"Путін розуміє лише силу": обраний президент Фінляндії Стубб заявив про необхідність постійної підтримки України

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Під час Мюнхенської безпекової конференції Зеленський закликав партнерів до надання більшої військової допомоги.

Стосовно цього, відповідаючи на запитання журналістів, чи не підвів Захід у підтримці України, Стубб заявив: "Якби Захід не підтримав Україну, вона б більше не існувала".

За словами Стубба, який обіймав посаду очільника МЗС у 2008 році, під час російського вторгнення в Грузію, для Володимира Путіна Грузія була другорядною проблемою, тоді як війна в Україні - ні.

"Ця війна занадто велика для Путіна, щоб зазнати поразки, і саме це робить її досить проблематичною", - наголосив президент Фінляндії.

Стубб наголосив, що як економічна, так і військова підтримка України має бути безперервною, зазначивши, що наразі актуальною проблемою є постачання озброєнь.

"Єдине, що розуміє Путін - це сила. Ви покажете будь-яку слабкість - будь-які м'які елементи - і він нападе", - зауважив фінський президент.

Зокрема, Стубб висловив сподівання щодо того, щоб покарати Росію за війну в Україні та за смерть Олексія Навального буде залучений Китай, який, за словами політика, "зараз знаходиться за кермом у відносинах з Росією".