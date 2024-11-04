Прозорість і підзвітність допомоги США: до Києва прибув головний інспектор Держдепартаменту Карделл Річардсон
У понеділок, 4 листопада, до Києва прибув представник Держдепартаменту США з питань забезпечення прозорості та підзвітності допомоги США Україні Карделл Річардсон
Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.
"Сьогодні посол Брінк вітала головного інспектора Держдепартаменту США Річардсона в Києві", - йдеться у повідомленні.
За словами Брінк, робота Офісу головного інспектора із забезпечення прозорості та підзвітності допомоги США є важливою частиною зусиль щодо підтримки прагнень України приєднатися до ЄС і НАТО та забезпечення громадської підтримки боротьби України за свободу.
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки протягом 2024 року профінансував 800 мобільних вогневих груп Сил оборони України.
- Актуальне
- Важливе