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"Путін висміює ваші мирні зусилля": Сікорський просив у Келлога відновити поставки зброї США Україні, - The Telegraph

Дар'я Куркіна
25 липня, 2025 п'ятниця
15:30
Світ Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після російських обстрілів України 4 липня просив спецпредставника президента США Кіта Келлога відновити постачання зброї Києву

Зміст

Про це пише The Telegraph.

У матеріалі зазначено, що Сікорський зателефонував Келлогу вранці 4 липня. Зокрема, тієї ночі внаслідок атаки росіян була пошкоджена будівля польського консульства в Києві.

"Путін висміює ваші мирні зусилля. Будь ласка, відновіть поставки зенітних боєприпасів в Україну", – сказав тоді глава МЗС Польщі.

Видання стверджує: після розмови Келлог зателефонував Дональду Трампу, і той майже одразу відповів.

"Під час телефонного дзвінка саме попередження про удар по посольству, здавалося, найбільше справило враження на генерала Келлога. Як тризірковий генерал у відставці він знав, що це той тип інциденту, який призводить до ескалації воєн і врешті-решт виходу з-під контролю. Те, що сталося далі, можна розглядати як перше в серії подій, які поклали розворот Трампа щодо України", – наголошує The Telegraph.

У розмові з американським лідером Келлог поінформував його про російську атаку на Україну, у ході якої постраждало посольство союзника по НАТО. Зазначено, що спецпредставник скористався ситуацією та закликав відновити поставки ракет до ЗРК Patriot Києву.

  • Російська терористична армія у четвер, 3 липня, запустила по території України ударні безпілотники, а вночі – ракети. В епіцентрі атаки опинився Київ. 
  • Зокрема, унаслідок російської атаки в ніч проти п’ятниці, 4 липня, було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі в Києві. Польське МЗС висловило Росії ноту протесту.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
МЗС
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Світ про Україну
Дипломатія
Кіт Келлог
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