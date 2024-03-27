Регуляція роботи Telegram: експерт Саваневський порадив якими месенджерами користуватися безпечніше

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Розмови про загрозу Telegram треба було починати не зараз, треба було їх починати ще кілька років тому. Фактів, які свідчать про те, що Telegram є загрозою для України є їх доволі багато. Ми можемо говорити, як про безпекові, так й інформаційні загрози. Якщо ми говоримо про безпекові, то з важливих речей, Telegram має доступ до того яким Wi-Fi ви користуєтеся, має доступ до більшості телефонних книжок, фактично до всіх контактів людей, які є у вашій телефонній книжці й у такий спосіб можна навіть ідентифікувати людей, які навіть не користуються Telegram. Тобто в такий спосіб можна знімати інформацію про людей, їхнє місце перебування, що вони роблять, які у них контакти, з ким вони взаємодіють", - пояснив Саваневський.

Як зазначив експерт, усі застосунки просять дозволи на місцеперебування, доступ до контактів, камери, проте власники Telegram не є дружніми до України й це тут ключове.

"Коли ми говоримо загалом про історію створення Telegram, то тут більш ніж достатньо фактів, які свідчать про те, що цей сервіс має прямі зв'язки з Росією і цих свідчень дуже багато. Сам Telegram не займається тим, щоб якось їх дезавуювати", - додав СЕО комунікаційного агентства PlusOne.

На запитання, чи є документальне підтвердження, що Telegram займається шпигунською діяльністю на користь РФ, Саваневський відповів: "Є дуже багато різних фактів, які свідчать про те. Ми можемо починати з того що, наприклад, фінансування Telegram здійснювалося людьми близькими до Кремля. Ми знаємо, що основний документ Telegram досі перебуває в Росії, серверів багато перебуває в Санкт-Петербурзі, тобто частина інфраструктури обміну даними, мережевий трафік іде через російські компанії з російським походженням - RETN і LLC GLOBALNET. Ми розуміємо, що все керівництво компанії Telegram - це люди російського походження, більшість з яких досі має родичів у Росії. Ми розуміємо, як працюють російські спецслужби і як їм легко достукатись до сердець програмістів чи власників".

Саваневський переконаний, що Telegram краще замінити на Signal чи WhatsApp.

Що передувало

Нардеп від "ЄС" Микола Княжицький пропонує регулювати в Україні роботу Telegram, який має російське походження. При цьому про блокування месенджера не йдеться. Відповідний законопроєкт було зареєстровано в Раді 25 березня.

У пояснювальній записці вказується, що Telegram не блокує незаконний контент, який може становити загрозу нацбезпеці.

"Додатковим аргументом для запровадження регулювання є те, що, наприклад, платформа Telegram може бути пов’язана з державою-агресором, про що відкрито заявлялось і президентом Російської Федерації, російським регулятором інтернету Роскомнадзором та іншими офіційними особами", - сказано в документі.

Зазначається, що ухвалення законопроєкту сприятиме забезпеченню реалізації прав на свободу вираження поглядів, захисту національних інтересів України та прав користувачів медіасервісів.