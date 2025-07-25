"Путін висміює ваші мирні зусилля": Сікорський просив у Келлога відновити поставки зброї США Україні, - The Telegraph

Про це пише The Telegraph.

У матеріалі зазначено, що Сікорський зателефонував Келлогу вранці 4 липня. Зокрема, тієї ночі внаслідок атаки росіян була пошкоджена будівля польського консульства в Києві.

"Путін висміює ваші мирні зусилля. Будь ласка, відновіть поставки зенітних боєприпасів в Україну", – сказав тоді глава МЗС Польщі.

Видання стверджує: після розмови Келлог зателефонував Дональду Трампу, і той майже одразу відповів.

"Під час телефонного дзвінка саме попередження про удар по посольству, здавалося, найбільше справило враження на генерала Келлога. Як тризірковий генерал у відставці він знав, що це той тип інциденту, який призводить до ескалації воєн і врешті-решт виходу з-під контролю. Те, що сталося далі, можна розглядати як перше в серії подій, які поклали розворот Трампа щодо України", – наголошує The Telegraph.

У розмові з американським лідером Келлог поінформував його про російську атаку на Україну, у ході якої постраждало посольство союзника по НАТО. Зазначено, що спецпредставник скористався ситуацією та закликав відновити поставки ракет до ЗРК Patriot Києву.