реальні потреби: що саме потрібно постачати. Третє - про що прямо не говорять - яка внутрішня ситуація в Україні. Які настрої, який баланс сил, кого підтримувати, а кого - ні. Тобто вважаю, що саме відповіді на ці три питання є найважливішими, а не меседжі, які Келлог може привезти", - наголосив Довгополий.