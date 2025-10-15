Путін не отримав привітання з днем народження від Трампа, – Пєсков
Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор Володимир Путін, який 7 жовтня святкував день народження, досі не отримав вітань від президента США Дональда Трампа
Про це пише російська пропагандистська інформагенція РИА Новости.
Лідер РФ Володимир Путін, якому 7 жовтня виповнилося 73 роки, не отримував привітання з днем народження від свого американського колеги Дональда Трампа, розповів прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков у брифінгу.
"Привітань Путіну з нагоди минулого дня народження від Трампа поки не надходило", - сказав Пєсков.
Хто привітав російського диктатора
Одним із перших Путіна привітав правитель Північної Кореї Кім Чен Ин, він підкреслив роль Росії у формуванні нового світового порядку.
"Мій найдорожчий товариш Володимир Путін, надсилаю вам найщиріші та найтепліші вітання з визначним днем народження. Пхеньян і Москва завжди будуть разом, а наша дружба буде вічною", — йдеться у привітанні.
Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко побажав Путіну міцного здоров’я, щастя, добробуту та невичерпної енергії для досягнення нових успіхів на найвищій державній посаді.
"Принциповість і цілеспрямованість, вірність обов’язку та політична мудрість, виняткова відданість батьківщині і тверда воля у відстоюванні національних інтересів здобули вам всенародне визнання та повагу закордонних колег", — зазначається у його привітанні.
Також у цей день Путіна привітали президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, очільник КНР Сі Цзіньпін та інші лідери.
- 30 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що сказав Володимиру Путіну, що той "погано виглядає", а главу російської ради безпеки Дмитра Медведєва назвав "дурним".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе