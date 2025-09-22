Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Путін вважає, що США благословили його поведінку, - Княжицький
Ексклюзив

Путін вважає, що США благословили його поведінку, - Княжицький

Євген Козярін
22 вересня, 2025 понедiлок
20:52
Світ Микола Княжицький

Російський диктатор Володимир Путін використовує те, що він може трактувати як слабкість очільника Білого дому Дональда Трампа

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат Микола Княжицький.

Він прокоментував заяву російського диктатора, що Москва нібито готова реагувати на "будь-які стратегічні загрози" з боку Заходу не словами, а "військово-технічними заходами".

"Я думаю, що він має на увазі, що вам буде те саме, якщо ви будете допомагати Польщі зараз, а не Україні. Очевидно, що він використовує те, що він може трактувати як слабкість Трампа, тому що після кожної зустрічі він все більше і більше використовує зброю проти України, а тепер вже і не проти України, а проти країн НАТО. Я так розумію, що він вважає, що Сполучені Штати Америки фактично благословили таку його поведінку", - заявив нардеп.

Княжицький вважає, що принаймні, якби було щось інакше, чи його хтось стримував, він би діяв інакше. 

"І через те він погрожує іншим країнам, погрожує, але тут вже намагається домовитися з Трампом. Він біснуватий агресор, фюрери завжди себе якось так ведуть. Тут нічого нового ми не очікуємо від його риторики. Ми очікували іншого від риторики і позиції США, і ще очікуємо, бо дуже зацікавлені в цьому союзництві. Але, на жаль, США поки мовчать", - підсумував він.

Теги:
Росія
ЄС
Микола Княжицький
Володимир Путін
Європа
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
Великий ефір Василя Зими
