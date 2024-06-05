Прокуратура Болгарії допомагатиме з розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на болгарське державне інформаційне агентство.

Зазначається, що за цим фактом болгарська прокуратура почала досудове провадження.

Про участь Болгарії в розслідуванні стало відомо після того, як Софія підтримала пункт Формули миру президента України Володимира Зеленського, який передбачає відновлення справедливості й переслідування за воєнні злочини, скоєні російськими силами в Україні.

Державне агентство нацбезпеки Болгарії повідомило, що розслідування почали, базуючись на даних про вчинення воєнних злочинів в Україні найманцями російської ПВК Вагнера.