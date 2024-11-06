Ненсі Пелосі вдвадцяте переобралася в Конгрес США
Колишня спікерка Палати представників 84-річна Ненсі Пелосі переобралася до Конгресу США на 20-й термін від округу Сан-Франциско
Про це повідомляє AP.
Раніше Ненсі Пелосі двічі обіймала посаду спікера Палати представників. Обидві каденції тривали по чотири роки.
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Під час другої каденції вона погодилася обмежитися двома термінами як лідерка фракції Демократичної партії в Палаті представників для того, щоб забезпечити голоси, необхідні для отримання нею посади спікера.
Зазначимо, що у травні 2022 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з Ненсі Пелосі та нагородив її орденом княгині Ольги.
- У Сполучених Штатах разом з президентськими перегонами тривають вибори до Конгресу. За попередніми даними, Республіканська партія лідирує.
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