Путін підписав закон, що забороняє прокат фільмів у РФ, які "дискредитують традиційні духовно-моральні цінності", - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

Володимир Путін підписав закон, що забороняє прокат і поширення фільмів, які "дискредитують традиційні духовно-моральні цінності". Згідно з законом такі стрічки також мають бути видалені з усіх стрімінгових сервісів та соцмереж у Росії.

"Ці кроки є частиною системної роботи Кремля з ізоляції російського інформаційного простору та його монополізації державою", - йдеться в повідомленні.

ЦПД зазначив, що російська влада обмежує доступ громадян до світової культури, щоб змусити їх споживати лише російський контент, який повністю підконтрольний державі.