Протести у Лос-Анджелесі: адміністрація Трампа наказала припинити розгортання 2 тис. нацгвардійців

Про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл, повідомляє The Associated Press із посиланням на джерела.

Мова йде про приблизно 2 тисячі військовослужбовців, чию участь у місії вирішено завершити. Загалом у місті було задіяно до 4 тисяч гвардійців, а також близько 700 морських піхотинців.

Поки що невідомо, скільки саме військових залишаться на місці й як довго триватиме їхня присутність. Їхнє завдання полягало, зокрема, в охороні федеральних установ і забезпеченні безпеки під час дій імміграційних служб, включаючи арешти.

Нагадаємо, підрозділи Нацгвардії були перекинуті до Лос-Анджелеса на тлі масштабних протестів, які розгорнулися внаслідок випадків надмірного застосування сили з боку правоохоронців.

Протести в США через міграційну політику Трампа Напруженість у США загострюється з суботи, 8 червня, коли Трамп наказав направити 2000 військовослужбовців нацгвардії до Лос-Анджелеса для приборкання заворушень, спровокованих міграційними рейдами. У понеділок Пентагон заявив про плани подвоїти цей контингент до 4000. 10 червня на тлі протестів проти міграційної політики Трампа міністерство оборони США додатково розгорне близько 700 морських піхотинців у Лос-Анджелесі. Губернатор Каліфорнії вже заявив, що Трамп відверто зловживає владою. Сам Дональд Трамп повідомив, що національна гвардія покине Каліфорнію відразу як зникне небезпека, водночас глава Пентагону Піт Геґсет очікує, що військовослужбовці пробудуть в Лос-Анджелесі протягом 60 днів. Від вечора 10 червня у центрі Лос-Анджелеса ввели комендантську годину на кілька днів через надзвичайні ситуації пов'язані з імміграційними протестами. У центрі Лос-Анджелеса з 20:00 11 червня запроваджено комендантську годину. Правоохоронці намагаються розігнати протестувальників, використовуючи коней та стріляючи в них гумовими кулями.



