Путін підписав закон, що забороняє прокат фільмів у РФ, які "дискредитують традиційні духовно-моральні цінності", - ЦПД
Російський диктатор Володимир Путін заборонив транслювати в країні фільми, що "дискредитують традиційні духовно-моральні цінності, та зобовʼязав їх видаляти зі стримінгових сервісів
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
Володимир Путін підписав закон, що забороняє прокат і поширення фільмів, які "дискредитують традиційні духовно-моральні цінності". Згідно з законом такі стрічки також мають бути видалені з усіх стрімінгових сервісів та соцмереж у Росії.
"Ці кроки є частиною системної роботи Кремля з ізоляції російського інформаційного простору та його монополізації державою", - йдеться в повідомленні.
ЦПД зазначив, що російська влада обмежує доступ громадян до світової культури, щоб змусити їх споживати лише російський контент, який повністю підконтрольний державі.
- 29 липня ексрадник російського диктатора Володимира Путіна висунув ініціативу щодо створення державного VPN-сервісу, метою якого є блокування доступу до зарубіжних "екстремістських" ресурсів.
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