Протести в Грузії не перетворилися на нову Революцію троянд, тому що дії "Грузинської мрії" дали плоди, - активістка Кахіані

Про це розповіла засновниця української молодіжної організації Грузії "Світанок" Теона Кахіані в проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

"Це зараз (протести в Грузії, - ред.) фактично єдина форма висловлення свого протесту, прояву думки громадської. Воно не перетворилося (на нову Революцію троянд, - ред.) через дуже багато насправді причин, в першу чергу, напевно, через брак об'єднання опозиції, через брак єдиного лідера, можливо, через брак узгодженості між політичними силами, опозиційними, звичайно", - сказала вона.

Водночас Теона Кахіані зауважила, що деструктивні дії “Грузинської мрії” всередині країни дали свої плоди.

"А також через те, що процес, який триває від 2012 року, мається на увазі ця внутрішня деформація всіх і всього з боку “Грузинської мрії”, вона дала свої результати", - вважає засновниця української молодіжної організації Грузії "Світанок".