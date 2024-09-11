Путін вимагає, аби під час візиту до Туреччини його літак супроводжували російські винищувачі, - ЗМІ

Про це повідомляє Middle East Eye із посиланням на власні джерела.

З минулого року Путін кілька разів відкладав офіційні візити до Туреччини. Посадовці припускали, що він уникав будь-яких країн, які не входили до складу Радянського Союзу з початку війни в Україні. Інші пояснюють це виборами в Росії на початку цього року. Однак, за даними джерел, основною причиною є вимоги Путіна.

Зазначається, що Путін планував здійснити візит до Туреччини під охороною російських бойових літаків, побоюючись, що Україна зможе збити повітряне судно під час польоту.

"Вимога Москви прилетіти з російськими винищувачами, а також, можливо, висадити їх на території Туреччини, є складним питанням, оскільки системи протиповітряної оборони НАТО в країні можуть сприймати такі літаки як ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.

Джерело, знайоме з переговорами, зазначило, що Туреччина навряд чи закриє системи НАТО, щоб задовольнити запит Росії.

Проте російські вимоги не обмежуються лише винищувачами. Російські чиновники також скаржаться, що три найбільші готельні заклади в Анкарі - Hilton, Sheraton і JW Marriott - належать США. У Кремлі, за словами обізнаних людей, вважають американські готельні мережі небезпечними для Путіна.