Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Путіна, на відміну від Алієва та Ердогана, у Китаї зустрічали з почесним караулом, але без фольклорного ансамблю, - ЗМІ

Путіна, на відміну від Алієва та Ердогана, у Китаї зустрічали з почесним караулом, але без фольклорного ансамблю, - ЗМІ

Анатолій Буряк
31 серпня, 2025 неділя
21:35
Світ Путін в Кремлі

Зустріч у Китаї правителя РФ Володимира Путіна відрізнялася від того, як там прийняли Ільхама Алієва та Реджепа Таїпа Ердогана

Зміст

На це звернув увагу азербайджанський новинний проєкт Budrooo News, підтвердивши такий висновок кадрами офіційної відеохроніки.

Лідерів Азербайджану і Туреччини, що, як і Путін прибули на саміт ШОС, китайська сторона приймала з усіма атрибутами шановбливого офіційного прийому. В аеропорту на них чекали почесний караул та виступ китайського фольклорного ансамблю.

Натомість, коли Путін спустився з трапу свого літака, на нього чекав почесний караул, але не було ансамблю.

Читайте також: Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон

Квітів в аеропорту йому як подружжю Алієвих, тим більше, не дарували.

"Зустріч Путіна в Китаї виглядала зовсім інакше. Там не було ані особливого тепла, ані почесної варти, ані слів про "дорогого друга". Візит російського лідера виглядав формальністю, без жодних реальних акцентів. Якщо Алієва та Ердогана зустрічали як шановних стратегічних партнерів, то Путіна прийняли радше як обтяжливого гостя, якого краще пошвидше провести. Візуальний контраст був настільки очевидним, що коментарі тут зайві: повага та пошана — Баку та Анкарі, байдужість і холодна формальність — Москві", — наголошують азербайджанські журналісти.

  • Відносини Азербайджана з РФ наразі перебувають у накритичнішому стані з моменту розпаду СРСР й за все перебування при владі Ільхама Алієва.
  • Москві не подобається постачання азербайджанською державною кампанією SOCAR нафтопродуктів Україні, через що їхні бази регулярно стають мішшю російських ударів.
  • Окрім того, Кремль досі не вибачився й не покарав винних у збитті азербайджанського авіалайнера.
  • Не до вподоби російській владі й незодавна заява Алієва щодо радяської окупації країни 1920 року.

 

Теги:
Новини
Росія
Китай
політика
Туреччина
Азербайджан
Реджеп Ердоган
русскій мір
Сі Цзиньпін
Дипломатія
