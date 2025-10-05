Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Рано чи пізно кількість протистояння суспільства та влади у Грузії перейде у якість, - Портников
Ексклюзив

Рано чи пізно кількість протистояння суспільства та влади у Грузії перейде у якість, - Портников

Євген Козярін
5 жовтня, 2025 неділя
07:50
Світ Віталій Портников

Люди в Грузії цікавляться у влади - а яка перспектива у країни взагалі? І відповіді на це питання ніхто не знає

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Розумієте, рано чи пізно ця історія з протистоянням грузинського суспільства і грузинської влади перейде у якість. Чому? Тому що виходить досить дивна ситуація. З одного боку - партія "Грузинська мрія" перемагає на парламентських виборах у Грузії. І дійсно за неї можуть голосувати більшість людей. З іншого боку, ця сама більшість людей виступають за євроатлантичну європейську інтеграцію своєї країни. Свого часу грузини були прихильниками вступу своєї країни до НАТО і Євросоюзу, тоді, коли ці настрої були непопулярні в українському суспільстві і в молдавському суспільстві", - заявив він.

Публіцист наголосив, що Грузія перша усвідомила, що її майбутнє у цивілізованому світі і ці настрої не змінилися.

"І от виходить, що уряд обраний більшістю голосів виборців, проводить абсолютно протилежну політику. Він шукає шляхів порозуміння з Москвою, він ухвалює рішення законодавчого порядку, які фактично блокують можливість європейської та євроатлантичної інтеграції, тобто він підважує безпеку Грузії", - додав Портников.

Журналіст зауважив, що це відбувається в той час, коли уряди сусідніх Азербайджану і Вірменії шукають шляхів розуміння з Заходом. 

"Так же теж раніше не було. І от грузини бачать - президент Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії їдуть до Білого дому. Хто б міг подумати? І там обнімаються із Дональдом Трампом. І президент Сполучених Штатів говорить про них: "Чудовий хлопець, прекрасний лідер. Алієв - прекрасний лідер. Пашинян - чудовий хлопець. Як ви мені подобаєтесь", - підкреслив він.

Портников додав, що на Грузію ніхто не звертає взагалі жодної уваги. 

"Президента Грузії нікуди не запрошують, прем'єр-міністра Грузії нікуди не запрошують, американці просто не звертають на них увагу, ніби їх немає. Тобто, виходить, що Грузія, яка завжди була локомотивом європейського шляху Південного Кавказу, не те що там не є локомотивом, просто її немає. В той час, як Грузія - це стратегічно важлива частина цієї інтеграції", - сказав журналіст.

На його думку, у Грузії люди вважають, що це несправедливо, тому що вони підтримують цю інтеграцію. 

"Вони запитують свою владу, чому вона так себе поводить. Влада не може їм логічно пояснити. Влада їм говорить: "Ні, ми за. Ми за європейську інтеграцію, ми за європейську атлантичну інтеграцію. Просто європейці погані. І американці нас не дуже люблять тепер". Ну так може треба зробити, щоб вони вас полюбили, навіщо вам потрібно, щоб вас любив Путін", - зазначив Портников.

Він додав, що з Путіним у грузинської влади теж дивна ситуація.

"З одного боку, ця влада намагається знайти якесь порозуміння з Москвою. З іншого, вона, звичайно, не може цього порозуміння знайти, тому що Росія залишається рішучим прихильником власного контролю над Абхазією і Південною Осетією. І, звичайно, в цій ситуації жодний грузинський уряд не може знайти шляхів для справжнього політичного порозуміння з Росією. Хоча б для відновлення дипломатичних стосунків між Росією і Грузією", - сказав публіцист.

Журналіст нагадав, що з 2008 року ці дипломатичні стосунки відсутні.

"І попри те, що Бідзіна Іванішвілі явно коливається в бік Москви, він навіть такої простої речі не може зробити. А коли, як ви пам'ятаєте, до Тбілісі свого часу приїздив там депутат російського парламенту на міжнародну конференцію, Гаврилов, здається, було його прізвище. І з крісла грузинського спікера там відкривав цю конференцію, то це призвело до справжньої революції в Грузії. До справжньої революції тоді, до нових великих протестів. Вони не можуть ані з Росією домовитися так, щоб хоча б вступити до якогось Євразійського економічного союзу. Вірменія член цього Євразійського економічного союзу. Значить, Вірменія може і з Росією домовлятися і знаходити свій шлях до європейських якихось країн та США. Вони і туди не можуть, і сюди не можуть. І тоді люди цікавляться, а яка перспектива в нашої країни взагалі? Ніхто не знає", - підсумував Портников.

  • Ввечері у суботу, 4 жовтня 2025 року, на звершення дня голосування на місцевих виборах, прибічники грузинської опозиції пішли на штурм палацу Орбеліані, де знаходиться резиденція президента.
