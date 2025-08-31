Путіна, на відміну від Алієва та Ердогана, у Китаї зустрічали з почесним караулом, але без фольклорного ансамблю, - ЗМІ

На це звернув увагу азербайджанський новинний проєкт Budrooo News, підтвердивши такий висновок кадрами офіційної відеохроніки.

Лідерів Азербайджану і Туреччини, що, як і Путін прибули на саміт ШОС, китайська сторона приймала з усіма атрибутами шановбливого офіційного прийому. В аеропорту на них чекали почесний караул та виступ китайського фольклорного ансамблю.

Натомість, коли Путін спустився з трапу свого літака, на нього чекав почесний караул, але не було ансамблю.

Квітів в аеропорту йому як подружжю Алієвих, тим більше, не дарували.

"Зустріч Путіна в Китаї виглядала зовсім інакше. Там не було ані особливого тепла, ані почесної варти, ані слів про "дорогого друга". Візит російського лідера виглядав формальністю, без жодних реальних акцентів. Якщо Алієва та Ердогана зустрічали як шановних стратегічних партнерів, то Путіна прийняли радше як обтяжливого гостя, якого краще пошвидше провести. Візуальний контраст був настільки очевидним, що коментарі тут зайві: повага та пошана — Баку та Анкарі, байдужість і холодна формальність — Москві", — наголошують азербайджанські журналісти.