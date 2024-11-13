Республіканці в Сенаті США вперше за 18 років змінили лідера: він говорив, що Україна має виграти війну
Сенатора від Південної Дакоти Джона Туна обрали новим лідером республіканців у Сенаті Сполучених Штатів Америки
Про це повідомляють CNN і BBC.
Тун замінить на посаді Мітча МакКоннелла, який найдовше за всю історію був лідером Республіканської партії в Сенаті.
Повідомляється, що 63-річний Тун у другому раунді виборів у Сенаті отримав 29 голосів, а його суперники сенатор Техасу Джон Корнін та сенатор від Флориди Рік Скотт набрали 24 та 13 голосів.
У своїй заяві Тун сказав, що для нього це "надзвичайно велика честь" і він "об'єднався навколо порядку денного президента Трампа".
Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року. Донедавна був заступником Мітча Макконнелла.
Туна вважають досвідченим законодавцем, який дотримується більш центристських позицій та має налагоджені стосунки з більшістю колег-республіканців у Конгресі.
Також варто зазначити, що Тун неодноразово висловлювався за підтримку України.
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