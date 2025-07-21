Протести в Грузії не перетворилися на нову Революцію троянд, тому що дії "Грузинської мрії" дали плоди, - активістка Кахіані
Теперішні протести в Грузії не перетворилися на нову Революцію троянд, зокрема, через брак об’єднаної опозиції та єдиного лідера
Про це розповіла засновниця української молодіжної організації Грузії "Світанок" Теона Кахіані в проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.
"Це зараз (протести в Грузії, - ред.) фактично єдина форма висловлення свого протесту, прояву думки громадської. Воно не перетворилося (на нову Революцію троянд, - ред.) через дуже багато насправді причин, в першу чергу, напевно, через брак об'єднання опозиції, через брак єдиного лідера, можливо, через брак узгодженості між політичними силами, опозиційними, звичайно", - сказала вона.
Водночас Теона Кахіані зауважила, що деструктивні дії “Грузинської мрії” всередині країни дали свої плоди.
"А також через те, що процес, який триває від 2012 року, мається на увазі ця внутрішня деформація всіх і всього з боку “Грузинської мрії”, вона дала свої результати", - вважає засновниця української молодіжної організації Грузії "Світанок".
- 15 квітня стало відомо, що в Грузії звільнили близько 700 державних службовців із різних відомств за їхню підтримку проєвропейських протестів, які розпочалися з грудня 2024 року.
- 21 червня посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що наразі євроінтеграція держави до блоку зупинена, і Тбілісі може надовго втратити свій шанс на членство.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 42
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.99
- Актуальне
- Важливе