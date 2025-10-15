Путін не отримав привітання з днем народження від Трампа, – Пєсков

Про це пише російська пропагандистська інформагенція РИА Новости.

Лідер РФ Володимир Путін, якому 7 жовтня виповнилося 73 роки, не отримував привітання з днем народження від свого американського колеги Дональда Трампа, розповів прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков у брифінгу.

"Привітань Путіну з нагоди минулого дня народження від Трампа поки не надходило", - сказав Пєсков.

Хто привітав російського диктатора

Одним із перших Путіна привітав правитель Північної Кореї Кім Чен Ин, він підкреслив роль Росії у формуванні нового світового порядку.

"Мій найдорожчий товариш Володимир Путін, надсилаю вам найщиріші та найтепліші вітання з визначним днем народження. Пхеньян і Москва завжди будуть разом, а наша дружба буде вічною", — йдеться у привітанні.

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко побажав Путіну міцного здоров’я, щастя, добробуту та невичерпної енергії для досягнення нових успіхів на найвищій державній посаді.

"Принциповість і цілеспрямованість, вірність обов’язку та політична мудрість, виняткова відданість батьківщині і тверда воля у відстоюванні національних інтересів здобули вам всенародне визнання та повагу закордонних колег", — зазначається у його привітанні.

Також у цей день Путіна привітали президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, очільник КНР Сі Цзіньпін та інші лідери.