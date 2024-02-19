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"Путін розуміє лише силу": обраний президент Фінляндії Стубб заявив про необхідність постійної підтримки України

19 лютого, 2024 понедiлок
06:53
Світ Олександр Стубб та Пекка Гаавісто

У неділю, 18 лютого, фінський президент Александр Стубб заявив, що отримав запрошення до Києва після зустрічі із Зеленським на конференції в Мюнхені та пояснив важливість підтримки України Заходом

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Під час Мюнхенської безпекової конференції Зеленський закликав партнерів до надання більшої військової допомоги.

Стосовно цього, відповідаючи на запитання журналістів, чи не підвів Захід у підтримці України, Стубб заявив: "Якби Захід не підтримав Україну, вона б більше не існувала".

За словами Стубба, який обіймав посаду очільника МЗС у 2008 році, під час російського вторгнення в Грузію, для Володимира Путіна Грузія була другорядною проблемою, тоді як війна в Україні - ні.

"Ця війна занадто велика для Путіна, щоб зазнати поразки, і саме це робить її досить проблематичною", - наголосив президент Фінляндії.

Стубб наголосив, що як економічна, так і військова підтримка України має бути безперервною, зазначивши, що наразі актуальною проблемою є постачання озброєнь.

"Єдине, що розуміє Путін - це сила. Ви покажете будь-яку слабкість - будь-які м'які елементи - і він нападе", - зауважив фінський президент.

Зокрема, Стубб висловив сподівання щодо того, щоб покарати Росію за війну в Україні та за смерть Олексія Навального буде залучений Китай, який, за словами політика, "зараз знаходиться за кермом у відносинах з Росією".

  • Нагадаємо, у Фінляндії 11 лютого відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу здобув кандидат від "Коаліційної партії" Олександр Стубб. Відповідаючи на запитання журналістів міжнародних ЗМІ, він зазначив що рішуча підтримка України  з боку Фінляндії продовжуватиметься.
Теги:
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Фінляндія
Війна з Росією
допомога Україні
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