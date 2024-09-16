Путін збільшив штатну чисельність російської армії на 180 тис. військових
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців РФ на 180 тис. - до 2 млн 389 тис.
Про це повідомляє пропагандистське видання РІА Новини.
Так, згідно з документом, з 1 грудня 2024 року чисельність армії зросте на 180 тисяч осіб - до 2 389 130 людей.
Крім цього, Путін доручив уряду виділити міністерству оборони гроші з бюджету РФ на утримання цих військовослужбовців.
Попереднього разу штатну чисельність армії РФ збільшували у грудні 2023 року на 170 тисяч людей - до 2 209 130, зокрема, 1 320 000 з них - військовослужбовці.
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