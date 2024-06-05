Прокуратура Болгарії допомагатиме з розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні
Болгарські прокурори долучилися до розслідування ймовірних убивств військовополонених і цивільних громадян російськими окупантами у Луганській і Донецькій областях України у 2022 році
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на болгарське державне інформаційне агентство.
Зазначається, що за цим фактом болгарська прокуратура почала досудове провадження.
Про участь Болгарії в розслідуванні стало відомо після того, як Софія підтримала пункт Формули миру президента України Володимира Зеленського, який передбачає відновлення справедливості й переслідування за воєнні злочини, скоєні російськими силами в Україні.
Державне агентство нацбезпеки Болгарії повідомило, що розслідування почали, базуючись на даних про вчинення воєнних злочинів в Україні найманцями російської ПВК Вагнера.
- Президент Болгарії Румен Радев вважає, що перемога України у війні проти Росії є неможливою. Він також пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
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