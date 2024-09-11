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Путін вимагає, аби під час візиту до Туреччини його літак супроводжували російські винищувачі, - ЗМІ

Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
06:35
Світ путін

Російський диктатор Володимир Путін вимагає, аби його літак супроводжували російські винищувачі під час поїздки до Туреччини

Зміст

Про це повідомляє Middle East Eye із посиланням на власні джерела.

З минулого року Путін кілька разів відкладав офіційні візити до Туреччини. Посадовці припускали, що він уникав будь-яких країн, які не входили до складу Радянського Союзу з початку війни в Україні. Інші пояснюють це виборами в Росії на початку цього року. Однак, за даними джерел, основною причиною є вимоги Путіна.

Зазначається, що Путін планував здійснити візит до Туреччини під охороною російських бойових літаків, побоюючись, що Україна зможе збити повітряне судно під час польоту.

"Вимога Москви прилетіти з російськими винищувачами, а також, можливо, висадити їх на території Туреччини, є складним питанням, оскільки системи протиповітряної оборони НАТО в країні можуть сприймати такі літаки як ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.

Джерело, знайоме з переговорами, зазначило, що Туреччина навряд чи закриє системи НАТО, щоб задовольнити запит Росії. 

Проте російські вимоги не обмежуються лише винищувачами. Російські чиновники також скаржаться, що три найбільші готельні заклади в Анкарі - Hilton, Sheraton і JW Marriott - належать США. У Кремлі, за словами обізнаних людей, вважають американські готельні мережі небезпечними для Путіна.

Теги:
Росія
Володимир Путін
Туреччина
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