Прозорість і підзвітність допомоги США: до Києва прибув головний інспектор Держдепартаменту Карделл Річардсон

Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні посол Брінк вітала головного інспектора Держдепартаменту США Річардсона в Києві", - йдеться у повідомленні.

За словами Брінк, робота Офісу головного інспектора із забезпечення прозорості та підзвітності допомоги США є важливою частиною зусиль щодо підтримки прагнень України приєднатися до ЄС і НАТО та забезпечення громадської підтримки боротьби України за свободу.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки протягом 2024 року профінансував 800 мобільних вогневих груп Сил оборони України.



