"Путін висміює ваші мирні зусилля": Сікорський просив у Келлога відновити поставки зброї США Україні, - The Telegraph
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після російських обстрілів України 4 липня просив спецпредставника президента США Кіта Келлога відновити постачання зброї Києву
Про це пише The Telegraph.
У матеріалі зазначено, що Сікорський зателефонував Келлогу вранці 4 липня. Зокрема, тієї ночі внаслідок атаки росіян була пошкоджена будівля польського консульства в Києві.
"Путін висміює ваші мирні зусилля. Будь ласка, відновіть поставки зенітних боєприпасів в Україну", – сказав тоді глава МЗС Польщі.
Видання стверджує: після розмови Келлог зателефонував Дональду Трампу, і той майже одразу відповів.
"Під час телефонного дзвінка саме попередження про удар по посольству, здавалося, найбільше справило враження на генерала Келлога. Як тризірковий генерал у відставці він знав, що це той тип інциденту, який призводить до ескалації воєн і врешті-решт виходу з-під контролю. Те, що сталося далі, можна розглядати як перше в серії подій, які поклали розворот Трампа щодо України", – наголошує The Telegraph.
У розмові з американським лідером Келлог поінформував його про російську атаку на Україну, у ході якої постраждало посольство союзника по НАТО. Зазначено, що спецпредставник скористався ситуацією та закликав відновити поставки ракет до ЗРК Patriot Києву.
- Російська терористична армія у четвер, 3 липня, запустила по території України ударні безпілотники, а вночі – ракети. В епіцентрі атаки опинився Київ.
- Зокрема, унаслідок російської атаки в ніч проти п’ятниці, 4 липня, було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі в Києві. Польське МЗС висловило Росії ноту протесту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.73Продаж 49.4
- Актуальне
- Важливе