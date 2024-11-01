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Головна Світ Путін чекає, хто прийде до Білого дому, аби заявити свої претензії щодо зон впливу, - політолог Шлінчак
Ексклюзив

Путін чекає, хто прийде до Білого дому, аби заявити свої претензії щодо зон впливу, - політолог Шлінчак

Ірена Моляр
1 листопада, 2024 п'ятниця
21:32
Світ Байден Путін

Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, зазначив, що Путін хоче розколу ЄС, а також впливати на частину Європи

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росія створює навколо себе коаліції. Коли ми говоримо про 2022 рік, то Росія тоді втягувала лише Білорусь. Зараз бачимо – Іран, Північна Корея, і це може бути ще не кінець. Тобто Росія буде втягувати в коаліції все більше і більше гравців, від яких може залежати та чи інша країна. А також при цьому ще мати всередині Європи "троянських коней", про яких ми постійно говоримо та нагадуємо. І заяви прем'єр-міністра Угорщини Орбана та прем'єр-міністра Словаччини Фіцо – демонстрація того, що в середині ЄС зріють процеси, які дуже нагадують формування так званого Варшавського договору", - зауважив голова правління Інституту світової політики.

За його словами, внаслідок Варшавського договору Радянський Союз впливав на частину європейських держав, і власне цього добивається Путін.

"По-перше, Путін хоче розколу ЄС, а по-друге, хоче впливати на частину Європи. Тому він чекає, хто прийде до Білого дому, щоб заявити свої претензії на ту чи іншу зону впливу. Коли наші західні партнери відтягують свої рішення, то таким чином дають Путін у карт-бланш (необмежені повноваження - ред.), що він може і далі оформлювати подібні коаліції на кшталт Росії з КНДР та продовжувати це робити. Тому треба доносити це до наших західних партнерів, пояснювати, на цьому наполягати. Сподіваюся, що делегація з конгресменів республіканської та демократичної партій, яка приїхала до Києва, ці аргументи почує", - резюмував Віктор Шлінчак.

  • Раніше повідомлялося, що у 2025 році Росія планує збільшити витрати на оборону до "історичного максимуму" й виділити рекордні 13,2 трлн рублів (142 млрд доларів), що становить 6,2% від власного валового внутрішнього продукту.
  • 28 жовтня у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що диктатор Володимир Путін буде змушений змінити спосіб ведення війни проти України, коли російська економіка досягне "перегріву" через витрати Кремля на забезпечення нових військових для поповнення втрат в армії РФ.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Білорусь
Словаччина
КНДР
Радянський Союз
Володимир Путін
Європа
Іран
Угорщина
Війна з Росією
республіканці
Віктор Орбан
США
Роберт Фіцо
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